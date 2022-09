Detské váľandy ako alternatíva k posteli

Dostať deti večer do postele je niekedy až nemožné. Aby netrpel detský chrbát, je potrebné zaobstarať kvalitnú detskú posteľ. Tá sa musí dieťaťu nie len páčiť, ale mala by vyhovovať aj všetkým predpísaným normám. Skĺbiť všetky tieto tri veci do jedného celku môže byť až nadľudskou úlohou. Ak ste sa rozhodli kúpiť vašej ratolesti novú posteľ, prvým krokom je výber materiálu. Veríme, že vám pomôže aj náš nasledujúci prehľad.

masívne drevo – stredne drahé, trvanlivé, ľahko opraviteľné ale náchylné na poškriabanie, 100 percentne zdravotne nezávadné, o drevo sa budete musieť občas postarať, má originálny a hrejivý vzhľad

Všetko pre sladký spánok našich detí

Dôležité sú aj rozmery detskej postele. V ponuke sú menšie postele, no optimálna šírka je 90 cm. Dĺžka závisí od výšky dieťaťa. Posteľ by mala byť vždy aspoň o 30 cm dlhšia. Počítajte s rastom dieťaťa, preto vyberte posteľ s dostatočnou rezervou rozmerov. Nech už máte doma bábätko alebo školáka, vždy by ste mali v prvom rade myslieť na jeho bezpečnosť. Kúpiť môžete napr. aj posteľ so zaoblenými hranami, či zdvihnutými bokmi. K dispozícii máte aj ďalšie možnosti navyše. Ak má vaše dieťa nepokojný spánok a veľa sa krúti, určite sa oplatí detská posteľ so zábranou. Máte tak istotu, že dieťa v noci nespadne na zem.

Váľanda by sa mala aj páčiť. K dispozícii máte široký výber motívov pre dievčatá aj chlapcov. Ak si nie ste istý, či bude dieťa motív baviť aj za niekoľko rokov, stačí vymeniť dizajn s rozprávkovými postavičkami za univerzálny motív. Farebné pruhy alebo zvieratká budú aktuálne vždy a posteľ môžete neskôr použiť aj pre druhé dieťa. nech už je to dievčatko alebo chlapček. Premýšľate nad rozmermi váľandy? Kratšie a menšie postele sú útulnejšie. Deti z nich síce skôr vyrastú, no môžete im vybrať novú posteľ s rozprávkovými motívmi podľa aktuálneho vkusu. Menšiu posteľ ľahšie umiestnite aj do menších priestorov. Pre väčšie deti môžete kúpiť poschodovú posteľ alebo posteľ s písacím stolom.

Chýba vám úložný priestor? Dobrou voľbou môže byť aj detská váľanda s úložným priestorom. Jednoducho tam skryjete hračky, či zimné oblečenie. Ideálnym riešením do izby pre viacero detí je poschodová posteľ. Dbajte však na to, aby horné lôžko nebolo príliš blízko stropu. Dieťa na hornej posteli by sa malo pohodlne posadiť. Do väčšej izby sa hodí aj atypicky tvarovaná posteľ, ktorá interiér ozvláštni. Pozornosť zaručene pritiahne detská posteľ v tvare auta, či domčeka.

