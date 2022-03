Chcete niečo do obývačky? Kúpte dekorácie na stôl

Dekorácie neplnia len estetickú funkciu. Majú schopnosť osloviť, vyčariť úsmev, vzbudiť obdiv, jednoducho zaujať. Tvoria v interiéri jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru, vedúcu k pocitom útulnosti, pohodlia a domova. A vôbec nemyslíme na veľké a finančné nákladné kúsky, ktoré by ste museli zháňať v obchodoch so starožitnosťami, či v najmodernejších dizajnérskych štúdiách. Jedno múdre príslovie hovorí, že krása tkvie v jednoduchosti. A v prípade dekorácií to platí dvojnásobne. Vsaďte na minimalizmus a nekomplikovanosť a nechajte aj malé veci zažiariť ich nevídanou krásou. Prezdobený interiér totiž nikoho nenadchne. Ale dekorácie vyberané s rozumom a citom oslovia každého.

Nechajte zažiariť stolík v obývačke

Kytica rezaných kvetov vyzerá zaiste pompézne, no len na veľmi krátky čas. A buďme k sebe úprimní. Táto scenéria je už dávno prežitým klišé z romantických filmov a navyše je aj poriadne drahým špásom. Vyberajte dekorácie originálne, kreatívne a nápadito. Prinášame vám niekoľko tipov na zaujímavé doplnky, s pomocou ktorých zmeníte váš stolík v obývačke na moderný a inovatívny priestor.

Svietniky a misky

Predstavu svietnika častokrát napĺňa sedemramenná kovová ozdoba. O takomto type svietnika však rozhodne nehovoríme. Využite pekné počasie na prechádzku do prírody a zbieranie inšpirácií. Čo by ste povedali na svietnik zo samorastov, či kamenia? V obývačke bude vyzerať unikátne. Zaujímavým kúskom sú aj moderné keramické svietniky, s možnosťou historickej patiny. K tomu dolaďte menšie misky so sušenými alebo živými kvetmi. Sadu umiestnite na podnos a doplňte napr. voňavými čajovými sviečkami v rôznych tvaroch a farbách kvetov. Takto pripravená dekorácia nezaberie na stole veľa miesta, pretože je ohraničená podnosom, no bude vyzerať neodolateľne.

Minibar

Tento typ dekorácie ocenia najmä muži. Sama o sebe však pôsobí štýlovo a vyvoláva v obývačke príjemný pocit domova a uvoľnenej atmosféry. Ak radi cestujete a zbierate po letiskách sveta malé ozdobné fľaštičky s alkoholom, vystavte ich na viditeľné miesto, napr. so sadou kryštálových pohárov, určených na degustovanie alkoholických nápojov. Ešte pár kociek ľadu a piatkovej idylke nič nestojí v ceste.

Plastika

Umenie nemusíte vystavovať len na stene, ale pekne vynikne aj na konferenčnom stolíku v strede obývačky. Pri pohľade na vkusnú sošku, postavičku alebo vázu každý návštevník pochopí, že ste milovníkom umenia a stolík poslúži aj ako výborný podstavec.

Rastliny

Výbornou voľbou sú aj živé dekorácie, ktoré padnú každému do oka. Sú trvácne a omnoho menej nákladné ako rezané kvety. Hovoríme o drobných trvalkách v ozdobných kvetináčoch, rastlinkách žijúcich na kameni, či obrazoch vytvorených zo živých rastlín ako skalka. Živá dekorácia prinesie do vašej obývačky aj závan nedotknutej prírody.

Osobný kútik

Prítomnosť osobných vecí je dôležitá nie len v obývačke, ale v každej izbe domu, či bytu. Predmety, ku ktorým máme citový vzťah evokujú spomienky, vplývajú na naše emócie a v sekunde dokážu zmeniť našu náladu na nepoznanie. Uložte si ich napr. na keramickú misku alebo vlastnoručne vyrobený podnos. V prípade potreby ich viete ľahko odniesť, no pre spríjemnenie dňa budú stále po ruke.

Kryštály

Už od nepamäti čerpali ľudia blahodarnú energiu z prírody. Aj v súčasnosti sa dostávajú prírodné kamene čoraz viac do popredia. Dajte si na stolík v obývačke krásny kryštál, alebo jeho kompozíciu a uvidíte ako začne celou miestnosťou prúdiť blahodarná zemská energia.

