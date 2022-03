Aké tapety sa hodia do spálne?

Ak ste si mysleli, že tapety sú hudbou dávnej minulosti, mýlili ste sa. Svoje miesto si našli aj v súčasnom interiérovom dizajne. Tapety poskytujú zaujímavý dekor, ktorý je jedinečným a viditeľným prvkom. Tak ako mnohé iné doplnky, aj tapety sa prispôsobili modernému dizajnu. Nájdete ich v rozmanitých tvaroch, farbách, materiáloch a vzoroch. Existujú aj špecifické tapetové obrazy, tzv. fototapety. Tapety sú vlastne grafickou záležitosťou s prakticky neobmedzenými možnosťami vyobrazenia. Svoje miesto si nájdu v ktorejkoľvek miestnosti, kde potrebujeme oživiť interiér a dodať špecifickú atmosféru.

Oživte svoju spálňu originálnou tapetou

Tapeta vám v spálni poslúži k vytvoreniu tej správnej atmosféry. Ani my vám však nedáme presný návod, akú tapetu si máte vybrať, pretože o všetkom rozhodne váš štýl a vkus. V spálni ide o vytvorenie intímnej zóny, čomu by mali zodpovedať aj tapety. Siahnite po motívoch, ktoré pôsobia harmonicky a upokojujúco. Postavičky z filmov to asi nebudú. V prvom rade si premyslite, kam chcete tapetu umiestniť. V prípade spálne ide väčšinou o stenu za posteľou. Nasleduje výber vhodného materiálu, vzoru, či ornamentu.

Vzorované tapety tvoria špecifickú kategóriu, ponúkajúcu nespočetne veľa možností. Výber vzorov je skutočne bohatý. Medzi vzormi sú však značné rozdiely. Môžete si vybrať geometrické tvary, kvetinové, naturálne, prípadne abstraktné potlače. Existujú špecializované predajne, v ktorých sú tapety rozdelené podľa jednotlivých miestností. Nie je to však pravidlo a ani nutnosť. O výbere tapety nakoniec aj tak rozhodne váš vkus. Tapety so vzormi sa delia na menšie podkategórie: kvetinové, abstraktné, geometrické, pruhované, zámocké a jednofarebné. V prípade fototapety sú možnosti vzorov neobmedzené.

Tapety nájdete v rôznych materiáloch: papierové, vinylové, textilné, vliesové, korkové, krepové, tapety zo skleneného vlákna a fototapety. Najobľúbenejšie sú však vinylové tapety. Sú vyrobené z umelej hmoty a vyznačujú sa dokonalou štruktúrou. Tapeta sa prispôsobí akémukoľvek povrchu, pričom jej neprekážajú ani nerovnosti, či iné nedokonalosti na stene. Sú trvácne a odolné voči vlhkosti a vodnej pare. Nečistoty môžete pokojne odstrániť aj vlhkou handričkou. O niečo drahšie sú tapety zo skleneného vlákna. Sú trvácne, nehorľavé a vodeodolné. Siahnite po nich v prípade, ak ste sa rozhodli vytapetovať celú spálňu. Sú totiž ideálnou voľbou pri komplexnom tapetovaní miestností. Pokojne môžete skombinovať aj niekoľko druhov tapiet zo skleneného vlákna.

Pozrite si tapety v týchto e-shopoch:

V spálni sa určite vyhnite až príliš živým tapetám, napr. postavy, či živá architektúra. Originálnym riešením môže byť aj fototapeta. Páči sa vám západ slnka, pohľad na nočnú oblohu, alebo pláže a oceány? Vytvorte si fototapetu s týmto motívom. Aj keď ide o pomerne živé obrazy, každý obraz niečo symbolizuje. Rovnaké je to aj s fotografiou. Fototapeta vyčarí v spálni unikátnu atmosféru, ktorú postačí už len dotvoriť a naplno si užívať jedinečný zážitok. V prípade fototapety ide o veľkoformát, pri ktorom asi najviac oceníte papierovú tapetu. Dobre si ale premyslite motív, ktorý necháte na fototapetu stvárniť. Človek podlieha náladám a tie sa zvyknú meniť. Vždy treba myslieť na hranicu medzi gýčom a estetickým vkusom.

Nikdy nezabúdajme na poslanie spálne. V prvom rade ide o miesto pre oddych, relaxáciu a načerpanie nových síl. Ak hľadíme pri jej zariaďovaní doslova na každý detail, buďme rovnako precízni aj pri výbere tapety. Spálňa však nemusí byť fádna a nudná. Doprajte jej kúsok extravagancie. Vyberte si tapetu so špecifickou farebnou kombináciou vzorov a metalických farieb, alebo s honosným vzorom a dodajte svojej spálni neopakovateľné čaro. Nezabúdajme ale na pravidlo, že v jednoduchosti je krása a s ničím to netreba preháňať. Ani s tapetami. Rovnako totiž môže zaujať aj tapeta s jednoduchým vzorom a farbou.

Radi experimentujete? V takom prípade sú pre vás ako stvorené tapety v 3D formáte. V oblasti tapiet sú skutočne moderným fenoménom. Ide o najrozličnejšie panorámy morí, prírody alebo architektonických diel. Pri umiestnení do spálne však buďte opatrní a veľmi starostlivo zvážte najmä výber motívu. Do interiéru spálne neodporúčame ani tapety so zvieracími motívmi a výjavmi z divočiny. Sú výrazne extravagantné a pokojnú atmosféru spálne by len narúšali.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: