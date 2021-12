Čistenie tvrdých podláh jednoducho a rýchlo

Tvrdé podlahy v našich domácnostiach už dávno vymenili koberce. Tie sú z hygienického hľadiska asi najhoršou podlahovou krytinou. Dokážu poskytovať dokonalý úkryt pre prach, roztoče aj alergény, pričom zbaviť sa ich je možné len hĺbkovým tepovaním. Naopak, na tvrdých podlahách vidieť špinu či prach aj voľným okom, čo nás „núti“ podlahu čistiť častejšie.

Najobľúbenejšími druhmi tvrdých podláh sú drevené a laminátové parkety, keramická dlažba či vinyl, ktorý sa do popredia tlačí najmä v posledných rokoch. Udržiavať ich stále čisté môže byť náročné. Najmä ak používate handry, mopy či klasické vysávače. V dnešnom článku vám predstavíme pomocníkov určených na čistenie tvrdých podláh, vďaka ktorým ušetríte nielen kopec času, ale aj energie. A čo je najdôležitejšie, pomôžu vám udržiavať vašu domácnosť hygienicky čistú.

Zabudnite na mopy! Sú tu čističe tvrdých podláh

Či chceme či nie, vysávanie tvrdých podláh nestačí. Bez občasného umývania podlaha čistá jednoducho nebude. Obzvlášť v domácnostiach s malými deťmi či štvornohými miláčikmi, neustále hrozí tiež riziko, že sa niečo rozleje. A vtedy sa k slovu dostáva handra s vodou či mop. Ale nemusí. Existuje oveľa efektívnejší, ekonomickejší a hygienicky čistejší spôsob – upratovanie čističmi tvrdých podláh.

Na výber máte káblové aj batériové čističe. Tie sú síce o niečo drahšie, umožňujú vám však väčšiu slobodu. Je mnohokrát overenou pravdou, že ak raz vyskúšate zariadenie na batérie, ku káblu sa vracať budete asi len veľmi ťažko. Samozrejme, dôležitým parametrom pri výbere akumulátorového zariadenia, čističe podláh nevynímajúc, je kapacita batérie a jej výdrž na jedno nabitie.

Pri výbere čističov je potrebné si uvedomiť, na čo ich prioritne chceme používať. Ak len ako náhradu za mop, stačí vám jednoduchší model bez možnosti vysávania väčších pevných častíc. Ak by ste chceli komplexné zariadenie aj s funkciou vysávania, budete si musieť priplatiť. Výsledok však bude stáť za to. Všetky typy suchých aj mokrých denných nečistôt dokáže pohodlne odstrániť napríklad bezdrôtový podlahový čistič FC 7 Cordless Premium značky Kärcher, ktorý patrí medzi absolútnu špičku medzi podlahovými čističmi.

Podstata takýchto čističov tkvie v tom, že podlahu čistia rotujúce valce. Cez ne sa dostáva čistá voda zo zásobníka na podlahu a zároveň sa pomocou nich špinavá voda dostáva do zásobníka na znečistenú vodu. Ten po skončení práce alebo po jeho naplnení len jednoducho vyprázdnite do výlevky, umývadla či WC misy bez toho, aby ste prišli do kontaktu so znečistenou vodou. Niektoré nádoby je možné umývať aj v umývačkách riadu.

TIP na záver: čistite parou

Čistenie drevenej podlahy parou? Niekomu sa to môže zdať podozrivé, ale skutočne sa to dá. Para má jednu nezameniteľnú vlastnosť. Ničí až 99,99 % baktérií a to maximálne ekologicky. Pri čistení parou totiž nepotrebujete žiadne čistiace prostriedky. Je však potrebné jedným dychom dodať, že s parou je potrebné pri parketách narábať veľmi opatrne. Odporúčame investovať do kvalitných zariadení overených značiek. A zároveň dodržiavať pokyny výrobcu. Najmä v súvislosti s dávkovaním pary. Ak to zvládnete, výsledkom bude dokonale hygienicky čistá domácnosť vhodná aj pre alergikov. Parné čističe, v závislosti od modelu, dokážu totiž nielen čistiť podlahy, ale aj okná, armatúry, obklady, sprchové kúty či varné dosky. Sú tak skutočnými univerzálmi.

Ak si želáte predsa len zariadenie, ktoré je určené hlavne na vysávanie, aj v tomto prípade môžete siahnuť po technológii pary. Existujú totiž parné vysávače, ktoré sa vyznačujú tým, že dokážu v jednom kroku podlahu napariť, povysávať a vysušiť. Nemusíte sa tak obávať, že si laminát či parkety poškodíte. A samozrejme platí všetko to, čo pri vyššie spomínaných parných čističoch. Aj parné vysávače čistia pohodlne, účinne, hygienicky a ekologicky. V závislosti od príslušenstva sú vhodné na čistenie podláh, čalúneného nábytku či armatúr v kúpeľniach.

Informačný servis