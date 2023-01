Ako na osvetlenie kuchyne

Či už chystáte rekonštrukciu panelového bytu, staršieho domu alebo si zariaďujete nové bývanie, nepodceňujte výber osvetlenia. V súčasnosti je svetlo v interiéri zároveň moderným doplnkom, preto venujte dostatočnú pozornosť jeho správnemu rozmiestneniu, variantom a typom. Otvorený priestor a kuchyňa prepojená s jedálňou či obývačkou nie sú žiadnou novinkou. S ohľadom na odlišné funkcie tohto otvoreného priestoru by ste mali vyberať aj osvetlenie.

Rozmiestnenie svietidiel závisí od:

veľkosti samotnej miestnosti

veľkosti a rozloženia kuchynskej linky (rovná, tvar L, tvar U…)

veľkosti ostrovčeka (ak je súčasťou)

veľkosti kuchynského/ jedálenského stola

toho, či chceme doplnkové osvetlenie kvôli dizajnu a atmosfére

Keďže v kuchyni najmä varíte a pripravujete rôzne pokrmy, pri tejto činnosti by ste mali mať dostatočnú viditeľnosť v každej časti tohto priestoru. Aj keď sa predstavy o ideálnej kuchyni líšia, zhodnúť sa môžeme v tom, že na prácu s potravinami by ste mali dobre vidieť.

Centrálne osvetlenie

Je základným a najčastejšie využívaným osvetlením kuchyne. Ideálnym riešením je výber difúzneho (rozptýleného) svetla. Rovnomerne osvetľuje povrch a tiene sú veľmi mäkké a svetlé. Vhodnými adeptmi pre tento typ osvetlenia môžu byť aj výkonné nástenné či stropné závesné svietidlá. Svetlo sa v tomto prípade odráža od stropu, pretože svieti súčasne smerom nahor aj nadol. Intenzita osvetlenia by mala dosahovať minimálne 200 luxov, ideálne okolo 300 luxov.

Ak v kuchyni svietite naozaj často, oplatí sa investovať do žiarivky. Pôvodné náklady sú síce vyššie, no spotreba cca tretinová. Pri výbere centrálneho svietidla myslite na samotný dizajn kuchyne, pretože by sa mal niesť v jeho duchu.

Osvetlenie pracovnej plochy

Svetlo nad pracovnou plochou môže pokojne dosahovať aj 350 luxov. Dnes je tento typ osvetlenia úplne bežný, preto sa stretnete so širokou ponukou tzv. podlinkových svetiel. Dostatočné osvetlenie pracovnej plochy je také, ktoré nemá tieň a neosvetlené tmavé kúty. Veď bezpečnosť pri varení je tiež dôležitá…

Vybrať si môžete integrované bodové svetlá priamo zapustené do linky, menšie svetlá pripevnené k hornej časti linky, rohové diely svetiel, osvetlenie trubicového typu aj so zásuvkou a pod. Pre intenzívne a rovnomerné svetlo môžete použiť lineárne žiarivky. Farbu osvetlenia pracovnej plochy si zvoľte v studenej, neutrálnej alebo teplej bielej. Toto osvetlenie si môžete dopriať aj dodatočne, do zabehnutej fungujúcej kuchyne. Musíte však počítať s prípadnými estetickými aj technickými obmedzeniami.

Akcentové osvetlenie

Tento typ osvetlenia podrhne celkový dizajn kuchyne a dosiahnete, že sa v kuchyni budete cítiť príjemne. Je však len doplnkovým osvetlením, a preto nie je plnohodnotným svetlom pri varení. Svetelný akcent si môžete dopriať napríklad podsvietením kuchynských sklených skriniek, políc alebo aj sklenej zásteny, ktorú ste možno uprednostnili pred obkladom. Obľúbené sú tiež integrované LED pásy.

Osvetlenie ostrovčeka, kuchynského stola

Pri osvetlení ostrovčeka záleží na tom, či je súčasne pracovnou plochou aj kuchynským stolom, alebo výhradne slúži na prípravu jedál. Taktiež záleží na veľkosti ostrovčeka, stola a štýlu, v ktorom je interiér kuchyne ladený. Ak je súčasťou ostrovčeka varná doska, môžete sa stretnúť aj s kvalitným osvetlením, ktoré je súčasťou odsávačov pár. Modernými variantmi sú tiež spustené stropné lampy, pokojne aj v dvoch či troch kusoch. Kuchynský stôl si vyžaduje ďalšie samostatné osvetlenie, či už v podobe väčšej lampy, lustra, alebo tiež kombinácie niekoľkých menších lámp. Nad stolom odporúčame uprednostniť teplé biele svetlo.

