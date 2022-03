Ako zladiť posteľné obliečky

Niektoré z nás berú posteľné obliečky ako bežnú vec, iné si doslova potrpia na kvalitný výber, preferované farby, materiály, či vzory. Aj keď hovoríme o predmete bežnej potreby, dôležitosť posteľných obliečok netreba rozhodne opomínať. Sú trvalou súčasťou spálne, preto by mali ladiť a korešpondovať so zvyškom interiéru. Je predsa dôležité nie len to, na čom spíme, ale aj v čom spíme. Posteľné obliečky plnia funkciu estetickú, no zároveň aj praktickú a zdravotnú. Výber farby a vzoru by mal byť príjemný na pohľad a uľahčovať zaspávanie, materiál rozhoduje o mäkkosti a nárokoch na údržbu. Každá žena predsa privíta nekrčivé materiály a veľmi rada sa vyhne pobytu pri žehliacej doske. Obliečky z prírodných materiálov dobre sajú pot, v lete príjemne chladia a v zime naopak hrejú. Umelé vlákna sú príznačné menšou savosťou, zvýšenou krčivosťou a nepríjemným šušťaním pri každom pohybe.

Keď v spálni zavládne farebná harmónia

Spálňa je miestom oddychu, relaxácie a pokoja. Jej celkový interiér by mal vyvolávať pocity pohody, kľudu a harmónie. Preto je veľmi dôležité jej celkové zladenie. Pri výbere doplnkov zohľadnite fakt, ktoré časti spálne budete meniť častejšie a ktoré len veľmi zriedka. K občasným zmenám patrí napr. farba na stenách. Tá je však rozhodujúca pri výbere doplnkov, dekorácií, ako aj posteľných obliečok.

Výber doplnkov do spálne podriaďte účelu miestnosti. V prvom rade tu musíte pociťovať kľud a pokoj. Určite sa vyhnite depresívnym a pochmúrnym obrazom na stenách. Obrazy, ako také, však v spálni byť môžu. Zaujímavým doplnkom môže byť veľké zrkadlo v drevenom ráme, ktoré oceníte aj pri obliekaní, štýlové závesy, zdobený kozmetický stolík a podobne. Všetky prvky laďte k farbám stien a nábytku v interiéri. K doplnkom patria aj samotné posteľné obliečky. Je dobré poznať svoju obľúbenú farebnú škálu ešte pred tým, ako začnete so zariaďovaním spálne. Svoje obľúbené farby viete totiž následne premietnuť do farby stien, nábytku, či podlahy. Tým sa zväčšuje aj farebná škála pri výbere obliečok.

Ak chcete efektívne zladiť posteľné obliečky s interiérom spálne, určite sa vyhnite kombinácii teplých a studených odtieňov. Predstavte si spálňu v modrých odtieňoch, doplnenú o posteľ v hrejivých červených farbách. Nie len že by vám to prekážalo vizuálne, ale v takomto prostredí by ste o pokojnom spánku mohli len snívať. Vsaďte na jednotný štýl a nechajte vzniknúť harmóniu. V tmavej spálni pekne vyniknú obliečky v jasnejších farbách, v izbe s množstvom svetla pokojne siahnite po výraznejších odtieňoch.

Obľubujete vzory? Preneste ich aj do svojej postele. Spálňu oživia a dodajú šmrnc. V prípade viacerých vzorov dbajte na ich približné zosúladenie. Ponuka posteľných obliečok je až nevídane široká. V tomto smere si preto môžete splniť aj tie najtajnejšie sny. Na trhu sú dostupné aj obliečky s 3D efektom, ktoré bezpochyby zaujmú každého. Súčasťou posteľných súprav bývajú aj prehozy. Farebne ich viete zladiť nie len so stenami, či závesmi, ale aj so samotnými obliečkami. Vzor z obliečok vynikne aj na malých vankúšoch, ktorými si pokryjete posteľ. Farba na posteľných obliečkach môže pokojne korešpondovať s farbou obrusa na komode, alebo nočných stolíkoch. Vaše farebné predstavy by nemali byť nikým a ničím limitované. Možno len troškou vkusu a malou snahou zladiť spálňu tón v tóne.

