Čo všetko musí mať sušička prádla

Sušenie prádla je niekedy doslova nekonečný proces. Najmä ak vonku prší a bývame v panelákovom byte. Prádlo potom vešiame na sušiaky, rozmiestnené po jednotlivých častiach interiéru. To má taktiež svoje negatíva. Sušiaky zavadzajú, nahromadená vlhkosť odoberá teplo z celej miestnosti a v najhoršom prípade môže spôsobovať vznik nepríjemných a zdraviu škodlivých plesní. Sušička prádla je preto výborným pomocníkom do každej domácnosti. V súčasnom období ešte nepatrí k bežným spotrebičom, no jej popularita neustále narastá. Šetrí váš čas, pretože prádlo vysuší veľmi rýchlo. Navyše ho aj zmäkčí a takmer vyžehlí.

Vyberáme sušičku prádla

Sušičku prádla nájdete v rozmeroch 60 alebo 40 cm, s možnosťou plnenia spredu alebo zvrchu. Pred samotným výberom sušičky jej budete musieť vyhradiť miesto v kúpeľni. Sušičky plnené zhora sú vhodnejšie do menších kúpeľní, plnenie spredu vyžaduje väčší manipulačný priestor. Ak nemáte v kúpeľni dostatok priestoru, siahnite po kombinácii práčky so sušičkou. Nevýhodou je, že pred sušením budete musieť časť prádla odobrať, nakoľko kapacita sušičky je menšia než kapacita práčky. Na druhej strane, nie všetky tkaniny, ktoré perieme môžeme sušiť v sušičke. Na to treba dať obzvlášť pozor, aby sme si namiesto uľahčenej práce nezničili drahé a obľúbené kúsky oblečenia. Sušičky prádla rozdeľujeme na dva základné typy – kondenzačné a ventilačné. Líšia sa len v spôsobe odvádzania horúceho vzduchu. Môže byť kondenzovaný priamo v sušičke, alebo odvádzaný do priestoru.

Kondenzačné sušičky

Tieto sušičky kondenzujú paru na vodu. Nahromadená voda sa zhromažďuje do zásobníkov. Pri niektorých modeloch je možné napojenie na odpad, avšak odvádzanie vody do zásobníkov je trvalou súčasťou zariadenia. Vďaka tomu môžete sušičku umiestniť kdekoľvek, s minimálnymi požiadavkami na montáž a bez nutnosti stavebného zásahu. Tento typ je preto veľmi populárny a neustále inovovaný. V skupine kondenzačných sušičiek rozlišujeme:

kondenzačné sušičky s tepelným čerpadlom – ohriaty vzduch je následne schladený, čím sa odstraňuje vlhkosť. Vznikne tak uzavretý obvod. Oproti bežnej kondenzačnej sušičke má až o 50 percent nižšiu spotrebu. Proces sušenia je veľmi jemný, vhodný najmä pre sušenie citlivých textílií.

– ohriaty vzduch je následne schladený, čím sa odstraňuje vlhkosť. Vznikne tak uzavretý obvod. Oproti bežnej kondenzačnej sušičke má až o 50 percent nižšiu spotrebu. Proces sušenia je veľmi jemný, vhodný najmä pre sušenie citlivých textílií. kondenzačné sušičky s parnou funkciou – prádlo je nie len osušené, ale takmer vyžehlené. S pomocou pary sú z prádla odstránené záhyby, bez ohľadu na to, či je vlhké alebo suché. V tejto sušičke viete odstrániť aj prípadný zápach zo suchého prádla. Jemné tkaniny sa nepoškodia, dokonca je na ich ošetrenie prítomný aj špeciálny program. Dodržiavajte odporúčaný postup od výrobcov. Mnohí dodávajú špeciálny nástavec, na ktorý prádlo rozložíte, vložíte do bubna a zvolíte zodpovedajúci program. V priebehu sušenia sa bubon neotáča, prádlo sa suší len horúcim vzduchom, je voňavé, hebké a nadýchané.

Odvetrávacie sušičky

Ventilačnou trubicou odvádzajú paru do vonkajšieho priestoru. Predstavuje najjednoduchší spôsob sušenia. Naberá vzduch z miestnosti, ktorý sa v sušičke následne zohrieva a v bubne suší prádlo. Následne je v podobe vodnej pary odvetrávaný ventilačnou hadicou späť do interiéru. Montáž vyžaduje menší stavebný zásah pre umiestnenie ventilačnej rúrky. Ak si viete prispôsobiť rozvody je pre vás ideálnou voľbou, pretože v porovnaní s kondenzačnou sušičkou je lacnejšia aj energeticky úspornejšia

Doprajte si prádlo ako z čistiarne

Sušičky prádla sa ideálne hodia k moderným typom automatických práčok. Ak máte staršiu práčku, ktorá prádlo dokonale nevyžmýka, používanie sušičky vám neodporúčame, nakoľko by bolo veľmi neekonomické. Najlepším riešením je kupovať sušičku spolu s práčkou, teda naraz a od jedného výrobcu. Častokrát sa dajú obidva spotrebiče prepojiť jedným spojovacím káblom a ovládanie je možné s pomocou jedného panela, napr. na práčke. Sušičky prádla sú energeticky náročnejšie. Energetickú spotrebu si skontrolujte na štítku. Väčšina dnešných sušičiek je však zaradená v energetickej triede A.

Lacnejšie sušičky majú mechanické ovládanie. Sami si nadstavujete teplotu aj približnú dobu sušenia. To je ale niekedy zložité, nakoľko čas sušenia závisí aj od veľkosti bubna, množstva a druhu prádla, ako aj od jeho vlhkosti. Ľahko sa môže stať, že prádlo vysušíme až príliš. Moderné typy sušičiek využívajú inteligentnú elektroniku, ktorá riadi celý proces sušenia a jednotlivé parametre si reguluje podľa potreby. Prádlo je potrebné dôsledne roztriediť. To, či je daný výrobok možné sušiť v sušičke spoznáte podľa symbolov na štítku. Nikdy nesušte spoločne rôzne materiály a dbajte na to, aby bolo prádlo dôkladne odstredené.

Každý z nás bude sušičku využívať inak a preto máme aj rozdielne požiadavky a očakávania. Dôležité je, aké programy od sušičky požadujete a ako často v nej plánujete sušiť. Niekto ju môže používať každý deň, iný len v prípade sychravého počasia. Všímajte si funkciu nastavenia intenzity sušenia. Vlhké prádlo sa vám bude ľahšie žehliť, pričom suché môžete odložiť rovno do skrine. Pri každej sušičke prádla zaručene oceníte senzor teploty a otvárania dvierok, obojstranné dvierka, indikátor zostávajúceho času, prípadne osvetlený bubon. V oblasti programov a funkcií by nemalo chýbať:

množstvová automatika (fuzzy logic alebo 6. zmysel) – automatický systém pomocou senzorov sám určí dĺžku programu aj vhodnú teplotu. Pokiaľ je prádlo dostatočne vysušené, elektronika cyklus zastaví. Získate tak dokonalý výsledok s minimálnymi nákladmi. Vďaka elektronike je tichá aj celková prevádzka

– automatický systém pomocou senzorov sám určí dĺžku programu aj vhodnú teplotu. Pokiaľ je prádlo dostatočne vysušené, elektronika cyklus zastaví. Získate tak dokonalý výsledok s minimálnymi nákladmi. Vďaka elektronike je tichá aj celková prevádzka ľahké žehlenie – funkcia, ktorá chráni prádlo pred pokrčením. Krátko pred dosušením je prádlo ochladzované a prevzdušňované. Program funguje aj v prípade, že prádlo zabudnete vybrať. Bubon sa v určitých časových úsekoch otáča

– funkcia, ktorá chráni prádlo pred pokrčením. Krátko pred dosušením je prádlo ochladzované a prevzdušňované. Program funguje aj v prípade, že prádlo zabudnete vybrať. Bubon sa v určitých časových úsekoch otáča žehliaca funkcia – narovnáva záhyby na prádle tým, že do prádla vháňa vodnú paru. Takto viete ošetriť aj prádlo, ktoré nebolo sušené v sušičke

– narovnáva záhyby na prádle tým, že do prádla vháňa vodnú paru. Takto viete ošetriť aj prádlo, ktoré nebolo sušené v sušičke odloženie času sušenia – dokonalý výsledok získate v prípade, ak prádlo vyberiete hneď po jeho vysušení. To však môže byť niekedy komplikované. Odloženie času sušenia bude praktickým pomocníkom. Jednoducho nadstavíte sušičku tak, aby dokončila sušenie práve v čase, kedy máte naplánovaný príchod domov. Na prádle, vybratom hneď po vysušení, viete ešte dorovnať prípadné záhyby. To vám ušetrí mnoho času a námahy pri žehlení. V prípade, že prádlo po vysušení nevyberiete, pripravte si značnú dávku trpezlivosti a silnú ruku pri žehlení

– dokonalý výsledok získate v prípade, ak prádlo vyberiete hneď po jeho vysušení. To však môže byť niekedy komplikované. Odloženie času sušenia bude praktickým pomocníkom. Jednoducho nadstavíte sušičku tak, aby dokončila sušenie práve v čase, kedy máte naplánovaný príchod domov. Na prádle, vybratom hneď po vysušení, viete ešte dorovnať prípadné záhyby. To vám ušetrí mnoho času a námahy pri žehlení. V prípade, že prádlo po vysušení nevyberiete, pripravte si značnú dávku trpezlivosti a silnú ruku pri žehlení detská poistka – býva pri modernejších modeloch. Zabezpečí, že po zamknutí stlačením tlačidla alebo kombinácie tlačidiel nie je už možné meniť nastavenie programu sušičky

