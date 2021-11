Chcete televízor s WIFI? Na toto si dajte pozor

Televízne vysielanie, aplikácie aj online zábava na jednej obrazovke Smart TV vám otvára prístup k oveľa bohatšej programovej ponuke než poskytujú bežné televízne stanice. Využijete ju na prezeranie webu, online nákupy aj na spúšťanie rôznych aplikácií. Jednoducho sa stane centrom multimediálnej zábavy vo vašom domove.

Smart TV – nová generácia televízorov

Je každá nová televízia Smart? Dá sa povedať, že áno. Televízor, ktorý nemá moderné inteligentné vlastnosti síce stále zoženiete, ale potom sa natíska otázka – prečo by ste to robili? Spôsob sledovania TV sa zmenil, Smart TV predstavujú nový štandard. A to zaslúžene, nakoľko bez ich inteligentných funkcií by ste si užili len zlomok dostupnej zábavy. Či už zháňate televízor so 4K rozlíšením, zakriveným panelom, 32″uhlopriečkou alebo skutočne veľkú 75″ obrazovku pre svoje domáce kino, z bohatej ponuky Smart TV si určite vyberiete. Je to vždy rozumná voľba. Mnoho ľudí o tom ani nevie, ale skúšky vysielania v 8K rozlíšení prebiehajú už od olympiády v Londýne roku 2012. Múzeum umenia v Louvri a japonská verejnoprávna stanica NHK pripravili prvý skúšobný 8K prenos už v novembri roku 2016. Satelitné vysielanie v 8K kvalite plánovala NHK spustiť už v decembri 2018. A na rok 2020 sa pripravuje vysielanie olympiády v Tokiu v 8K rozlíšení.

So Smart TV si užijete tradičné televízne vysielanie, ale naviac si môžete vychutnať aj vašu obľúbenú onlinu zábavu. Vďaka inteligentnému a intuitívnemu ovládaniu ju budete mať vždy na dosah a pod kontrolou. Pomocou prívetivého rozhrania ľahko nájdete film, seriál alebo reláciu, ktorú chcete práve sledovať. Väčšina Smart TV už obsahuje predinštalované aplikácie, ku ktorým môžete ľahko pridať vlastné z online obchodu. Medzi obľúbené programy patria streamovacie služby ako Netflix či Amazon Prime Video alebo napríklad aplikácia televíznych staníc, ktorá vám umožní ľahké spätné sledovanie relácií. Alebo si na televíznej obrazovke skontrolujte Facebook, Twitter a ďalšie sociálne siete. Pozerajte najnovší diel seriálu a súčasne o ňom tweetujte svojim priateľom.

3D televízory dnes a v minulosti

A nie len to, pokojne pripojte aj ďalšie vaše zariadenia. Zo svojho tabletu, mobilného telefónu alebo notebooku môžete v reálnom čase prenášať obsah na obrazovku televízora. Táto činnosť sa nazýva „streaming“ a pri Samsung TV vám s tým pomôže aplikácia SmartThings, ktorá dokáže streamovať obsah a premeniť vaše mobilné zariadenie na diaľkové ovládanie k TV. Takže už nebudete musieť hľadať večne stratený ovládač, jednoducho si ho vytvoríte zo svojho smartfónu. Použite svoj televízor rovnakým spôsobom ako počítač s webovým prehliadačom. Nakupujte, sledujte videá, prečítajte si správy – a to všetko pred širokou TV obrazovkou z pohodlia vašej pohovky. Na trhu nájdete obrovské množstvo Smart TV od lacnejších a dostupných až po špičkové prémiové modely, ktoré vyžadujú značnú investíciu. Odporúčame vám, aby ste sa najprv dobre zoznámili s jednotlivými modelmi a technológiami. Niektoré operačné systémy sú rýchlejšie alebo majú užívateľsky prívetivejšie rozhranie. Možno chcete TV ovládať hlasom a nie obyčajným ovládačom. Všímajte si tiež zvukovú a obrazovú kvalitu vybraného televízora.

Smart TV pracujú v rôznych ohľadoch veľmi inteligentne. Režim Ambient Mode umožní vypnutému televízoru prirodzene splynúť s okolím. S ovládačom One Remote Control budete mať pod kontrolou nie len TV, ale aj všetky ďalšie pripojené zariadenia. Stačia vám tri kliknutia a získate prístup k obľúbeným aplikáciám aj k inteligentnému programu, ktorý vám odporučí reláciu podľa vašich preferencií. Tiež udržíte poriadok v okolí TV. Ďalšie prístroje totiž zapojíte najprv do rozbočovača One Connect Box, ktorý ľahko skryjete z dohľadu a do samotnej TV povedie jediný kábel. Integrácia s aplikáciou SmartThings vám poskytne rozsiahle možnosti inteligentného ovládania vašej domácnosti. Toto je len zopár vecí, ktoré Smart TV dokážu, aby vám uľahčili život.

