Ako spríjemniť varenie? Dekorácie do kuchyne!

Kuchyňa je určite viac, ako len miestom, kde pripravujeme pokrmy a pečieme koláče. Je srdcom mnohých príbytkov. Ak je pekne a vkusne zariadená, trávime v nej s radosťou aj dlhé hodiny. „Nahý vzhľad“ veru nikoho neláka a aj kuchyňa doslova kričí po doplnkoch a dekoráciách. Môžete si ich kúpiť alebo vlastnoručne vyrobiť. Dôležité však je, aby odzrkadľovali vašu osobnosť.

Doprajte si krajšie varenie

V kuchyni pri varení a pečení dostáva priestor aj naša kreativita. Nášmu telu doprajeme vysoko kvalitné ingrediencie a výživné látky, ktoré potrebuje. K tomu všetkému sa pridáva lahodná chuť a vôňa rôznych jedál. S vhodne zvolenými dekoráciami sa z kuchyne stane oáza chutí a vôní, kde sa stretávame s rodinou a priateľmi. Dekorácie vyberajte podľa seba, svojich predstáv, či obľúbenej farby. Natrite jednu alebo viac stien. farebne zjednoťte kuchynské textílie ako záclony, vankúše, či utierky na riad, prípadne zámerne použite kontrast.

Vytvorte prirodzené akcenty pomocou kvetov, kvetináčov alebo byliniek. Ak nemáte k dispozícii žiaden stojan na kvetináče, použite voľnú skrinku, či police. V skrini už nemáte jednotný riad? Skvelé! Riady rôznych tvarov a štýlov sa k sebe hodia, ak majú podobné vzory a farby. Poskladanie jedinečných kúskov môže viesť k nádhernému servisu. Inšpirácie môžete nazbierať aj v bazároch a na burzičkách. Možno sa budete až čudovať, aké skvosty si odtiaľ prinesiete. Všetko spolu s odvahou a citom premiešajte, rôzne štýly a obdobia, nové so starým, pestré so striedmym. V oblasti dekorácií do kuchyne je dovolené všetko, čo sa vám páči.

Dekorácie dodajú miestnosti individuálny charakter. Dajte šancu aj veciam, ktoré doslúžili a nájdite im miesto v rámci dekorácií. Máte zariadenú kuchyňu v konkrétnom štýle? Prispôsobte mu aj výber doplnkov. Prinášame vám zopár inšpirácií.

vidiecky štýl – prineste z pivnice staré taniere. Staré trendy totiž čoraz viac ožívajú a sú obľúbené. Taniere môžete zavesiť napr. aj na stenu. Tri pekné taniere pod sebou vedľa závesnej skrinky, tomu sa už hovorí dekorácia. Popularite sa tešia aj výrobky zo sadry, ktoré sú aj veľmi jedinečné. Použite odtlačky rúk vašich ratolestí a vytvoríte si tak dekoráciu do kuchyne, ktorá vás bude neustále tešiť

vintage – staré plechové dózy, zdobené nástenné hodiny, mlynček na kávu na okennej parapete, takéto veci presne vystihujú vintage štýl. Vhodné sú aj obrazy v bohato zdobených rámoch. K tomu zopár kvetov zo záhrady a výsledok je dokonalý

– staré plechové dózy, zdobené nástenné hodiny, mlynček na kávu na okennej parapete, takéto veci presne vystihujú vintage štýl. Vhodné sú aj obrazy v bohato zdobených rámoch. K tomu zopár kvetov zo záhrady a výsledok je dokonalý retro – žiarivé farby na vázach, kvetináčoch a obrazových rámoch sú povinnými prvkami tohto štýlu. Ďalším prvkom sú nálepky na stenu. Nápis, či pekný motív rozžiari steny v novom svetle.

Osobitou skupinou sú moderné dekorácie. Nádhernú kuchynskú dekoráciu môže vytvoriť aj kuchynský riad, ktorý leží na dne skrinky a dávno ste naň zabudli. Starú naberačku na polievku premeňte na originálny stojanček pre čajovú sviečku. Máte doma nevyužitý starý podnos? Nalakujte ho a použite ako tabuľu. Pekné konzervy sa zhostia úlohy stojanov na príbory. Ak do nich zasadíte bazalku, máte v kuchyni aj originálnu záhradku. Je len na vás, či si dekorácie do kuchyne kúpite alebo vyrobíte sami. Dôležitá je nápaditosť a hlavne vaša spokojnosť.

