Bidety k nám prišli príliš neskoro

S bidetom sa budete cítiť celý deň svieži a čistí. Ide o najvyššiu úroveň intímnej hygieny po použití WC. Vyberajte ho podľa rozmerov, tvaru, veľkosti kúpeľne a celkového dizajnu. Existujú mechanické bidety, bidety závesné alebo voľne stojace. Najdokonalejšie sú bidety elektronické.

Bidet ako súčasť modernej domácnosti

Mechanické bidety

Mechanické bidety sú najekonomickejšou verziou bidetov. Jednoducho ich nainštalujete pod sedadlo a sú určené pre všetky typy WC. Výhodou je veľmi nízka cena a rýchla a jednoduchá montáž. Môžete si vybrať prídavný bidet pre teplú a studenú vodu alebo len prídavný bidet pre studenú vodu. Trysku mechanického bidetu môžete sklápať v rozmedzí 20 stupňov dopredu a dozadu pomocou malej páčky na ovládacom paneli. Mechanické bidety rozdeľujeme na:

prídavný bidet pre studenú a teplú vodu

prídavný bidet pre studenú vodu

Závesné bidety

Závesný bidet namontujte na inštalačný systém pre bidety, určený pre suché zamurovanie do sadrokartónových priečok. Môžete si sami zvoliť výšku, v ktorej keramiku zavesíte. To ocenia vysokí alebo naopak menší ľudia, seniori aj ľudia s hendikepom. Výhodou závesného bidetu je elegancia a ľahšie upratovanie v jeho okolí. Závesné bidety vyberajte podľa tvaru a rozmerov. Vyrábajú sa hranaté alebo oválne. Pohodlnejšie sú s masívnejšími okrajmi. Bidety nemajú WC sedadlo, a preto ľahšie udržíte stabilitu a bude sa vám na ňom príjemnejšie sedieť. Ak ste si ale vybrali do kúpeľne hranaté umývadlo a WC, zlaďte s nimi aj bidet. Chcete niečo navyše? Kúpte si závesný bidet so špeciálnou glazúrou vypálenou na 1200 stupňoch Celzia. Na ňom nemajú nečistoty, baktérie ani vodný kameň takmer žiadnu šancu. Bežné upratovanie tak zvládnete s úsmevom.

Tvary závesných bidetov

hranaté

oválne

Bidetová batéria

Bidetové batérie vyberajte podľa tvaru, veľkosti, spôsobu ovládania a povrchovej úpravy. Vyberte si ich v rovnakom dizajne a z jednej série, ako batériu umývadlovú, vaňovú a sprchovú, aby sa k sebe hodili.

Inštalačný systém pre bidety

Inštalačné systémy pre bidety obsahujú upevňovací systém a systém pre odtok. Od ostatných inštalačných modulov sa líšia tým, že nemajú nádržku. Sú určené pre suché zamurovanie do ľahkých sadrokartónových priečok. Zadná stena však musí byť hrubá aspoň 5 cm, aby ste do nej inštalačný systém mohli pripevniť.

Stojacie bidety

Voľne stojaci bidet použite predovšetkým v priestoroch, v ktorých nemôžete na stenu pripevniť závesný bidet, napr. preto, že máte v miestnosti príliš slabé priečky. Vyberajte podľa rozmerov a tvaru. Dizajn zlaďte s ostatnou keramikou v miestnosti a nezabudnite si vybrať aj bidetovú batériu. Voľne stojaci bidet je tiež vhodný do kúpeľní, v ktorých šetríte každý centimeter miesta. Oproti závesnému bidetu nemusíte počítať s priestorom pre zamurovanie inštalačného systému. Ďalšou výhodou je nižšia obstarávacia cena, pretože okrem bidetu stačí dokúpiť len bidetovú batériu.

Tvary stojacích bidetov

hranaté

oválne

Elektronické bidety

Elektronický bidet jednoducho pripevníte k toaletnej mise. Najdôležitejšie je, aby sa rozmery navzájom zhodovali a aby ste mali maximálne 1,5 metra od toalety zásuvku s výkonom 230V / 50Hz. Pri výbere sa zamerajte na typy sprchovacích ramien a prúdov, spôsob ohrevu vody, možnosti údržby atď. Elektronický bidet predstavuje najvyšší stupeň intímnej hygieny. Oproti klasickým bidetom ponúka mnoho ďalších funkcií, ktoré intímnu hygienu spríjemnia, napr. si na ňom môžete nastaviť teplotu a tlak, vybrať niekoľko typov prúdov alebo sa osušiť fénom. Elektronické bidety sú tiež veľkým pomocníkom pre seniorov a ľudí s hendikepom.

zdroj: gettyimages.com

Typy sprchových ramien a prúdov

Sprchové ramená majú pri elektronickom bidete dôležitú úlohu. Ideálne sú dve: s hlavným prúdom, určeným po stolici, a pre jemnú očistu dámskych intímnych partií, čo ocenia ženy nie len v období menštruácie. Vybavenejšie bidety ponúkajú napríklad aj detskú sprchu, masážny prúd a pod. Hľadajte elektronický bidet s nastaviteľnými sprchovými ramenami, aby ste si mohli zvoliť smer prúdu podľa svojho pohodlia a telesnej konštitúcie.

Hlavný prúd je silnejší a je určený predovšetkým na hygienu po stolici. Ak sa liečite s hemoroidmi a vyprázdňovanie vás bolí, hľadajte elektronický bidet so šetrnejšou prerušovanou sprchou. Pri zápche oceníte pulzujúci prúd, ktorý povzbudzuje činnosť hrubého čreva. Ak máte naopak problémy s hnačkou, vyberte si elektronický bidet, ktorý má otáčajúcu sa sprchu, to znamená, že sa sprchové rameno pohybuje dopredu a dozadu, takže sa voda dostane všade. Dámska sprcha slúži k jemnému oplachovaniu citlivých intímnych partií. Oceníte ju pri menštruácii, po operácii alebo v tehotenstve. Po pôrode je elektronický bidet na nezaplatenie, pretože dotýkať sa citlivých intímnych partií toaletným papierom vyžaduje nutnú dávku sebazaprenia.

S malými deťmi oceníte funkciu detskej sprchy. Predídete tak situáciám, kedy sa deti samy ledabolo utrú toaletným papierom a bežia sa hrať. Nebojte sa, že by vaše deti umývanie bolelo. Prúd vody je špeciálne prispôsobený detským zadočkom. Najvybavenejšie elektronické bidety majú aj sušič. Toto je veľmi príjemná funkcia, za ktorú si radi priplatíte. Elektronický bidet bez fénu vás síce umyje dokonale, ale bez utretia toaletným papierom (alebo uterákom) z toalety neodídete.

Spôsob ohrevu vody

Pred nákupom elektronického bidetu si pozorne preštudujte spôsob ohrevu vody a príkon elektriny, aby ste mali dostatočnú zásobu teplej vody. Zaujímajte sa aj o rozmedzie počtu stupňov nastavenia teploty vody. Ak je príkon aspoň 850 W, môžete si byť istí, že vám teplá voda nikdy nedôjde, pretože ju prietokový ohrievač zvládne priebežne dopĺňať. Ak zvolíte elektronický bidet s nižším príkonom, môže sa stať, že sa váš partner bude musieť umyť studenou vodou. Zamerajte sa aj na počet stupňov nastavenia teploty vody, pretože v rodine každému z vás vyhovuje iná teplota. Vybavenejšie elektronické bidety majú vyhrievané aj sedadlo, čo je veľmi príjemné.

Údržba elektronického bidet

Elektronický bidet vyberajte aj podľa náročnosti na údržbu. Najprepracovanejšie bidety ponúkajú automatické čistenie sprchových ramien, vymeniteľné sprchové hlavice, antibakteriálny kryt trysiek alebo toaletnú misu bez okrajov a so špeciálnou povrchovou úpravou pre jednoduché čistenie. Automatické čistenie sprchových ramien je dôležitý parameter, pretože správne fungovanie trysiek je základom elektronického bidetu. Sami by ste ich nikdy dokonale nevyčistili, navyše by ste na nich nechali ruky. Najmodernejšie elektronické bidety ponúkajú dvojité automatické čistenie – pred a po každom použití. Zamerajte sa na materiál, z ktorého sú trysky vyrobené. Ideálny je antibakteriálny povrch, ktorý zostáva stále čistý. Zaujímajte sa aj o to, ako náročné je sprchové ramená vymeniť.

