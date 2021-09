Detské postele so zábranou pre bezpečie malých detí

To, že deti sú neposedné a hravé snáď ani netreba pripomínať. Ich nevyčerpateľná energia nás núti mať, doslova, oči na stopkách. Dbáme o ich pohodlie a bezpečnosť, ktorú im treba dopriať nie len počas dňa, ale aj v noci. Jedinečným spojením pohodlia a bezpečnosti sú detské postele so zábranou. V deťoch navodzujú pocit istoty a bezpečia, chránia pred pádom a skotúľaním sa dieťaťa na zem, rodičom zasa pokojný spánok bez pocitu strachu, že si ich dieťa ublíži. Vo väčšine prípadov je zábrana pohyblivá. Ak dieťa vyrastie, jednoducho ju od detskej postele odpojíme.

Detská posteľ je dôležitou súčasťou každej izbičky. Možno sa to nezdá, ale deti strávia vo svojej posteli pomerne veľa času. Okrem spánku je miestom pre krátky popoludňajší oddych a relax, rodičmi zakazovaným miestom pre maškrtenie, miestom pre hru, dôverné rozhovory a tajné ponocovanie so súrodencami, bláznivé šantenie či sledovanie rozprávok v televízii. Pri deťoch sú možnosti využitia ich detskej postele doslova neobmedzené.Je preto dôležité dbať na bezpečnosť a zaobstarať deťom kvalitnú, pohodlnú a modernú posteľ. Detskú postele so zábranou sú stabilné, vyrábajú sa z kvalitných materiálov a majú pomerne vysokú nosnosť. Riziko úrazu znižuje nie len zábrana, ale aj zaoblené hrany. Navyše sú tieto postele ošetrované ekologickými a zdravotne nezávadnými lakmi a farbami.

Detská posteľ s úložným priestorom

Pri výbere detskej postele sa orientujeme nie len na mieru pohodlia a bezpečia, ktorú prinesie nášmu dieťaťu, ale dôležitá je pre nás aj otázka praktickosti a využiteľnosti v rámci celého interiéru detskej izbičky. Detské postele so zábranou sú častokrát kombinované aj s úložným priestorom, ktorý ocenia najmä mamičky pri neustálom „organizovaní neporiadku“ svojich ratolestí.

Klasickým typom úložného priestoru býva veľký úložný box, umiestnený v spodnej časti detskej postele. Môžeme ho využiť na uschovanie perín, sezónneho detského oblečenia, hračiek a podobne.Dôležité je, že v izbe šetrí priestor a ponúka tak možnosti pre jeho lepšie a kreatívnejšie využitie. Druhým, originálnejším, typom úložného priestoru je spojenie detskej postele so zábranou a priestoru pre hru. V tomto prípade hovoríme spravidla o poschodových posteliach. V hornej časti je vyhradený priestor pre spánok a oddych, spodná časť detskej postele je prispôsobená pre hru, praktické odloženie vecí a hračiek, pri väčších deťoch je vytvorený priestor pre vzdelávanie sa a voľnočasové aktivity. Úložný priestor je situovaný v skrinkách, poličkách, zásuvkách a malých úložných boxoch. Pri poschodových detských posteliach je zábrana nutnosťou nie len pri malých deťoch, ale aj pri väčších. Oproti klasickým posteliam však ponúkajú vyššiu mieru originality a veľmi precízneho dizajnového prevedenia.V prípade detských postelí skutočne platí pravidlo, že fantázii a kreativite sa medze nekladú.

Pozrite si detské postele v týchto e-shopoch:

Ako vybrať tú správnu detskú posteľ – lacné verzus drahé

Pri kupovaní akéhokoľvek produktu je pre zákazníka dôležitá cena a cene zodpovedajúca kvalita. Nemožno však s istotou tvrdiť, že všetko, čo je drahé musí byť aj kvalitné a naopak. Aj keď je cena produktu dôležitá, nie je vždy aj zárukou spokojnosti a splnenia očakávaní.

Rodičia chcú svojim deťom dopriať všetko po čom túžia, splniť každé prianie či sen. Pri výbere detskej postele so zábranou je cena určite dôležitá, no nemala by byť najzásadnejším faktorom, podmieňujúcim výber. Možno by stálo za to, odpovedať si pred kúpou postele na niekoľko otázok:

Čo je zahrnuté v cene detskej postele so zábranou?

Má detská posteľ aj úložný priestor?

Zodpovedá cena detskej postele požadovanej kvalite?

Môže detskú posteľ využívať aj viac detí naraz?

Toto je možno len zopár otázok, ktoré nám pomôžu zorientovať sa v širokej ponuke detských postelí so zábranou a v príslušenstve, ktoré sa s týmito posteľami spája. Dôležitá je však vždy naša predstava o ideálnej posteli pre naše dieťa, takmer vždy spojená s predstavou malého pomocníka pri jej výbere. Predstavy detí sú častokrát rozprávkové, predstavy rodičov zväčša praktické a ekonomické, nepopierajúc originalitu a modernosť v oblasti dizajnu.

Ak sa rozhodneme pre lacnejší variant detskej postele so zábranou, mali by sme počítať s niekoľkými faktormi. V prvom rade ide o druh materiálu, z ktorého je posteľ vyrobená. Väčšinou nájdeme čalúnené detské postele, alebo detské postele z lamina. Pri nižšej cene nemusí byť súčasťou detskej postele matrac, či úložný priestor. Drahšie detské postele poskytujú väčšie možnosti využitia, úložného priestoru, prepojenosť spacieho a hracieho priestoru. Takéto detské postele sú vyrábané prevažne z dreva. Práve pri poschodových a kombinovaných detských posteliach so zábranou je veľmi dôležitá pevnosť konštrukcie a vysoká nosnosť.

Originálny dizajn pre chlapcov aj pre dievčatá

Detská posteľ so zábranou musí byť kvalitná, pohodlná, samozrejme bezpečná, no taktiež pekná, farebná, dizajnovo prepracovaná, ladiaca s interiérom izby a disponujúca očarujúcimi detailami. A práve tie pomyselné detaily sú pre naše ratolesti častokrát tým najdôležitejším prvkom, pre ktorý sa do svojej postieľky doslova zamilujú. Dizajnéri si tento fakt veľmi dobre uvedomujú. Rodičia majú pri nákupe detskej postele so zábranou široké možnosti, či už v oblasti farby, motívov, tvaru alebo veľkosti. Nájdeme postele pre dievčatá, pre chlapcov, ale, pravdaže, aj tzv. univerzálne, hodiace sa v prípade spoločnej detskej izby.

Pri menších deťoch sú detské postele so zábranou motivicky orientované na rozprávkové postavy, pri dievčatách ide skôr o princezné, pri chlapcoch o autá, robotov, zvieratá a podobne. Príslušný motív je dotvorený vhodným farebným prevedením, doplnkami, alebo aj tvarom detskej postele. Detské postele pre dievčatá sú ladené v typických pastelových farbách, doplnené množstvom malých vankúšov, posteľ môže byť v tvare domčeka, využíva sa bohaté zdobenie. Dizajn detských postelí pre chlapcov je prispôsobený ich záľubám. Nachádzame neutrálnejšie farby, ubúda doplnkov a zdobenia. Výrobcovia sa viac sústreďujú napr. na tvar postele a prevedenie príslušného motívu. Nachádzame postele v tvare autíčok, ktoré blikajú a trúbia, alebo napr. aj zvierat, motívy zo sci-fi, detektívok, dobrodružných príbehov a podobne.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať