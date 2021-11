Ako si navrhnúť kuchyne na vyskladanie

Chceli by ste novú kuchyňu, len sa vám stále v obchodoch s nábytkom žiadne zariadenie až tak nepáčilo? Pozerali ste si časopisy a internetové stránky o bývaní, kde je naozaj veľké množstvo návrhov kuchýň, no ani jedna z nich vás neoslovila natoľko, aby ste ju zrealizovali u vás doma? Poďte na to inak. Navrhnite si kuchyňu podľa svojich vlastných predstáv.

Každý z nás môže byť dizajnérom

Nie každý je natoľko bohatý, aby mohol využiť služby interiérových dizajnérov, hoci je to zrejme najlepší spôsob, ako prísť k zaujímavému a jedinečnému návrhu bývania. A ani kuchynské štúdiá vám vizualizáciu neurobia zadarmo. Preto je najlepšie byť dizajnérom sám sebe. Možno práve vy ste obdarení dizajnérskym talentom, stačí vám len niekoľko pohľadov na priestor a jeho dispozičné možnosti a hneď si dokážete vo svojej hlave urobiť základný návrh budúcej kuchyne. No väčšina z nás takýto talent nemá. Z tohto dôvodu využívame rôzne pomôcky.

Vôbec nemusíte byť človekom s dizajnérskym okom alebo výtvarným cítením. Plánovacie programy sú určené totiž doslova pre každého. Pracovať s nimi je zábava a takýmto spôsobom si svoju kuchyňu dokážete navrhnúť do najmenších detailov. Mnoho internetových predajcov ponúka na svojich stránkach takúto možnosť. Je to naozaj jednoduché. Priamo z ich stránky si zadarmo stiahnete plánovací program, ktorý si nainštalujete do počítača. Zadáte doň rozmery vlastnej kuchyne a potom do nej len presúvate zariadenie alebo nábytok, ktorý ste si v tomto obchode vybrali. Tak budete vedieť, aké rozmery má mať kuchynské zariadenie, aby vyhovovalo podmienkam vašej kuchyne a zároveň sa dozviete cenu, ktorú by ste za vybavenie a nový nábytok zaplatili. Môžete si vyskúšať rôzne štýly, pokiaľ si nepoviete, že práve tento je do vašej kuchyne ten najvhodnejší. Takýto návrh potom odošlete priamo do obchodu, kde ho s vami ešte prekonzultujú, prípadne vám poradia, čo by sa na ňom dalo vylepšiť a kuchyňu máte hotovú. Praktické a zábavné. Pokiaľ by vám plánovacie programy a vizualizácie internetových predajcov nestačili, môžete trochu zainvestovať a kúpiť si o niečo profesionálnejšie programy. Tie majú podstatne vyššiu úroveň plánovania a sú samozrejme aj graficky príťažlivejšie. V tomto prípade však väčšinou ide už o software, s ktorým si navrhnete nie len kuchyňu, ale všetky interiérové aj exteriérové priestory domu či bytu.

Skladám, skladáš, skladáme

Návrh kuchyne nespočíva len vo výbere nábytku a výkonných spotrebičov. Je to pomerne náročný proces, vyžadujúci precíznu prácu s priestorom. Na prípravu návrhu potrebujeme meter, štvorčekový papier, ceruzku, gumu a v neposlednom rade vedieť ako miestnosť, kde chceme mať kuchyňu, vyzerá (vývody elektriny, plynu, vody, odpadov a pod.). Pri návrhu kuchyne pracujeme v troch etapách:

