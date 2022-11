Detské poschodové postele ako ich nepoznáte

Palandy, ako sa zvyknú ľudovo označovať detské poschodové postele, dokážu poskytnúť miesto na spanie i viacerým deťom. Prístelkový variant totiž disponuje lôžkom, ktoré sa v prípade potreby jednoducho vysunie z miesta, kde sa štandardne nachádzajú úložné riešenia.

Efektívne využiť priestor sa dá niekoľkými spôsobmi. Jedným z nich je i rozloženie nábytku, ktoré spočíva „vo vrstvení“. Môžete na seba naukladať skrinky, zavesiť poličky, ale tiež staviť na praktickosť poschodových postelí. Tie nie vždy majú podobu rovnobežných horizontálnych lôžok. Horná posteľ v pravom uhle k jej dolnej časti premení nenápadný kút izby na funkčné a a zároveň zábavné miesto.

V každom prípade je dôležitá bezpečnosť. Zábrana na posteľ, ktorá chráni pred pádom, je v hornej časti konštrukcie nutnosťou, v dolnej vítaným ochranným prvkom. Vďaka nej budete mať pokojný spánok vy i vaše deti. Z tohto hľadiska je dobré zvážiť i to, ako sa dieťa dostane do horného lôžka. Bude lepší rebrík alebo schodíky?

Pri výbere detskej poschodovej postele myslite aj na komfort. Ten nesúvisí len s kvalitou vybraných materiálov a ich spracovaním, ale tiež s tým, aká veľká plocha sa nachádza nad hlavami ležiacich detí. Platí nepísané pravidlo, že vzdialenosť medzi jednotlivými lôžkami, hornou posteľou a stropom by mala umožňovať vzpriamené sedenie na posteli bez akéhokoľvek obmedzenia a ohýbania hlavy.

Detské poschodové postele s písacím stolom – vyvýšené lôžka sú v obľube

Získajte viac miesta v izbičke tým, že posteľ vysuniete do vyššej roviny. Deti si budú pochvaľovať priestor, ktorý by zabralo cez deň nevyužívané lôžko. Ak sa však rozhodnete pre tento multifunkčný variant, myslite na to, že získaná zóna na hranie alebo učenie vyžaduje vhodné svetelné podmienky. Písací stôl, ktorý je súčasťou postele, by mal preto smerovať k oknu.

S úložným priestorom, so šmykľavkou či v tematickej podobe hradu, dopravného prostriedku, domčeka – moderné detské poschodové postele ponúknu i nevšedný dizajn. Tie z masívu sú overenou klasikou, zaujať môže i kov či dokonca laminát. Netreba však zabúdať, že stabilita, pevnosť, bezpečnosť a nezávadnosť materiálov hrá hlavnú úlohu. Až keď si budete istí týmito vlastnosťami, zamerajte sa na vizuálnu stánku.