Smart TV je všeobecné označenie pre televízory, ktoré umožňujú dodatočnú inštaláciu aplikácií. Je to veľmi podobný princíp ako na mobilných telefónoch – máte k dispozícii internetový obchod, v ktorom sa nachádzajú bezplatné aj platené aplikácie pre vaše zariadenie a je na vašom rozhodnutí, ktorú z nich si vyberiete a nainštalujete. Takto môžete mať v televízore napríklad aj hry, môžete komunikovať cez Skype alebo prehliadať internetové stránky či videá z YouTube. Samozrejme potrebujete mať televízor pripojený na internet. K tomuto účelu sú moderné televízie vybavené buď klasickým konektorom Ethernet alebo dokonca Wi-Fi prijímačom. Tiež môžete nájsť také televízie, ktoré majú v sebe integrovanú funkciu Wi-Fi Ready. To znamená, že Wi-Fi prijímač v sebe síce nemajú, za malý poplatok si ho však môžete v predajni zakúpiť a nechať nainštalovať.

Každý výrobca využíva svoje vlastné Smart TV rozhranie. Niektoré spoločnosti sa už síce s cieľom zjednotenia týchto platforiem púšťajú do spolupráce, avšak momentálna situácia na trhu je taká, že treba vyvíjať aplikácie samostatne pre televízie Samsung, LG, Sony, Philips a podobne. Ak by ste ale stáli pred otázkou, či si za Smart TV priplatiť, mali by ste sa v prvom rade informovať u predajcu, či má v ponuke aj alternatívy. Niektoré televízie síce nedisponujú prívlastkom “Smart”, aj tak však ponúkajú prehliadanie internetu, sledovanie YouTube videí, komunikovanie cez Skype alebo dokonca Facebook.

Televízor s operačným systémom Android je v móde

Ak si myslíte, že 3D je spoločné označenie pre jednu a tú istú technológiu, mýlite sa. Technológií umožňujúcich zobrazenie hĺbky je viac a každý výrobca využíva vlastnú. Prvé 3D televízory využívali pomerne primitívnu metódu zobrazenia 3D obsahu pomocou rýchleho prepínania obrazu, pričom za pomoci LCD okuliarov ste videli jedným z očí iba jednu scénu. Druhým okom ste videli scénu posunutú o určitý uhol, čo sa prejavilo ako stereoskopický efekt, teda 3D. LCD okuliare skrátka rýchlo prepínali priehľadnosť sklíčiek. Aby to bolo možné, potrebujete okuliare napájať za pomoci batérie a ak sa náhodou LCD plôšky poškodia, môžete celé okuliare rovno reklamovať alebo zahodiť – pretože v tom prípade už žiadne 3D neuvidíte. Túto technológiu stále používajú všetky televízie od Samsungu a síce je spoľahlivá v otázke vytvárania stereoskopického efektu, niektorým divákom spôsobuje bolesti hlavy a očí.

Existuje aj iná technológia, ktorú voláme polarizačná alebo pasívna. Tá zobrazuje 3D efekt na základe efektu polarizácie, čo je technicky komplikovanejšia technológia ako LCD (aj keď z fyzikálneho hľadiska rovnako jednoduchá). Okuliare nepotrebujú batériu, sú ľahšie, krajšie a pohodlnejšie. Táto technológia sa používa v kinách a už pomerne dlhý čas ju úspešne využíva spoločnosť LG. Tá ju nazvala CINEMA 3D a vďaka svojej spoľahlivosti významne ohrozila Samsung. 3D obraz s použitím polarizačných okuliarov je rovnako dobrý ako v prípade LCD prepínania, navyše umožňuje sledovanie obrazu z väčších uhlov a nespôsobuje bolesť hlavy a očí, pretože obraz nebliká. Pasívnu 3D technológiu s polarizačnými technológiami najnovšie začala využívať aj spoločnosť Philips. Polarizačné okuliare fungujú na všetkých televízoroch, ktoré polarizáciu podporujú. Teda ak si zakúpite televízor Philips s touto technológiou, budú na nej fungovať aj okuliare od LG. Ak si ale zakúpite 3D televízor od Samsungu, potom ani polarizačné, ani LCD okuliare od iného výrobcu fungovať nebudú.

LED televízory vs. LCD televízory

Moderné televízie sú stále tenšie a mnohé z nich pokorili aj hranicu jedného centimetra. Celkom prirodzene tým vzniká otázka, ako je niečo také možné a kam vlastne výrobca umiestňuje celé technické vybavenie televízora. Trend zužovania profilu televízie zasiahol každého jedného výrobcu televízorov a tí už sami vyvíjajú nové technológie, ktoré im to umožňujú. Najväčší podiel na stále tenších televízoroch má technológia zobrazenia. Pôvodné CRT televízie museli byť hlboké, pretože to vyžadovala samotná technológia obrazu. Naopak, moderné OLED televízie môžu byť tenké aj jeden centimeter, pretože jednotlivé pixely svietia samé o sebe a ich veľkosť je nepatrná. Stále sa však výrobcovia stretávajú s problémom, ako zladiť tenký obraz a neustále sa zvyšujúce nároky zákazníkov na technické vybavenie televízora. Riešenie našli celkom efektívne – všetky obvody, čipy, procesory a konektory sú umiestnené v stojane. Ten je preto k televízoru napojený bez vôle a nedá sa odpojiť. Ukladanie týchto súčiastok do stojana je však záležitosťou extrémne tenkých a teda aj drahších televízorov. Keď hrúbka obrazu presahuje približne 2 centimetre, je možné všetky súčiastky a konektory uložiť za displej a stojan odpojiť.

Technológia budúcnosti - OLED televízory

Ako sa to ovláda? Máme radi jednoduchosť. Vstávať z pohodlia gauča, zapínať počítač (ideálne ešte hľadať notebook kdesi v taške do práce), čakať, než naštartuje, potom zháňať myš… Taký proces skrátka zdržiava. Práve to rieši smart televízor, ktorý spája jednoduchosť s rozšíreným obsahom. Zapnete ho, naladíte si internetové televízie a prelistujete uložené weby. Bez zdržiavania. Medzi jednotlivými TV stanicami a Netlixom sa potom prenesiete jedným tlačidlom, zakaždým máte k dispozícií všetko, aby ste našli zaujímavý obsah. Ešte pohodlnejšie je ovládanie Smart TV, pokiaľ zainvestujete do bezdrôtovej klávesnice s touchpadom alebo využijete diaľkové ovládanie simulujúce počítačovú myš. Potom už sa z televízora stáva skutočný počítač – veď vo webovom prehliadači môžete písať, čítať dokumenty aj písať e-maily.

V čom je lepší smart televízor oproti klasickému? Každý výrobca sa pochváli svojimi unikátnymi funkciami. Pod ich názvy sa však často schovajú tie zásadné prínosy, ktoré platia pre všetky Smart televízory: Personalizácia : obsah si volíte sami. Môžete si nainštalovať aplikácie, ktoré využijete, ostatné vás nebudú obťažovať. Na klasickom televízore pracujete vždy s tým, čo vám výrobca pripravil

: obsah si volíte sami. Môžete si nainštalovať aplikácie, ktoré využijete, ostatné vás nebudú obťažovať. Na klasickom televízore pracujete vždy s tým, čo vám výrobca pripravil Životnosť : Smart televízory vydržia dlhšie. Pokiaľ YouTube vydá spätne nekompatibilnú aktualizáciu, budete odkázaní na výrobcu, až dodá novšiu verziu aj na váš televízor. Na Smart televízore si aktualizáciu stiahnete a nainštalujete sami

: Smart televízory vydržia dlhšie. Pokiaľ YouTube vydá spätne nekompatibilnú aktualizáciu, budete odkázaní na výrobcu, až dodá novšiu verziu aj na váš televízor. Na Smart televízore si aktualizáciu stiahnete a nainštalujete sami Kontext: často v televízore zachytíme útržok niečoho, čo nás zaujme. Môžete síce začať hľadať súvisiace informácie na telefóne, ale čo keď ho máte odložený stranou? Malý displej je navyše obmedzujúci, stále existuje dosť webov, ktoré sa na smartfóne zobrazujú zle Neexistuje dôvod, prečo by ste sa mali obmedzovať ponukou televízneho vysielania, keď si filmy a seriály môžete namixovať sami. Tým ale schopnosti Smart TV nekončia. Aj po stránke hardvéru vie niečo viac. Trebárs sa pripojiť k bezdrôtovej sieti, ktorú používajú smartfóny. Wi-Fi vytvorí neviditeľné prepojenie, ktoré má bohaté využitie. Čo trebárs si na telefóne vybrať video, na ktoré sa chcete pozerať a pustiť si ho na veľkej obrazovke? A čo tak premietanie fotiek z tabletu na televízore? Aj toto Smart TV dokáže. A ešte zahlási počasie, prečíta správy, prehrá hudbu zo Spotify alebo nahradí webový prehliadač. Dokáže vám aktuality predať rýchlejšie a v prehľadnejšej podobe.

