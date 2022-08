Čo hovorí Feng Shui na obrazy

Máte aj vy radi, keď sa na stenách vo vašom príbytku vynímajú rôzne maľby, kresby, či fotografie? Neraz sú balzamom na umeleckú časť našej duše alebo krásnymi spomienkami na prežité chvíle. Práve to, že obrazy vyvolávajú v ľuďoch silné emócie, často aj podvedomé, vypovedá o tom, akými silnými doplnkami v našich životoch sú. Zdobenie ľudských príbytkov siaha ďaleko do minulosti. Najstaršie jaskynné maľby sa našli v Lascaux vo Francúzsku. Každý obraz alebo fotografiu vnímame očami a nevieme ovplyvniť jej pôsobenie na nás. Preto musíme dbať na to, aby sme sa na miestach, kde trávime veľa svojho času, obklopovali takými obrazmi, ktoré budú pre nás liekom. Feng Shui nezabúda ani na tieto dôležité dekorácie a prináša návod, ako využiť ich silu.

Obraz ako nositeľ prírodných živlov

Podľa Feng Shui vysielajú obrazy do priestoru a na osoby, ktoré v tomto priestore žijú, 24 hodín denne silné vibrácie. Ich intenzita ako aj životnosť sa líši z obrazu na obraz a je nezávislá od ich ceny. Sú obrazy, ktoré sa nikdy „nevybijú“, ale aj také, ktoré po čase zostanú len doplnkom bez vyžarovania. Ak je obraz „zlý“, jeho negatívne vyžarovanie sa nemusí prejaviť hneď, ale až po roku či dvoch. Harmóniu vo vašom dome, byte, či kancelárii môžete dosiahnuť správnym výberom obrazu, ktorý zobrazuje jeden zo živlov. Tie sú vo Feng Shui nesmierne dôležité.

voda – tento živel vám do domu prinesú modré obrazy, obrazy zobrazujúce rieky, jazerá, moria, vodopády, kvapky a vodné hladiny, ale aj snehové vločky, sneh a ľad. S nimi sa k vám dostáva aj energia bohatstva, prosperity a kariéry, najmä ak ich umiestnite na severe. Aby ste posilnili element dreva, zaveste ich na východe, no môžu poslúžiť aj na zmiernenie príliš silného pôsobenia ohňa v príbytku

– tento živel vám do domu prinesú modré obrazy, obrazy zobrazujúce rieky, jazerá, moria, vodopády, kvapky a vodné hladiny, ale aj snehové vločky, sneh a ľad. S nimi sa k vám dostáva aj energia bohatstva, prosperity a kariéry, najmä ak ich umiestnite na severe. Aby ste posilnili element dreva, zaveste ich na východe, no môžu poslúžiť aj na zmiernenie príliš silného pôsobenia ohňa v príbytku oheň – oheň je ukrytý v zobrazeniach slnka, krbu, či horiacich ohnísk, vtákov (napr. fénixa). Aj červená či žltá farba, trojuholníky alebo špirály sú výraznými ohnivými prvkami. Oheň prináša úspech a uznanie. Tieto obrazy sa umiestňujú na juh, aby priniesli majiteľovi slávu a prestíž v spoločenskom živote

– oheň je ukrytý v zobrazeniach slnka, krbu, či horiacich ohnísk, vtákov (napr. fénixa). Aj červená či žltá farba, trojuholníky alebo špirály sú výraznými ohnivými prvkami. Oheň prináša úspech a uznanie. Tieto obrazy sa umiestňujú na juh, aby priniesli majiteľovi slávu a prestíž v spoločenskom živote zem – predstavuje stabilnú energiu, podporuje vzťahy (rodinné, priateľské aj pracovné). Symbolizuje ju hnedá, žltá alebo smotanová. Zavesené na juhozápade podporujú vzťahy, na severovýchode múdrosť, sebapoznanie a pokoj. Na obrazoch môžu byť kamene, lúky, hory a neobrobené polia

– predstavuje stabilnú energiu, podporuje vzťahy (rodinné, priateľské aj pracovné). Symbolizuje ju hnedá, žltá alebo smotanová. Zavesené na juhozápade podporujú vzťahy, na severovýchode múdrosť, sebapoznanie a pokoj. Na obrazoch môžu byť kamene, lúky, hory a neobrobené polia drevo – tento element prinášajúci blahobyt, bohatstvo, zdravie a šťastie vyjadrujú lesy, stromy, ale aj kvety, jarná príroda, obdĺžniky, zelená farba. Patria na východ a severovýchod

– tento element prinášajúci blahobyt, bohatstvo, zdravie a šťastie vyjadrujú lesy, stromy, ale aj kvety, jarná príroda, obdĺžniky, zelená farba. Patria na východ a severovýchod kov – kov je obsiahnutý vo vyobrazeniach výrobkov z kovu, skla alebo plastu, v obrazoch a fotografiách s dopravnými prostriedkami a inými strojmi. Jeho symbolom je kruh, strieborná, sivá alebo biela farba. Predstavuje energiu peňazí, podporuje organizovanie, podnikanie a úspech. Ak potrebujete posilniť svoju vedúcu pozíciu v práci, umiestnite kov vyjadrujúce obrazy na severe. Pri zavesení na západ alebo severozápad si privoláte viac peňazí

Obraz pôsobí aj tým, akú ideu či situáciu zobrazuje. Sami podvedome cítite, ako na vás pôsobí nežný, veselý, romantický obraz alebo naopak morbídny či agresívny výjav. Okrem toho, čo obraz alebo fotografia otvorene zobrazuje, má aj skrytú ideu, ktorú doň vkladá spôsob a celkové pozadie jeho výroby, duša a úmysel umelca. Pri výbere obrazov poslúchnite aj svoju intuíciu, rozhodujte sa radšej dlhšie a pri obraze trávte viac času, kým si ho kúpite, zavesíte vo vašom domove a dovolíte vplývať na váš život.