Rozmer miestnosti Vyberieme vhodnú mierku. Najjednoduchšie je, keď mierku prispôsobíme štvorčekovému papieru, napríklad 1 štvorček na papieri = 10 cm. Takto si môžeme ľahko preniesť potrebné rozmery na papier, napr. skrinka so šírkou 40 cm bude na papieri roztiahnutá na 4 štvorčeky. Starostlivo si zmeriame steny v miestnosti a jej rozmery, prispôsobené našej mierke, prenesieme na pripravený papier. Do náčrtu treba zakresliť aj to, kde sú umiestnené dvere, okná, radiátory, vývod vody, odpadov, plynu, elektriny, odsávania a ďalšie prekážky. Všetko si pre kontrolu ešte raz zmeriame a zistíme, či sú steny v miestnosti rovné, prípadne či zvierajú pravý uhol. V prípade, že sú steny veľmi krivé alebo nezvierajú pravý uhol, montáž kuchyne zveríme odborníkovi. Pravý uhol stien zistíme pomocou rôznych uhlomerov alebo jednoducho, keď od rohu miestnosti odmeriame 2 metre na každú stranu. Tieto body by mali byť od seba vzdialené cca 283 cm (+/- 2 cm).

Dolné skrinky a ich rozmiestnenie Pred nákresom dolných skriniek do náčrtu si treba uvedomiť niektoré fakty. Väčšinou majú dolné skrinky hĺbku 45-50 cm. Treba brať do úvahy aj to, že pracovná doska presahuje skrinku. V prednej časti nechávame presah pracovnej dosky cca 2-3 cm. Za skrinkou by sme mali nechať presah pracovnej dosky 7-13 cm, v tomto priestore zakryjeme rôzne nerovnosti, trubky a pod. Na papier si načrtneme rozmiestnenie dolných skriniek, ktorých rozmer prispôsobíme našej mierke. Pri skrinke so šírkou 40 cm predpokladáme celkovú hĺbku 60 cm, na náčrte to bude 4 x 6 štvorčekov. Myslíme na to, že kuchyňa musí mať priestor pre spotrebiče na varenie (sporák, varná doska, trúba, digestor), drez a pracovný priestor. Ďalej ešte môžeme umiestniť chladničku, stôl a stoličky. Je dobre dodržiavať nasledujúce pravidlá:

sporák dávame ďalej od drezu, pri používaní by sa mohli vzájomne znečisťovať

sporák neumiestňujeme ku chladničke, teplo zo sporáka by mohlo zhoršiť funkčnosť chladničky

je dobré mať nad sporákom digestor na odsávanie pár počas varenia; vedľa drezu je dobré nechať miesto na odkvapkávač mokrého riadu – pokiaľ nie je súčasťou drezu

sporák dávame ku vývodu elektriny či plynu, drez zasa ku vývodu vody a odpadov

v kuchyni je vhodné mať minimálne jednu skrinku so zásuvkami na odkladanie príborov a iného kuchynského náradia

pri rohovej kuchyni neumiestňujeme zásuvkovú skrinku do rohu – prekážala by skrinke oproti

pre pohodlný pohyb po kuchyni nechávame pred skrinkou priestor aspoň 100-120 cm, myslíme na to aj pri rozmiestňovaní protiľahlých skriniek, stola, chladničky

Rozmiestnenie horných skriniek a ďalších častí kuchyne Ak chcete mať v kuchyni stoly, stoličky, chladničku a pod. je dobré ich do nákresu zakresliť, aby ste sa uistili, že máte dostatok priestoru. Pre pohodlný pohyb v kuchyni nechávame pred skrinkou aspoň 100-120 cm priestor. Horné skrinky vo väčšine prípadov umiestňujeme tak, aby boli v súlade so spodnými. Obvykle nevyzerá dobre, ak majú horné a spodné skrinky inú šírku. Horné skrinky majú menšiu hĺbku ako spodné, najčastejšie sú hlboké 30 cm. Vitrínu neumiestňujeme ku sporáku, pary počas varenia by zahmlievali sklo. Ak namiesto komínového digestora použijeme podvesný, umiestníme nad neho adekvátnu digestorovú skrinku. Prekontrolujeme si návrh, či v ňom máme zahrnuté všetky dôležité časti kuchyne. Kuchyňu si môžeme načrtnúť aj z iných uhlov pohľadu.

