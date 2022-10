Ako na Feng Shui v panelákovom byte

Staroveké čínske učenie feng shui je už pomerne dlhé obdobie osvedčeným návodom na to, ako postupovať pri stavbe či rekonštrukcii domu alebo bytu, ako vnútorný priestor usporiadať a zharmonizovať. V nasledujúcom článku si povieme niečo viac o tom, ako priviesť pozitívnu energiu živlov aj do stiesnených priestorov panelákového bytu.

Byt v súlade s energiou feng shui

Panelákový byt je plný nástrah, s ktorými budete musieť bojovať aj bez toho, aby ste riešili feng shui teóriu. K zharmonizovaniu vašej domácnosti sa však postupnými a premyslenými krokmi dostanete. Začnime hneď pri vchode. Neútulný a stiesnený? Áno, v paneláku veľmi častý problém. Prevzdušnite ho. Zbavte sa veľkých kusov nábytku a umiestnite sem napr. vstavaný botník či menšiu predsieňovú zostavu. Natrite zárubňu a steny, vymeňte vchodové dvere, ktoré ozdobíte zaujímavým venčekom či uvítacou tabuľkou, kúpte si novú rohožku a nechajte vstúpiť pozitívnu energiu živlov.

Prechod cez chodbu by vás mal naplniť energiou, ak ju odoberá niečo nie je v poriadku. Pri vchodových dverách rozhodne neskončite. Malý priestor opticky zväčšíte svetlými farbami. Aplikujte ich na steny aj v rámci nábytku. Vyberte vhodné svietidlo, ktorým všetko prežiarite. Do najsvetelnejšieho bodu zaveste okrúhle zrkadlo, no v žiadnom prípade nie oproti dverám. Na steny zaveste obrazy či drevené dekorácie. Prim by mali hrať prírodné materiály. Dobre ukéže aj vysoká váza v rohu miestnosti. Umiestnite do nej ale živé kvety.

Pozrite si obývacie steny v týchto e-shopoch:

Pozrite si fotogalériu k článku TU

Nezabudnite zvýrazniť rámy všetkých dverí v byte. V obývačke sa bude nádherne vynímať napr. živá kvetinová stena na drevenej, prípadne kovovej konštrukcii. Celý príbytok prežiarte farbami, okná oblečte do záclon a závesov, dlážky prikryte kobercami či rohožami, voľte nábytok s oblými hranami, nezabudnite na dekorácie v podobe váz, sošiek alebo najrôznejších visiacich predmetov. Máte všetko hotové? Teraz sa zhlboka nadýchnite a nechajte sa unášať prúdom pozitívnej energie vo vašom byte.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: