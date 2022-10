Čo to znamená, ak je mraznička "no frost"?

Premýšľate nad kúpou novej chladničky, no pomerne ťažko sa vám orientuje v širokej spleti ponúk, typov či značiek? Nie je ani tak dôležité, kto chladničku vyrobil, ale skôr to, akými funkciami disponuje. A buďme k sebe úprimní. Nikomu sa už v dnešnej dobe nechce chladničku neustále vypínať a rozmrazovať. Siahnite po no frost systéme.

Funkcia No Frost

Uvedená funkcia je súčasťou výbavy kombinovaných chladničiek s mrazničkami alebo len mrazničiek. Mrazenie sa uskutočňuje vplyvom prúdenia vzduchu. Vložené potraviny sa zmrazia rýchlejšie, pričom výparník sa nenachádza priamo v mraziacom priestore, ale mimo neho. Výparník sa stáva pre cirkulujúci vzduch najstudenším miestom. Keď dôjde k ich stretu, vznikne na výparníku námraza.

Dlhodobým pôsobením námrazy na výparník by nastalo jeho tepelné odizolovanie, a tým aj strata funkcie. Poistkou proti tomuto javu je občasné pozastavenie celého mraziaceho systému a zahriatie výparníka. Rozpustená námraza putuje do odparovacej misky. Vďaka opísanej technológii prúdi v mrazničke suchý vzduch. V dôsledku toho nedochádza k tvorbe námrazy ani na stenách spotrebiča, no čo je najdôležitejšie, ani na umiestnených potravinách.

Funkcia no frost nielen zabraňuje tvorbe námrazy, ale šetrí aj energiu, ktorá je na zmrazenie potrebná. Rýchle zamrazenie má za následok zachovanie výživovej hodnoty zmrazeného jedla a po rozmrazení stále skvelú chuť. Pomalé mrazenie je to najhoršie, čo môžete s potravinami spraviť. V ich vnútri sa totiž tvoria ľadové kryštáliky, ktoré potravinu rozdrobia a úplne znehodnotia vnútornú štruktúru. O strate výživných látok ani nehovoriac.

Pozitíva funkcie no frost

dáte zbohom pravidelnému a namáhavému rozmrazovaniu

potraviny bez námrazy umožnia lepšiu a rýchlejšiu orientáciu v jednotlivých zásuvkách

čerstvé potraviny s vysokým obsahom vitamínov

chladiaca časť udržuje čerstvosť potravín, mraziaca ich nutričnú hodnotu aj v zmrznutom stave

rýchle mrazenie

šetrenie energie

