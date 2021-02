Ak ste sa rozhodli pre kožené sedačky, a teda pre vyššiu investíciu, nenechajte sa zlákať podozrivo nízkymi cenami. Aj pri tomto druhu čalúnenia sa totiž musíte mať na pozore, a to pred výrobcami, ktorí šetria na nákladoch. Mohli by ste prísť o požadovanú kvalitu a životnosť.

Kožené rohové sedačky či pohovky, dôležitá je hrúbka kože

Koža sa na výrobu nábytku používa už od konca 19. storočia. Odvtedy sa techniky spracovania zdokonalili a jej materiál získal niekoľko kontrastných vlastností. Prepúšťa vzduch, no zároveň chráni pred chladom. Prijíma vlhkosť, no zároveň vodu odpudzuje. Je hrejivá, no nadbytočné teplo odvádza. Je prispôsobivá, no odolná…

Vďaka týmto predpokladom je výborným čalúnením pre sedacie súpravy. Kvalitovo sa však môže líšiť, a preto, okrem druhu kože a spôsobu jej farbenia, záleží aj na samotnej hrúbke. Po tzv. činení sa koža štiepi na ďalšie vrstvy. Vrchné (anilínové a semanilínové) a spodné (štiepanka a velúr).

Spodná vrstva je hrubá, no pri koži neplatí pravidlo, čím hrubšia, tým lepšia. Na nábytkárske účely sa používa 1,2 – 2 mm hrúbka. 1,5 mm je všeobecne odporúčaná. Rustikálne kožené sedačky, moderné či tie na mieru, pred kúpou sa informujte, pýtajte si vzorkovník, merajte…

Lacné kožené sedačky?

Ak natrafíte na pomerne nízku cenu koženej sedačky, nenechajte sa ňou zlákať. Výrobcovia na jej výrobu síce mohli použiť originálny materiál, ale pravdepodobne len na niektoré časti. Zvyšok skombinovali s imitáciou, ktorá na prvý pohľad vyzerá totožne, no už po pár rokoch zistíte rozdiel nielen na vzhľade, ale tiež na jej nízkej odolnosti.

Ďalšou možnosťou nižšej ceny je opäť kombinovanie, no tento raz s pravou kožou, ktorá však svojou hrúbkou nezodpovedá odporúčaným normám na sedenie. Tzv. split, špalt alebo štiepenka je spodná vrstva získanej kože s veľkou hrúbkou, vďaka ktorej stráca na vlastnosti rozťažnosti. Ak si sadnete na takúto sedačku, už onedlho budú nielen sedáky vyzerať ako harmonika.

Na pozore sa majte aj pri popise produktu predajcami. 100% koža alebo pravá koža nestačí (práve kvôli vyššie uvedeným dôvodom). Hľadajte označenie „celo koža“, ktoré si taktiež následne preverte. Nízku cenu môže spôsobiť tiež celokožená verzia, ktorá je zhotovená z tenkej kože, a preto nezaručuje životnosť ako iné luxusné kožené sedačky.

Druhy kože, ktoré vám napovedia o kvalite

Anilínová koža je na dotyk najpríjemnejšia. Má najlepšie termoizolačné vlastnosti a vzhľadovo si zachováva svoju jedinečnosť. Jazvy, pichnutia rohom, značky či akékoľvek iné prírodné znaky nie sú defektmi, ale dôkazom originality. Je najvhodnejším druhom na výrobu sedačiek.

Semanilínová koža je morená prírodnými farbivami, ktorých cieľom je dosiahnuť rovnomerný a jednotný farebný povrch. Niektoré typy sú teda len ľahko zafarbené, s pôvodným zachovaním líca. Menej kvalitná má líc zbrúsený a povrch úplne zafarbený. Oproti anilínovej koži sa udržuje ľahšie.

Korigovaná alebo krytá koža má prekryté zjazvené časti anorganickou farebnou vrstvou a lakom. Napriek tomu, že umelo narysovaná povrchová kresba spôsobuje trvácnosť intenzity farby, strata mäkkosti a nepriedušnosť z nej robí najmenej pohodlné riešenie čalúnenia s nižšou životnosťou.

Pozrite si sedačky v týchto e-shopoch:

Starostlivosť o kožené sedačky

Koža je materiál, ktorý je na údržbu veľmi jednoduchý a vďačný aj pri rozliatych nápojoch. Aby si však zachovala svoje pôvodné vlastnosti a vzhľad, vyžaduje si určitú ochranu, ktorá zachová jej podobu a predĺži životnosť (v opačnom prípade sú alternatívou rôzne renovátory kože v podobe sprejov a farieb).

Bežné ošetrovanie spočíva v zotretí prachu suchou handričkou. Výrobcovia však odporúčajú aspoň dvakrát v roku použiť špeciálne prípravky na kožu. Najmä, ak kúpite novú sedačku z kože, pred jej aktívnym využívaním ju natrite ochranným balzamom.

Sedačky z kože – výhody a nevýhody

+ luxusný a nadčasový vzhľad

+ možnosť rôzneho štýlového zaradenia a prispôsobenia

+ trvácnosť, odolnosť a dlhá životnosť

+ nenáročnosť na údržbu

+ farebná rôznorodosť

+ vhodná aj pre alergikov (kvalitne spracovaná koža nie je napadnutá baktériami, roztoče sa na nej neudržia a prach sa ľahko odstráni)

– neznášanlivosť materiálu s domácimi zvieratami, najmä ich pazúrikmi

– neznášanlivosť s priamym slnečným svetlom a zdrojom tepla (radiátor by mal byť od sedačky vzdialený najmenej 50 cm)

– cena

Pozrite si kožené sedačky:

Zabudnite na predsudky

Koža nie je chladná! Vzduch s termoizolačnými vlastnosťami sa nachádza hlbšie, čo môže spôsobiť zdanlivý pocit dlhšieho zahriatia. Skúste však na koženú sedačku položiť ruku, všimli ste si, že koža v okamihu prebrala teplotu vášho tela?

Ani horúce letné dni vás pri sedení nemusia obmedzovať. Na koži sa môžete zdanlivo viac potiť, no opäť je to dané jej kvalitou. Lacné napodobeniny alebo plne kryté kože s vrstvou PUR vrstvy pôsobia ako izolant. Tie vám naozaj spôsobia nepríjemné lepenie. Pravá a dobre spracovaná koža má v tomto prípade neporovnateľné vlastnosti postupného odvádzania teploty.

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: