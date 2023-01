Aký kúpiť stôl a stoličky do kuchyne

Aký stôl kúpiť?

z kvalitných materiálov a dlhou životnosťou

tvarov a rozmerov vhodných do daného priestoru

s atraktívnym dizajnom, ktorý ladí s kuchyňou

Opäť ten priestor. Vždy a všade pri zariaďovaní. Aj teraz sa od neho odvíja samotná veľkosť stola a ďalšie vlastnosti. Je potrebné rozlíšiť, či stôl potrebujeme do kuchyne alebo bude súčasťou veľkej jedálne. Taktiež to, či nie sme obmedzení malými bytovými priestormi.

Stôl do kuchyne: Pri kúpe stola je dôležitým faktorom aj počet členov domácnosti, ktorí za ním pravidelne stolujú. Človek by mal mať pri konzumovaní jedla k dispozícii priestor min. 60 cm. Vtedy pociťuje aj pri jedení dostatočný komfort, pričom mu stôl ponúka miesto aj pre pohár vody, misky a pod. V prípade štvorčlennej domácnosti je ideálnou veľkosťou stola 80 x 120 cm. V jeho menšej verzii strácate pocit pohodlia. Obľúbený je aj typ stola, ktorý je súčasťou kuchynskej linky. Jeho predĺžená časť v priestore nie je barovým pultom (nie je vyššia ako kuchynské skrinky), ale stolom, za ktorým sa môžete usadiť.

Stôl do jedálne: Pri jeho výbere máte voľnejšiu ruku, čo sa týka veľkosti a tvaru. Predsa len je v tomto prípade priestor veľkorysejší, preto pokojne siahnite aj po veľkých oválnych či okrúhlych stoloch. Viac sa dočítate v článku „Poradíme vám, ako vybrať jedálenský set.“.

Stôl do malého bytu: Veľmi malé priestory nútia robiť kompromisy. V panelákoch sa často stretávame s malými štvorcovými stolíkmi, ktoré slúžia nielen na príležitostné stravovanie. Aj tu by ste nemali prekročiť určitú hranicu robenia ústupkov. Takýto typ stolíka by mal mať dĺžku strany min. 75 cm. V byte využite možnosť sklápacieho, výsuvného alebo rozkladacieho stola. Niektoré typy dokážu „splynúť“ s kuchynskou linkou a vy ich použijete iba v prípade potreby.

Aké stoličky do kuchyne?

také, ktoré vydržia každodenné sedenie bez známok opotrebovania

pohodlné

ladiace s interiérom, pokojne aj v rôznych kombináciách a variantoch (všetky stoličky nemusia byť rovnaké…)

Pri výbere stoličiek sa zamerajte na to, aby spĺňali kritérium komfortného sedenia. Aj keď možno obedujete za malým stolom, nezanedbávajte pohodlie. Doprajte si túto vlastnosť aj v menších priestoroch. Každodenné sedenie pri konzumovaní jedla sa môže podpísať na zašlom vzhľade vašich stoličiek. Napríklad, materiál ekokože sa môže po pár rokoch začať praskať. Čalúnené stoličky sú obľúbené, vyžadujú však náročnejšiu údržbu oproti stoličkám z plastu či masívu. Výrobcovia však myslia na všetko, preto sa informujte o látkach s ľahko čistiacim povrchom. Do veľkej miestnosti si doprajte veľké stoličky, masív a materiály, ktoré vyplnia priestor. Naopak, za menší stôl usaďte stoličky bledších farieb, pokojne aj moderné priehľadné, ktoré sa postarajú o želaný optický klam. Inšpirácie na stôl a stoličky nájdete v článku „5 tipov na stoly a stoličky do kuchyne.“

