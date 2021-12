Biokrby do bytu sa hodia na stenu aj voľne

V posledných rokoch sa stal moderným spôsobom dokurovania našich miestností práve biokrb. Biokrb predstavuje na jednej strane výhrevné teleso, ale zároveň je peknou ozdobou každej domácnosti. Môže to byť takisto veľmi pekný a praktický darček.Hlavnou výhodou biokrbov je, že nepotrebujú komín. Spôsob ich fungovania spočíva v nerezovom horáku, ktorý je naplnený bioalkoholom Jeho základom je etanol (lieh bez farby), ktorý je vyrobený technológiou kvasenia biomasy.

Princíp fungovania biokrbu

Na správne fungovanie biokrbu sa používa buď bioalkohol alebo 96% denaturovaný etanol. Keď etanol horí, tak vzniká prirodzený plameň, ktorý nie je sprevádzaný zápachom alebo popolom. Produkt, ktorý vzniká je voda a oxid uhličitý, ktorý síce nie je zdravý, ale jeho produkcia nie je zo žiadneho biokrbu taká veľká, aby bola pre ľudí škodlivá. A v živote sa s ním stretávame prakticky každý deň – už len tým, že dýchame. Dôležité je len dodržať pravidlo pravidelného vetrania miestnosti. Aj preto je potrebné umiestňovať biokrb do väčších miestností. Každý biokrb obsahuje tzv. vaničku na biopalivo do krbu. Do tejto sa naleje biolieh a zapáli sa krbovou zápalkou. Posuvnými dvierkami pri vaničke sa potom dá regulovať veľkosť plameňa. Pozor ale – lacnejšie biokrby možnosť posuvných dvierok a tým pádom regulácie mať nemusia. Spotreba biokrbu závisí od veľkosti horáku. Štandardná spotreba sa pohybuje 1 liter na 3 – 6 hodín pri horáku o objeme 0,8 litra. Jeden liter bioalkoholu stojí cca 2,5 eur.

Aj napriek tomu, že je biokrb najmä dizajnérsky doplnok, má aj výhrevnú funkciu, keďže v ňom horí skutočný oheň. Výhrevnosť biokrbu závisí od počtu horákov, ich veľkosti a nastavenia. Čiže pri výkone 3 kW sa za hodinu zvýši teplota o 3 – 5 stupňov pri miestnosti s rozlohou 20 m2. Biokrb by sa ale nemal používať ako náhrada za kúrenie. Je primárne určený ako estetický doplnok tam, kam nie je možné použiť klasický krb – do bytov, reštaurácií, obchodných centier alebo kancelárií.

Typy biokrbov Biokrby delíme väčšinou do troch kategórii

závesné biokrby – ako aj z názvu vyplýva, vešajú sa na stenu. Závesné biokrby sa vyrábajú väčšinou so sklom, ktoré chráni deti alebo zvieratá pred otvoreným ohňom. Pri liehových krboch na stenu sa odporúča pomoc s inštaláciou od odborníka.

zabudovateľné biokrby so sklom- sú asi najnáročnejší typ, keďže vyžadujú vybudovanie stavebného priestoru. Stena, do ktorej je krb vstavaný musí byť nehorľavá. Napríklad kľudne môžete umiestniť biokrb aj do sadrokartónu, ale nesmie byť horľavý.

voľne (samostatne) stojace biokrby – sú voľne stojace v priestore a tým pádom nenáročné na inštaláciu, keďže môžu stáť kdekoľvek.

V ponuke na trhu nájdete aj stolové biokrby, ktoré sú určené na stôl alebo biokrby, ktoré si môžete vyrobiť na mieru vašim požiadavkám. Pri inštalácii krbu je potrebné pozorne dbať na bezpečnostné upozornenia od výrobcu. Štandardne tieto upozornenia zahŕňajú faktory ako vzdialenosť krbu od nábytku, najmä ak je uzatvárateľný, tak je obzvlášť potrebné ju dodržiavať. Takisto, čo sa inštalácie týka, tak sa odporúča využiť služby odborníkov, najmä pri rohovom biokrbe alebo samostatne stojacom biokrbe. Dôležité je takisto, do akej výšky je možné biokrb umiestniť, keďže 90% tepla ide smerom hore. Umiestniť biokrb pod televízor je takisto možné. Sú to ale špeciálne krby a priestor medzi televízorom a biokrbom je potrebné oddeliť priečkou.

Výhody a nevýhody biokrbov Biokrby majú množstvo výhod, ale aj pár nevýhod. Aké sú tie najpodstatnejšie? Za najvýraznejšiu výhodu by sa dalo považovať to, že nie je potrebná špeciálna stavebná príprava. Takisto na biokrb nepotrebujete žiadne stavebné povolenie. Biokrby sú bezkomínové krby na kvapalné palivo. Biokrb je vhodný napr. aj do paneláku. Výhodou je už vyššie spomenutý fakt, že biokrby nešíria zápach, dym a popol a tým pádom zaisťujú aj väčšiu bezpečnosť, keďže z krbu nelietajú iskry. A na záver k výhodám – plameň sa rozhorí okamžite ako si želáte a takisto okamžite zhasne. Biokrby majú však aj pár nevýhod. Ako bolo spomenuté, predstavujú predovšetkým estetický kus nábytku, ktorý dizajnovo dotvára teplo domova. V skutočnosti ale neprodukujú toľko tepla, aby vykúrili miestnosť. K jeho prevádzke potrebujete špeciálne palivo. No a na záver – predsa len vôňa a počutie praskajúceho dreva je atmosféra, ktorú biokrb neprinesie. Výhody a nevýhody biokrbov sú však subjektívne. Každému vyhovuje niečo iné a je len na vašom zvážení či takýmto dizajnovým kúskom oživiť priestor príbytku alebo nie. Skúsenosti používateľov s biokrbom sú rôzne. Asi ako v každej oblasti, tak aj v tomto prípade sú prívrženci, ale aj odporcovia. Za hlavné plus ľudia uvádzajú práve estetičnosť a dizajn. Na trhu je množstvo biokrbov, ktoré dotvoria príbytok. Takisto je ako pozitívum uvádzaný fakt, že dotvárajú celkové teplo domova. Za negatívum sa najčastejšie pokladá vysoká cena a fakt, že nevykúria miestnosť. V dnešnej dobe sa však dajú kúpiť krby, ktoré sú v primeranej cene. A faktom ostáva, že v miestnosti zvýšia teplotu o približne 5 stupňov, ale týmto sa netají žiadny výrobca ani predajca.

Cena biokrbov Cena biokrbov sa pohybuje naozaj rôznorodo. Lacný biokrb na stenu kúpite od cca 30 eur, ale za ozaj dizajnový kúsok môžete dať až 1500 eur. K dispozícii sú najrôznejšie podoby murovaných krbov, od minimalistických diel až po tie skutočne umelecké.

Tipy na záver Biokrby je možné doplniť o množstvo príslušenstva, ktoré dotvorí ešte viac atmosféru a zároveň zabezpečí vôňu. Na vôňu slúžia rôzne éterické oleje, ktoré sa nalievajú do špeciálnej misky. Táto je tvorená podstavcom a nerezovou mištičkou – tam sa naleje voda s olejom. Mištička sa umiestňuje vedľa horáka biokrbu, ale ak to konštrukcia dovoľuje, tak sa môže umiestniť aj priamo na horák.Ďalším doplnkom môžu byť rôzne dekorácie priamo do krbu – drevo alebo kamene. A pre tých, ktorí chcú mať absolútny komfort slúžia krby s diaľkovým ovládaním.Biokrb je teda vhodný najmä pre tých, ktorí si chcú oživiť príbytok a priniesť domov trochu atmosféry, ktorá by inak nebola možná. Je to riešenie, ktoré je cenovo prístupné. Nezabudnite však na opatrnosť, keďže biokrb je skutočný oheň. A práve preto so sebou prináša komfort, ale aj istý druh nebezpečia.

