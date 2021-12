Blížia sa Vianoce? Tu sú dekorácie do detskej izby

Vianočná výzdoba už zaiste zdobí mnohé príbytky. Okrem iných miestností by sme pri výzdobe určite nemali zabúdať na detskú izbu. Deti ocenia, keď im izbičku odejeme do „vianočného šatu“ a vianočná atmosféra tak bude ešte intenzívnejšia.

Detské kráľovstvo vo sviatočnom duchu

Samozrejme, pri výzdobe detskej izby musíme brať ohľad na bezpečnosť detí. Preto ak sa rozhodnete umiestniť im do izbičky napríklad malý vianočný stromček, mal by byť stabilný, aby ho deti na seba nezvalili a prednosť majú určite nerozbitné ozdoby. Pozor aj na elektrické svetielka – ich používanie v detskej izbe radšej poriadne zvážte. Klasickou vianočnou dekoráciou sú aj rôzne sviečky, adventné vence so sviečkami a svietniky, no aj tu platí, že opatrnosti nikdy nie je dosť a v detskej izbe sa týmto ozdobám radšej vyhnime. Opatrní by sme mali byť aj pri rôznych vonných sviečkach či arómalampách – tie do detskej izby nepatria, nakoľko okrem rizika požiaru môžu spôsobovať bolesti hlavy a iné zdravotné ťažkosti. Naopak, vhodnými prvkami vianočnej výzdoby sú napríklad textilné ozdoby.

Dajú sa kúpiť v rôznych podobách a farebných prevedeniach. Obľúbené sú textilné mikulášske čižmy a ďalšie šité dekorácie (vianočné srdiečka, rybičky, hviezdy či iné vianočné motívy), ktoré skrášlia poličky detskej izby alebo ich možno zavesiť na dvere či do okna. Zručnejšie mamičky si ich dokonca dokážu vyrobiť aj samy. Slamené, drevené ozdoby či krásne vyzdobené medovníčky sa tiež môžu použiť ako výzdoba detskej izby – či už na stromčeku alebo na rôznych miestach izbičky. V obchodoch zoženiete aj množstvo rôznych vianočných postavičiek rozmanitých veľkostí, takže deťom v detskej izbe môže na posteli sedieť plyšový sob alebo snehuliak, k dispozícii sú aj dekoratívne vankúšiky s vianočnou tematikou.

Do detskej izbičky sa veľmi hodí adventný kalendár, ktorý môže mať opäť veľa podôb. Niektoré mamičky takýto kalendár pre svoje deti ušijú či zhotovia z papiera alebo iných materiálov, ale krásne a originálne kúsky sa dajú aj kúpiť. Okrem toho, že deťom skrátia a spríjemnia čakanie na Ježiška, budú tiež peknou ozdobou detskej izby. Už tradične populárnymi ozdobami, ktoré sa hodia obzvlášť do detských izbičiek, sú vianočné nálepky do okien. Tie sa dajú kúpiť v rozmanitých podobách a okná detskej izby dokážu krásne rozveseliť.

Aj keď obchody ponúkajú v súvislosti s Vianocami množstvo ozdôb, takže vyzdobiť detskú izbičku nie je skutočne žiadny problém, predsa len má svoje čaro, ak si ozdoby do detskej izby vyrobíte s deťmi vlastnoručne. Stačí vám k tomu bohatá fantázia, trochu zručnosti, prípadne využite knižky a časopisy s návodmi a tipmi na vianočné dekorácie. Množstvo krásnych nápadov a inšpirácie nájdete aj na internete, stačí trošku „posurfovať“ na našich či zahraničných stránkach. Výhodou vlastnoručne zhotovených ozdôb je, okrem iného, čas strávený s deťmi. A práve počas adventu je pekné, ak deťom venujeme viac pozornosti a času ako inokedy. Pri výrobe dekorácií sa so svojimi drobcami rozprávajte o Vianociach, spievajte si vianočné piesne alebo si pustite vianočné CD- čko. Jednoducho užite si tieto kreatívne chvíľky so svojimi deťmi.

