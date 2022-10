Ako pripraviť dom a záhradu na zimu

Väčšina majiteľov rodinných domov vie, čo všetko v sebe skrýva starostlivosť o dom a jeho okolie, preto prípravy na zimu podcení len málokto. Základom údržby domu je oprava strechy a fasády, základom údržby záhrady v jesennom období je správne zazimovanie rastlín.

Rozhodli ste sa zrenovovať strechu a fasádu? Strecha a fasáda neovplyvňuje len vzhľad rodinného domu, ale aj kvalitu bývania. Pokiaľ sa chystáte renovovať fasádu, na úvod nepodceňte výber omietky. Omietkový systém má za úlohu ochrániť dom v každom ročnom období, preto ho voľte premyslene. Aby vám práce išli ľahko od ruky, nepodceňte pojazdné lešenie. Lešenie je pri rekonštrukcii rodinného domu ideálnym pomocníkom. Aj vďaka nemu kvalitne zhotovená fasáda zvládne celoročné nástrahy počasia – dážď, ostré slnečné lúče, silný vietor aj mráz. A či si dáte po namáhavej fyzickej práci chutné kuracie krídla alebo stehná, po dobrom obede sa s dobrou náladou môžete pustiť aj do uskladnenia záhradného nábytku a záhradných dekorácií.

Uskladnenie záhradného nábytku

Pred mrazivými dňami je potrebné uskladniť záhradný nábytok a iné záhradné vybavenie. Predtým sa však uistite, že sú všetky veci čisté. Ak nemáte k dispozícii vhodný úložný priestor – pivnicu, garáž alebo domček na náradie, zvoľte na záhradné ležadlá, slnečníky, lavice a hojdačky ochranné obaly. V kvalitných ochranných obaloch sa oplatí skladovať nielen záhradný nábytok, ale aj veľkonočné a vianočné dekorácie. Po uskladnení exteriérového nábytku a náradia však nezabudnite ani na exteriérovú podlahu. Podlahy z WPC a z betónu sú na údržbu jednoduché, zvyčajne ich stačí pred zimou len vyčistiť. Drevenú podlahu na terase je dobré aj naimpregnovať. Pozor však na dlažbu, ktorá môže cez zimu popraskať. Pokiaľ nájdete na dlaždiciach praskliny, tie ešte pred príchodom mrazov opravte.

Údržba trávnika a zelene

Koniec kalendárneho roka je pre záhradu dôležité obdobie, v ktorom je potrebné pripraviť rastlinstvo na zimný spánok tak, aby chlad nenapáchal na zeleni škody. Listy z trávnika sa v jesennom období snažte zhrabovať pravidelne, aby sa pod nimi nevytvorila pleseň. Tá by mohla trávnik poškodiť a na jar by ste našli trávu plnú lysých miest. Okrem údržby trávnika je potrebné v jesennom období v záhrade ostrihať živý plot a trvalky. Popadané konáre a iné odštiepky je dobré spracovať v záhradnom drviči, ktoré vytvoria ideálny základ pre kompost. Na obohatenie pôdy v zeleninových záhonoch je vhodné hnojivo s vyšším obsahom draslíka Pred zimou je dobré nainštalovať do záhrady tiež kŕmidlá pre vtáctvo. Pravidelné prikrmovanie operencov je dôležité najmä v tuhej zime, keď je celá krajina prikrytá snehovou perinou.

