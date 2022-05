Čo zahŕňa bazénová technika a príslušenstvo k bazénom

Bazény sú už súčasťou našich záhrad pomerne dlho a ich obľúbenosť neustále rastie. Dopriať si osvieženie počas horúcich letných dní už nie je nedostupným luxusom. Ceny bazénov sú prijateľné. Zároveň je bohatá aj ponuka na súčasnom trhu.

Nenahraditeľné bazénové doplnky

Bazén nie je krátkodobou investíciou, preto by sme jeho výber mali starostlivo zvážiť. K najdôležitejším faktorom patrí veľkosť, typ, cena a účel. V záhrade budete musieť nájsť dostatočne veľké a vhodné miesto. Ideálne je, ak je bazén po celý deň vystavený slnečnému žiareniu. Veľkosť vyberajte podľa počtu členov vašej rodiny. Typ by mal zodpovedať účelu, ale aj ochote majiteľov bazéna uskutočňovať stavebné zásahy na pozemku, pretože pri zapustených bazénoch sa tomu jednoducho nevyhnete.

Ešte pred návštevou obchodu si premyslite, pre koho bude bazén vlastne určený. Najmenším detičkám postačia malé bazéniky. Sú dostupné v rôznych tvaroch, veľkostiach a s pestrou paletou motívov. Väčšie deti a teenageri ocenia nadzemné nafukovacie bazény. Nedá sa v nich síce plávať, ale na šantenie a vodné radovánky sú ideálne. Bazén pre celú rodinu už musí spĺňať náročnejšie kritériá, a to nielen z hľadiska veľkosti, ale aj kvality. V tomto prípade by ste sa mali zamerať na zapustené bazény. Bude to vyžadovať starostlivé zváženie. Nejde totiž o lacnú záležitosť a navyše natrvalo sa zmení aj vzhľad vašej záhrady.

V oblasti tvaru máte na výber kruhový, oválny či obdĺžnikový bazén. Pri zapustených typoch sú v ponuke aj atypické tvary, ktoré si môžete dokonca navrhnúť sami. Hĺbku bazéna prispôsobte účelu a osobám, ktoré ho budú využívať. Pre deti je ideálna hĺbka do jedného metra. Ak si chcete aj zaplávať, bazén by mal byť hlboký minimálne 1,2 metra. Aj pri veľkosti sa budeme točiť okolo už spomenutých faktorov, avšak dôležitý je aj priestor v záhrade, ktorý môžete bazénu venovať. A samozrejme cena, pretože čím je bazén väčší, tým bude aj drahší.

Pozrite si bazény a príslušenstvo v týchto e-shopoch:

Už sme hovorili o tom, že bazén by mal byť väčšinu dňa zaliaty slnkom. Dostatok priestoru by malo byť aj v jeho okolí. Okrem kúpania sa budete chcieť aj opaľovať alebo si len tak posedieť s chladným drinkom v ruke. Slniečko je super, no myslite aj na to, že sa pred ním budete chcieť schovať. V blízkosti bazéna by mohol byť napr. väčší strom. Bez starostlivosti o vodu a bazén ako taký to nepôjde.

K základnému príslušenstvu k bazénom patrí:

Pozrite si aj tieto nadzemné bazény:

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: