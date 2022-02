Detská izba na mieru? Pozrite si náš návrh

Detská izba, miesto, kde každý z nás strávil jedno z najkrajších období života. Detská izba je doslova rozprávkou, ktorá má svoj príbeh a svoje rozprávkové postavičky. Tentoraz sa zameriame práve na princípy zariaďovania detskej izby. Aby sme však určili hranicu, ideme sa baviť o interiéri v detskej izbe detí do veku približne 12 rokov, pretože práve do tohto veku je možno v detskej izbe ukázať našu kreativitu a plniť detské sny. Ako zariadiť detskú izbu? Jemné a mäkké materiály, oblé hrany, koberce a praktické usporiadanie. Čo v detskej izbe nesmie chýbať?

Vitajte v dokonalom detskom svete

Detská fantázia je plná predstáv a detské sny sú geniálnou inšpiráciou, ktorá nás môže inšpirovať práve pri zariaďovaní detskej izby. Ako zariadiť detskú izbu, keď nám chýba inšpirácia? Spýtajte sa vašich ratolestí. Autíčko, hrad, šmykľavka, pirátska loď alebo krajina zázrakov. Aj takéto nápady sa zrodia v detskej mysli a veru že, niekedy to dá poriadne zabrať takéto prostredie aj vytvoriť. No vedzte, že dnes nejde o nič nemožné a k dispozícii máte kopec možností, ako želaný efekt docieliť. Tematické zariadenie dnes už nie je žiadny problém. Hoci, takéto zariadenie v podobe stolov, stoličiek, postelí, rôznych doplnkov a všeobecne nábytku zaťaží aj rozpočet, pohľad do detských očí vás vždy presvedčí. Množstvo kusov nábytku v detskej izbe je v podstate, akoby hračkou, čo nie je úplne praktické, no výsledok hovorí za všetko.

Hra svetla s farbami. Tento efekt docielime tzv. surovými úpravami. Ak hovoríme o detskej izbe, máme na mysli steny, podlahy a koberce. Samozrejme, farebnosť stien sa líši v závislosti od preferencie vašich detí aj vás. Ak máte dievčatko a ružová farba hrá hlavnú úlohu, všetko je potrebné prispôsobiť tomuto odtieňu. To isté platí v prípade, že váš syn chce byť pirát, čo brázdi svetové oceány a moria. V detskej izbe platí pravidlo, že aspoň 70% plochy by mali tvoriť koberce. Áno, vyžaduje si to pravidelné upratovanie, no má to svoje opodstatnenie. Prvým z nich je, prirodzene, bezpečnosť vašich detí. Druhým dôvodom je pohodlie, ale takisto dizajn. Deti a veselé farby sú logickou možnosťou a nečudo, že trendom sú žiarivé farby dúhy. Ak teda nepotrebujete vyčleniť čisto rozprávkovú tému. Zelená, oranžová, žltá, azúrová, fialová alebo iná pastelová farba je úplne akceptovateľná. Napríklad, ak je koberec v izbe sýtej oranžovej farby, stenám doprajte menej kontrastu a dajte im jemnejšie tóny.

Zatiaľ sme hovorili o štýle zariaďovania na určitú tému. Pravdepodobne si uvedomujete, že takéto kusy nábytku nie sú úplne praktickým riešením, no predsa len detská izba si časom vyžaduje svoju premenu, keďže deti dospievajú. Praktický štýl je však už zameraný na praktické používanie a z ekonomického hľadiska ide o spôsob, akým ušetriť množstvo financií. Ak vám teda môžeme odporučiť, praktické zariaďovanie je omnoho rozumnejšie. Hoci je predstava zariaďovania podľa rozprávky krásna, nemusí to nutne znamenať, že celá izba bude vyzerať ako barbie palác. Zamerajte sa na potreby vášho dieťaťa a nie len na estetický výsledok. Ak chcete predsa len zabezpečiť autentickú tematiku, zvoľte vhodné dekorácie a každý rok môže izba vyzerať inak.

Hoci môže detská izba pôsobiť ako jedno veľké ihrisko, ak už investujete do nábytku a doplnkov, zrejme nechcete, aby ste museli rok čo rok kupovať nové koberce, stôl alebo maľovať steny. Priestor teda rozdeľte na určité zóny. Tou prvotnou je rozhodne miesto, kde sa vaše dieťa zabaví. Koberec, stolík, sedací vak alebo plastový box plný hračiek. Hračky nemusia byť po celej izbe, ak vyčleníte dieťaťu „kútik“, ktorý bude pre ich hry vyhradený. Samozrejme, poznáme realitu a vieme, že predstava sa od skutočnosti trochu líši.

V prípade odpočinku je komfortnou zónou posteľ. Ide teda o miesto, kde sa vašim ratolestiam snívajú tie najkrajšie sny. Ak by sme sa riadili pravidlami Feng Šuej, posteľ by mala byť ďalej od okna aj dverí. Dôvodom je predovšetkým to, že ide o miesta, ktoré môžu často pôsobiť ako rušivé elementy a teda, rozhodne nemožno hovoriť o komfortnej zóne. Rovnako tak by v blízkosti detskej postele nemala byť umiestnená žiadna elektronika. Všeobecne nemá televízor v detskej izbe svoje miesto. Počítač by mal mať vytvorené miesto na písacom stole. Prekvapí vás možno fakt, že detské poschodové postele sú z hľadiska Feng Šuej absolútnym nezmyslom. Výber miesta na spánok by mal byť jednoznačný bez toho, aby si deti vyberali či hore alebo dole. Inak to môže oslabiť ich vnútornú energiu.

O kobercoch či menších koberčekoch sme už hovorili a pravdou je, že kobercom nikdy nič nepokazíte. Ďalším doplnkom, ktorý by vás možno prioritne nenapadol sú kvety. Väčšinou na parapete, v stojatej váze alebo kvetináči. Zväčša by malo ísť o rastliny, ktoré nekvitnú, teda skôr o listnaté druhy s oblými listami. Doplnky typu DVD prehrávač alebo domáce kino sú skôr pre staršie deti, no či má dieťa 5 alebo 15, elektronika nie je nikdy vhodnou možnosťou doplnku. Tabuľa na kreslenie alebo počítadlo. Takéto doplnky sú praktické a zároveň sú elementom, ktorý poteší. Rovnako tak sú dôležitým prvkom poličky a odkladacie boxy. Nemusí byť všetko po zásuvkách a skriniach. Praktickým nápadom sú boxy alebo truhlice na hračky. Odkladacích priestorov veru nikdy nie je dosť.

