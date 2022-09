Ako kupovať kuchynské spotrebiče

Moderná a dizajnovo prepracovaná kuchyňa síce pohladí váš zrak, ale ak v nej chýba logika, funkčnosť a opodstatnenosť jednotlivých prvkov, pekného vzhľadu sa veľmi rýchlo presýtite. Alfou a omegou každej kuchyne nie je totiž linka, ale spotrebiče. Prinášame vám niekoľko rád a užitočných tipov, ako si vyberiete správne a možno aj k dlhoročnej spokojnosti.

Tiché spotrebiče

Dôležitým kritériom pri výbere spotrebiča by mala byť intenzita zvuku, ktorý vydáva. Pre kuchynské spotrebiče to platí dvojnásobne, pretože v kuchyni sa ľudia radi stretávajú, prípadne je spojená s obývačkou. Zníženie hlučnosti o obyčajné tri decibely v skutočnosti znamená zníženie intenzity hluku na polovicu. Majte to na pamäti, až budete vyberať nového pomocníka, napr. moderné umývačky už pri práci neprekračujú 40 db.

Dostatočná veľkosť

Kupujte spotrebiče, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej rodiny aj veľkostne. Na jednu osobu by ste mali počítať približne s 50 až 70 litrami chladničky a 20 litrami objemu mrazničky. Štvorčlenná rodina teda potrebuje chladiacu časť veľkosti okolo 240 litrov a približne osemdesiatlitrovú mrazničku. Od troch ľudí vyššie siahnite po umývačke so šírkou 60 cm a práčke aspoň na šesť kíl bielizne.

Myslite na úsporu

Pri chladničkách a mrazničkách je kategória A už absolútnym štandardom. Nebojte sa pýtať ani na kategórie A++, či A+++, ktoré vám ušetria tretinu až polovicu nákladov v porovnaní s tým, koľko môžu ušetriť ostatné prístroje zaradené do kategórie A. Úsporné spotrebiče pritom nájdete aj v kategóriách, kde by ste ich možno ani nečakali.

Nie je dôležitá veľkosť kuchyne, ale spotrebiče

Zariaďujete novú kuchyňu alebo chcete kompletne obnoviť vybavenie tej existujúcej? Najskôr zvážte váš životný štýl. Varíte radi pre rodinu aj pre návštevy, no najradšej z čerstvých surovín? Kúpte špičkovú varnú dosku a doplňte ju napr. lávovým grilom. Ak sa s rodinou doma schádzate len na večeru, zvyčajne studenú alebo z polotovarov, kúpte radšej kvalitnú chladničku s mrazničkou, pričom sporák môže byť pokojne lacnejší. K lepšiemu vychutnaniu bohatých raňajok prispeje aj dobrý kávovar. Moderné spotrebiče za nás vykonávajú nespočetne veľa činností. Aj to môže byť impulz k rozhodnutiu, že obrovská pracovná doska je už zbytočným luxusom.

Vyhnite sa hotovým setom

Kuchynské štúdiá často ponúkajú k nákupu hotové sety spotrebičov, na ktoré lákajú nízkou cenou. Snažte sa nepodľahnúť, pretože v ponuke sú častokrát zaradené len priemerné spotrebiče, prípadne spotrebiče s vlastnosťami, ktoré nevyužijete, zatiaľ čo iné vám môžu chýbať. V kuchynskom štúdiu vám taktiež neposkytnú odbornú pomoc z oblasti spotrebičov. Je lepšie obracať sa na špecializované predajne.

Premyslite si zabudovanie

Väčšina ľudí kupuje voľne stojace spotrebiče. Sú lacnejšie a dajú sa bez problémov obmieňať. Často zaujmú aj dizajnom. Ak však kuchyňu prerábate, zvážte kúpu zabudovaných, získate ucelený vzhľad a zároveň možnosť umiestniť prístroje oveľa variabilnejšie.

Dizajn

Ak nekupujete všetky spotrebiče od jedného výrobcu, zlaďte ich do bielej alebo nerezovej farby. K dispozícii sú aj čierne prístroje, či spotrebiče v originálnych žiarivých farbách. Pri farebných kombináciách však buďte opatrnejší. Dobrým začiatkom je napr. farebná varná kanvica.

Zdravé varenie

Pri výbere vybavenia do kuchyne sa zaujímajte aj o to, nakoľko šetrne sa bude správať k potravinám. Výkonné moderné chladničky udržujú potraviny mnoho dní čerstvé ako v deň nákupu. Mrazničky ich zasa šetrne zamrazia, kým para používaná niektorými rúrami pri pečení pomáha zachovávať vitamíny počas prípravy jedla. Moderné fritézy si vystačia s minimom oleja, rovnako ako grily. Umývačky sú stále dokonalejšie pri likvidácii baktérií.

