Ako na osadenie vane na nožičkách

Rozhodli ste sa pre kúpu vane? Pri výbere si ju poriadne vyskúšajte. Po dohovore s predajcom si skúste do vane sadnúť alebo ľahnúť. Aj na prvý pohľad krásna vaňa nemusí totiž vyhovovať individuálnym požiadavkám na pohodlie. Starostlivo zvážte aj voľbu materiálu. Existujú parametre, ktoré by ste pred kúpou vane mali rozhodne detailne premyslieť.

Priestorové možnosti

Vaňa sa zmestí aj do malej kúpeľne. V ponuke nájdete vane, ktoré sú priamo určené do menších kúpeľní, pričom si môžete zvoliť medzi klasickou alebo rohovou vaňou. Klasické vane sa vyrábajú v týchto rozmeroch: šírka od 70 do 85 cm a dĺžka od 105 do 185 cm. Rohové vane sa vyrábajú nie len symetrické, napr. 150 x 150 cm, ale aj asymetrické, napr. 70 x 150 cm. Práve vďaka asymetrii môžeme v malej kúpeľni ušetriť veľa miesta. Dobrou voľbou je aj krátka úsporná vaňa s umývadlom, ktorého odkladacia plocha je umiestnená tak, že vypĺňa nevyužitý priestor nad vaňou. Vďaka väčšej hĺbke a zvislému operadlu je zaručené, že sa v tejto vani pohodlne vykúpe aj priemerne vysoký človek.

Popri vani sú dôležité aj doplnky – ergonomicky tvarovaný čelný panel, sprchová zástena, praktické sedadlo a multifunkčný panel, ktorého súčasťou je aj pevne ukotvená rukoväť, znižujúca riziko úrazu pri vstupe a výstupe z vane. Vaňu môžete zapustiť do podlahy alebo ju umiestniť štandardným spôsobom. V druhom prípade sa musíte včas rozhodnúť, či sa obvod vane zakryje klasickou obmurovkou, sadrokartónovou konštrukciou, obstavbou z polystyrému, alebo krycím panelom.

Stavebná pripravenosť miestnosti

Vaňa sa inštaluje len do stavebne celkom dokončenej kúpeľne s hotovými obkladmi stien a položenou dlažbou v rovine. Podlaha pod vaňou musí byť pevná a rovná. Pri hydromasážnej vani musí byť priestor pod ňou zbavený zvyškov stavebného a murovacieho materiálu, malty, lepidiel, prachu a iných pevných častíc, ktoré by mohli poškodiť hydromasážne a vzduchomasážne zariadenia.V priestore, kde sa hydromasážna vaňa umiestni, nesmie byť nijaký inštalačný rozvod vedený po podlahe a tieto rozvody ani nesmú zasahovať do priestoru pod vaňou. V podlahe pod hydromasážnou vaňou nesmie byť inštalované podlahové kúrenie.

Ak nie je obklad stien vedený až k podlahe, mal by byť ukončený minimálne 150 mm pod úrovňou hornej hrany vane. Podľa dispozičného riešenia kúpeľne možno použiť na uzavretie čelnej steny buď plastový panel, alebo obložiť vaňu klasickou murárskou technológiou.

Postup na montáž vane

Počas celej montáže ponecháme na vani ochrannú fóliu a dávame pozor, aby sme ju nepoškodili. Otočíme ju hore dnom, na rohy nasadíme kartónové diely obalu s polystyrénom tak, aby sa nepoškodil okraj vane. Rozmeriame osadenie plechových nosníkov nožičiek. Nosníky vysunieme tak, aby neprekážali obmurovke. Na to využijeme nesúmerne otvory v nosníkoch. Na zosilnenú časť dna nakreslíme otvory pripevňovacích skrutiek. Vrtákom s priemerom 3 mm vyvŕtame označené otvory do hĺbky 10 mm. Pri vŕtaní použijeme doraz na vŕtačke, aby sme neprederavili dno vane.

skompletujeme nosníky s nožičkami a priskrutkujeme ich k vani. Otáčaním plastových nožičiek nastavíme celkovú výšku vane s nožičkami na minimálnu výšku, pri ktorej sa pod vaňu ešte zmestí odtoková súprava, čo je asi 600 mm

na vaňu namontujeme odtokovú súpravu odporúčanú výrobcom vane podľa osobitného návodu k súprave. Na vaňu namontujeme aj podpornú rukoväť a podhlavník

vaňu postavíme na miesto. Skontrolujeme, prípadne upravíme vzdialenosť medzi okrajom vane a obmurovkou otáčaním nožičiek. Označíme miesto na ústie odpadového potrubia. Po kontrole dotiahneme poisťovacie matice nožičiek. Na obklad stien nakreslíme skutočnú výšku horného okraja vane. Vaňu opatrne odnesieme

na stenu okolo vane umiestnime príchytky pod rovinu hornej hrany vane. Vyvŕtame otvory na rozperky, stačí priemer 8 mm a príchytky priskrutkujeme. Príchytky slúžia na to, aby sa vaňa časom neodsunula od steny a zabraňujú aj deformovaniu občasne zaťažovaných okrajov vane. Na odhlučnenie sa odporúča na strany vane pri stenách nalepiť akustický izolačný pás s profilom 10 x 6 mm

upravíme odpadové potrubie s priemerom 40 až 50 mm na pripojenie v mieste sifónu

pred finálnym osadením vane nanesieme tmel do príchytiek a nasunieme do nich zvislý okraj vane pri stenách. Pripojíme sifón k odpadovému potrubiu. Na okrajoch odstránime fóliu a zatmelíme škáry medzi vaňou a priliehajúcim obkladom stien

do vane napustíme vodu (asi do polovice) a necháme ju vo vani do druhého dňa. Kontrolujeme tak tesnosť spojov na odtoku

