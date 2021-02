Átrium v dome si od antických čias až po súčasnosť taktiež prešlo niekoľkými architektonickými zmenami a v dnešnej dobe môže niekedy predstavovať aj označenie pre väčšie svetlíky v strope či tzv. pátium. V každom prípade ide o zaujímavý a aj moderný spôsob spojenia príjemného s užitočným…

Čo je átrium?

Átrium v architektúre je vnútorný dvor alebo sieň v rímskom dome. Z neho sa vchádzalo do všetkých zvyšných miestností. Strecha átria sa zvažovala do stredu, kadiaľ stekala dažďová voda do nádrže zvanej impluvium. V bohatých domoch takáto nádrž často predstavovala fontánu. V rámci ochrany pred slnečnými lúčmi sa používalo zastieranie plachty zvanej velárium (wikipedia).

Všetky miestnosti, ktoré priliehali k átriu, slúžili na odpočinok rodiny, pričom boli sekundárne osvetlené vďaka svetlu prenikajúcemu cez strednú časť átria. V súčasnosti je tento účel často pozmenený, pretože práve samotné priestory átria slúžia na relaxovanie. Nezastrešený stred tvorí prepojenie s exteriérom, no v interiéri je, samozrejme, prekrytý špeciálnym sklom.

Átrium v dome

Pojem átrium pravdepodobne pochádza z latinského slova ater, čo znamená začmudený. Na základe toho môžeme vyvodiť, že svoje pôvodné miesto tu mal aj kozub alebo otvorené ohnisko, z ktorého dym odchádzal cez nezastrešenú časť átria. Od 19. storočia sa daný názov používa aj pre označenie dvora krytého sklenenou strechou alebo presklených častí verejných budov, hotelov a obchodných centier (wikipedia).

Moderná architektúra zahŕňa átrium aj do funkčnej časti domu, do interiéru, kde má slúžiť ako výrazný architektonický prvok, no zároveň koncipovaný na upokojujúci, útulný a oddychový účel. Môže byť presklený alebo z časti otvorený, pričom mu môže dominovať aj osamelý strom, sochársky objekt a podobne.

Átrium projekt

Moderné projekty domov zahŕňajúce átrium sa nenesú len v typicky zošikmenom ihlanovom tvare „strechy“. Naopak, čisté línie a jednoduchosť spočívajú štandardne v rovných plochách skla, nahrádzajúcich klasický strop v miestnosti. Čo sa týka átria v podobe sklenených stien, zvyčajne ide o „Účkový“ tvar dispozičného riešenia, ktorého stred môže byť alternatívou typických zimných záhrad.

Nie vždy ide o centrálny obytný priestor, ako tomu bolo v minulosti. Môže sa stať súčasťou chodby, schodiska, stropom v obývačke, kuchyni či v kúpeľni. Je tak akýmsi celkom a detailom súčasne, vytvárajúcim pútavú hru svetla a tieňa, a to v podobe oddychovej terasy, okrasnej záhrady či architektonického „dekoračného“ doplnku.

Átrium v dome, ktoré ponúka súkromie

Zástavby domov či rodinné výstavby na malých pozemkoch sú často situované veľmi blízko pri sebe a majú tak spoločný „problém“, ktorým je nedostatok súkromia. Veľké presklené steny si vtedy pýtajú špeciálne tienenie a možnosti „zastierania“, ktoré niekedy môžu narušiť dizajnové ponímanie obytných priestorov.

Ako riešenie sa ponúka už spomínaný tvar U, ktorý je taktiež pôsobivým vizuálom a čiastočným tienením pri dopadaní slnečných lúčov. Poskytuje jedinečnú možnosť prepojenia interiéru domu a záhrady v mieste, ktoré by v klasických domoch znamenalo stratu súkromia.

Dôraz na ochranu súkromia s čo najlepšie presvetleným interiérom v podobe prirodzeného svetla sa vylučuje s výstavbou vysokých betónových či iných plotov. Vzdušnosť, na ktorej sa podieľajú aj presklené steny átria, ba mala byť zžitá s prostredím, no v koncepte zvýšeného súkromia funkčne zakomponovaná do dispozície domu. Vytvorí sa tak oáza pokoja uzavretá pred ruchom okolitého sveta.

Vrstvenie priestoru a relaxačné centrum domu

Použitie „bezrámového“ zasklenia nie je v súčasnosti už ničím neobvyklým. Ide o nenápadné zakomponovanie presklených plôch, ktoré si však v prípade otváracej časti vyžadujú aj orámované posuvné časti. Tvorivý vývoj je symbolikou tradičného aj urbanistického riešenia a nemusí sa obmedzovať iba na minimalistický štýl domu.

V dnešnej dobe je átrium skôr doménou nízkoenergetických domov, a tak súčasne slúži aj ako efektívne využívanie slnečnej energie. Inovácie, ktoré umožňujú napríklad inteligentný systém vykurovania a chladenia (taktiež s pomocou vhodnej orientácie okien a pasívneho tienenia), sa postarajú o to, aby nebol interiér v lete prehriaty a v zime nazadržiaval sneh.

Vytvorte si miestnosť pod šírym nebom. Jej súčasťou nemusí byť nutne vodná nádrž či fontánka. V prípade átria často ide o výsadbu rastlín do vegetačných nádob nad časťou obytného priestoru či konkrétne na streche. Záhradné átrium pritom nemusí slúžiť iba flóre, aj deti tu nájdu zaujímavý priestor na hranie (teda ak nejde o spomínanú strechu).

