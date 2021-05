Čo bude hitom leta na grilovanie? BIO steaky z farmy až k vám domov v Bratislave vám doručí MeatBox

Hovädzie mäso patrí bezpochyby k prémiovým potravinám. Ak si chcete dopriať zážitok na vašom tanieri a to so slovenskými koreňmi, využite službu Meatbox.

Tradícia spojená s modernou

Čo by ste dali za to, aby ste si mohli pochutnať na steakoch alebo burgeri z hovädzieho či teľacieho mäsa, o ktorom by ste mali istotu 100 % kvality?

Presne takéto mäso môžete mať u vás doma a na tanieri z ekofarmy v Turovej. Tá sa venuje chovu hovädzieho dobytka už od roku 2006, od roku 2008 v rámci systému ekologického poľnohospodárstva. Súčasťou je aj ekologický bitúnok.

V praxi to znamená 100 % bio mäso so všetkým, čo k tomu patrí. Samozrejmosťou je celoročné stravovanie voľne na paši a bez stresu, antibiotík, rastových hormónov, pesticídov, GMO krmiva či kukuričnej siláže. Porážka je bezstresová a mäso je spracúvané podľa najvyšších štandardov od chladenia až po balenie.

Objednanie z domu a doručenie až k dverám

Meatbox prináša na váš stôl 100 % BIO slovenské hovädzie mäso moderným a pohodlným spôsobom. Nikam netreba chodiť a nikde nebudete čakať.

Objednávka prebieha online cez meatbox.sk a spraviť ju môžete 24 hodín denne 7 dní v týždni. Stačí do košíka vložiť to, na čo máte práve chuť: BIO steaky z býka alebo teľaťa, BIO hovädzie aj teľacie mäso, plátky, mleté mäso, soté, párky, mäso na burger alebo špeciality typu Osso bucco.

Pre objednávky zadané do nedele prebehne doručenie v nasledujúci týždeň od stredy do piatku, čo zaručuje čerstvosť mäsa aj spoľahlivosť dodávky. Pre Meatbox jazdí donášač.sk s elektro-autom, ktoré je ekologické a šetrné k životnému prostrediu. Pri väčšom nákupe máte dopravu zdarma, platiť môžete v hotovosti alebo platobnou kartou, je to len na vás.

Tak čo, dostali ste chuť na šťavnaté steaky alebo domácu grilovačku? Neváhajte a objednávajte, teraz je ten správny čas!

