Ako na to, ak chcete mať bazén so slanou vodou

Dovolenka pri mori je na nezaplatenie, no nemôže si ju dovoliť každý. Avšak bazén so slanou vodou je cenovo dostupnejší a minimálne zaujímavý. Prinášame vám niekoľko tipov a inšpirácií, ako tento mechanizmus vlastne funguje, jeho pozitíva aj negatíva. Inšpirujte sa. Ako to vlastne funguje? Bohužiaľ nie je to tak, že by bazény sľubujúce morskú vodu túto vodu privádzali z Chorvátska. Nefunguje to ani tak, že by do bazéna nasypali soľ z obchodu a mali ju po celý rok čistú bez chlóru. Do bazénov so slanou vodou sa používa upravená bazénová soľ bez jódu v koncentrácii 0,5 %, to znamená prídavkom 50 kg soli na 10 m3 vody. Pre porovnanie voda z mora má salinitu alebo slanosť 3,5%, každý kilogram morskej vody obsahuje približne 35 gramov rozpustenej soli. To znamená, že v bazénoch je sedemkrát nižšia koncentrácia soli. Takáto voda nemá žiadny blahodarný vplyv na pokožku ako morská voda, ktorá okrem soli obsahuje aj iné minerálne látky.

Bazén imitujúci more

Bazén so slanou vodou musí mať v sebe zabudovaný chlorátor (soľná jednotka) a solárnu jednotku. Pomocou elektrolýzy vody vyrába z rozpusteného chloridu sodného NaCl (0,50%) Na, Cl, a z vody H, a O. Sodík, chlór, vodík a kyslík. Z týchto prvkov vzniká vo vode tá istá kyselina chlórna, akú obsahujú chlórové dezinfekčné tablety v bazénoch so sladkou vodou. Kyselina chlórna je chemická zlúčenina, ktorá tento bazén „prírodne“ dezinfikuje. Každému je už asi zrejmé, že kyselina chlórna je chemická zlúčenina a jedná sa o dodávanie chlóru do bazéna, pričom to nie je žiadna prírodná cesta. V tejto fáze má slaná voda rovnaké chemické zloženie ako sladká, keďže NaCl už neexistuje, pretože sa premenilo, a tak nejde o „blahodarnú“ slanú vodu. Dodávanie soli do vody spôsobuje koróziu kovových zariadení, čerpadiel a filtrov na vodu a preto môže časom v takýchto bazénoch dôjsť k znečisteniu nedostatočným filtrovaním vody.

Ak vlastníte bazén, určite viete, že si jeho údržba vyžaduje používanie chémie. Aby bol váš bazén hygienicky čistý a zdravotne nezávadný, je potrebné ho pravidelne dezinfikovať. Na dezinfekciu bazéna môžete použiť hneď niekoľko prostriedkov. Medzi najvyužívanejšie patria štandardný bazénový chlór, peroxid vodíka alebo menej agresívna bazénová soľ. Pokiaľ si dáte vhodne poradiť špecializovanou bazénovou firmou pri tvorbe a starostlivosti o bazén, môžete si ho užívať takmer bez starostí (resp. s minimálnou starostlivosťou). Je potrebné rešpektovať riešenie navrhnuté špecialistami a použiť vhodné typy bazénových doplnkov. Každá stojatá voda, či už ide o malý okrúhly alebo veľký plavecký bazén, je živnou pôdou pre tvorbu mikroorganizmov a rias. Treba mať preto na pamäti pravidelnú dezinfekciu a starostlivosť o bazén. Len tak sa totiž môže stať miestom príjemného odpočinku, ktorý vám bude robiť radosť, nie starosti.

Ošetrovanie vody pomocou soli Všetko je založené na prírodnom procese. Na to, aby bol váš bazén dokonale čistý, budete potrebovať tri základné zložky: vodu, soľ a elektrickú energiu. Solinátor je dômyselné zariadenie na úpravu bazénovej vody. Jeho hlavnou funkciou je rozklad molekúl bazénovej soli a ich transformácia na aktívny chlór. Počas tohto deja vznikajú aj ozón a kyslík, ktoré majú rovnako priaznivé dopady na čistotu vody. Celý proces elektrolýzy ochraňuje bazén pred mikroorganizmami prostredníctvom dezinfekčných činidiel, ktoré vznikajú v dôsledku elektrochemickej reakcie. Bazénová soľ bez tohto prístroja síce jemne zmäkčuje pokožku a má preukázateľne antiseptické účinky, vodu v bazéne však nedezinfikuje. Soľ totiž sama o sebe dezinfekčné účinky nemá. Mnohým ľuďom hneď napadne, že ide o bezchlórovú technológiu. Ale opak je pravdou. Používanie slanej vody v bazéne je chlórový systém, takže ak ste ho chceli využívať, pretože ste alergickí na chlór, tak to nie je dobré riešenie, hoci takto vyprodukovaný chlór je menej dráždivý pre váš organizmus a je pomerne čistý. No stále je to iba chlór. A nečakajte ani, že bazén udržiavaný pomocou soli bude mať liečivé až blahodarne účinky na vaše telo. V obmedzenej forme sa nájdu, ale určite nebudú dosahovať tie z morskej vody, pretože slanosť je asi desaťkrát nižšia ako v mori. Pre porovnanie napríklad koncentrácia soli v Jadranskom mori je 3,8%, čo predstavuje 38 kg soli na 1m3 (1000 litrov) vody.

Výhody

Nízke prevádzkové náklady. Ušetríte na výdavkoch za ošetrenie vody, pretože peniaze vynaložené pri tomto spôsobe sanitácie sú neporovnateľne nižšie ako u bazénovej chémie

Pohodlne zlikvidujete vírusy, baktérie aj riasy a nemusíte používať nebezpečné chemikálie, ktoré by sa mohli dostať do rúk detí

Medzi pozitíva môžeme započítať aj zníženie chlórového zápachu, voda je oveľa príjemnejšia a vytvára dojem ako by ste boli pri mori. Voda bude menej agresívna pre ľudský organizmus, takže napríklad otvorenie očí pod vodou bude neporovnateľne príjemnejšie

Soľ do bazéna je vhodnou alternatívou dezinfekcie bazéna. Na rozdiel od bežného chlóru neprodukuje nepríjemný zápach a nevysušuje pokožku ani vlasy. Je omnoho šetrnejšia k vášmu telu a nemá žiadnu výraznú vôňu ani chuť. Bazénová soľ je vo vyššej koncentrácii vhodná najmä pre ľudí s kožnými problémami, akými sú ekzémy, akné, lupienka či psoriáza. Soľ taktiež priaznivo pôsobí na horné dýchacie cesty, čím uľaví aj alergikom a astmatikom.

Nevýhody

Soľ do bazéna obsahuje vysoký obsah chloridov, ktoré agresívne pôsobia najmä na nerezové časti bazéna (rebríky a iné príslušenstvo). V bazéne nesmú byť prítomné žiadne prvky zo štandardnej nerezovej ocele (AISI 304), nutné je použiť zariadenie doporučené pre chod v slanej vode

Slovenská legislatíva presne stanovuje hodnoty, pri ktorých sa odpadová voda nesmie vypúšťať do čističky odpadových vôd.

Udržiavanie pH pri používaní soli Nemusíte sa báť, že aplikáciou soli sa bude pH výrazne meniť. Pri tomto priebehu vzniká hypocholiritan, ktorý má neutrálne pH. Pri slanej vode je dokonca možná, mierne zvýšená hodnota pH, pretože čistiaca funkcia je aktívna aj pri vyššom pH. Dávkovanie soli Dávkovanie soli 0,4-0,5 % 4-5 kg na 1000 litrov. Pre porovnanie napríklad koncentrácia soli v Jadranskom mori je 3,8%, čo predstavuje 38 kg soli na 1 m3 (1000 litrov) vody.

