Automatická závlaha ako symbol pohodlia

Počiatočná investícia do automaticky riadených zavlažovacích systémov je možno o niečo vyššia, avšak vynaložená námaha aj náklady sa vám postupom času vrátia. Získate nenahraditeľného pomocníka a vaša záhrada rozkvitne nielen farbami, ale aj spokojnosťou. Prezradíme vám, v čom tajomstvo automatického zavlažovania vlastne spočíva, a aké sú jeho prednosti.

Zavlažovanie bez zbytočnej námahy

Automatická závlaha je systém komponentov, ktoré je potrebné správne pospájať. Jednotlivé prvky sú umiestnené pod zemským povrchom. Využitie nájdu nielen v záhradách, ale napr. aj pri polievaní verejnej zelene. Systém je riadený počítačom. Zavlažovače, umiestnené pod zemou, sa vysunú vplyvom tlaku vody a keď sa tlak zníži, zasunú sa naspäť do pôvodnej polohy. Sú prakticky neviditeľné, nenarušia dojem z vašej dokonale upravenej záhrady, nebránia pri kosení trávnika a zároveň sú chránené pred poveternostnými vplyvmi. V rámci kvetinových a zeleninových záhonov oceníte kvapkovú závlahu. Tento typ situuje vodu priamo ku koreňom rastlín a taktiež je prakticky neviditeľná. Umiestnite ju na textíliu a jednoducho prekryjete mulčovacou kôrou. Ak si zaobstaráte automaticky riadený zavlažovací systém, môžete pokojne odísť aj na dlhšiu dovolenku pri mori a o vašu záhradu bude postarané.

Pozrite si pomôcky na zavlažovanie v týchto e-shopoch:

Pozitíva automatického závlahového systému

Automatická závlaha je bez údržbová a ušetrí vám veľa času, pretože pracuje samostatne a vy už nebudete nútení stráviť dlhé hodiny s hadicou v ruke, aby ste popolievali všetky rastlinky. So závlahou polievate rovnomerne, žiadna rastlina nedostane viac vody, než iná. Celková spotreba vody je pomerne nízka a v prípade dažďa sa spustí dažďový senzor a zavlažovací systém sa automaticky vypne. Umiestnenie pod povrchom neruší celkový vzhľad záhrady. Každá plocha, záhony, trávnik, skalka a iné, je zavlažovaná individuálne, zohľadňujúc jej osobitné potreby.

Automatická závlaha v zime

Prvky automatického zavlažovacieho systému sa síce nachádzajú v zemi, no aj napriek tomu ich budete musieť zazimovať. Silnejšie mrazy by ho mohli natrvalo poškodiť. Zazimovanie rovná sa bezproblémové používanie aj niekoľko desiatok rokov a teda veľmi dlhá životnosť. Základom zazimovania je vytlačenie prebytočnej vody z hadíc a jednotlivých komponentov. Pomôže vám pri tom kompresor, ktorým vženiete do systému natlakovaný vzduch. Proces opakujeme dovtedy, kým z postrekovačov nejde už len vzduch. Riadiacu jednotku prepnite do stavu off a môže prísť zima. Na jar vás čaká vyčistenie trysiek a všetkých vstrekovačov, prepnutie systému do režimu on a môžete opäť bezstarostne zavlažovať.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: