Dizajnové trendy v závesných svietidlách. Aj visiace lampy môžu byť moderné

Pri zariaďovaní interiéru sa kladie veľký dôraz na svietidlá. Dotvárajú atmosféru a sú neoddeliteľnou súčasťou interiérového dizajnu. Dnes si už nevyberáme lampy len ako zdroj svetla, svietidlá sú plnohodnotným doplnkom, ktorý okrem svetla slúži ako dizajnový kúsok či dekorácia. Aké moderné svietidlá sú trendom tejto doby?

Minimalistické priemyselné svietidlá

Minimalizmus sa teší obľube vo všetkých oblastiach interiérového dizajnu. Svietidlá nie sú výnimkou. Kombinácia kovu, dreva a žiarovky v rôznych veľkostiach a prevedeniach sa stala súčasťou mnohých domovov. Ide o minimalistické kúsky s nádychom priemyselnej revolúcie.

Kovové konštrukcie bez tienidiel, dizajnové žiarovky a kde tu sa objaví aj nadčasové drevo. Takéto priemyselné svietidlá viete zavesiť do obývačky, svoje miesto nájdu aj nad jedálenským stolom či v spálni. Nepokazíte s nimi žiaden interiér, ak zvolíte správne farebné prevedenie.

Foto: Svietidlá R1

LED závesné osvetlenie

Futuristický vzhľad, úspora a elegancia. Tak by sme mohli opísať LED závesné lampy, ktoré patria medzi trendy v osvetlení domácností i komerčných priestorov. LED visiace lustre sa vyrábajú v rôznych okrúhlych, hranatých či asymetrických konštrukciách, ktoré visia na kovových kábloch. Na výber je nespočetné množstvo farieb, no najpopulárnejšími sú neutrálne farby, ako čierna, biela, sivá alebo extravagantnejšia zlatá, strieborná či bronzová.

V priestore pôsobia luxusne, futuristicky a poskytujú kvalitné osvetlenie, ktoré je šetrné. Sú ideálnym moderným osvetlením do každého domova a dizajnovým doplnkom domácnosti.

Foto: Svietidlá R1

Sklo v geometrických tvaroch ako znak luxusu

Sklo a kov v spojení s geometrickými tvarmi boli aj v minulosti znakom luxusu. Štýl, ktorý poznáme ako art deko, bol populárny v 20., 30. a 40. rokoch 20. storočia. Vyznačuje sa farbami, geometrickými tvarmi, detailnou prácou, výrazným nábytkom, zlatými a striebornými detailmi. Svoje miesto si našiel u svetových hviezd Hollywoodu najmä preto, že prezentoval bohatstvo a luxus. Dnes si takýto luxus môžeme dopriať aj my.

Jednoduché geometrické tvary v kombinácii s kovom, zlatou či striebornou farbou vytvoria vo vašich domovoch pocit luxusu. Krásne sa hodia do interiérov s výraznými farbami alebo extravagantnými kúskami nábytku. Interiér pekne doladia a dodajú mu punc elegancie.

Prírodné materiály

Ekológia sa stala súčasťou všetkých oblastí nášho života. Ľudia si do svojich domovov volia prírodné materiály, ktoré vytvárajú útulný domov. Drevo, bambus, juta, ratan, slama, dyha či korok sú materiály, z ktorých sa najčastejšie vyrábajú dnešné prírodné visiace lustre.

Prečo je tomu tak? Prírodné materiály okrem udržateľnosti ponúkajú teplo domova. Nie každý túži po priemyselných kovových svietidlách. Kúsok prírody vo forme prírodného materiálu nikdy nevyjde z módy a zachová si šmrnc a útulný vzhľad. Hodia sa do obývačky, ktorá by mala byť hrejivým miestom pre spoločný čas s rodinou. Zavesiť ho môžete aj do spálne, kde jemný vzhľad prírodných materiálov nenaruší pokoj, ktorý by mal v spálni prevládať. V kombinácii s neutrálnymi farbami vytvoríte minimalistický vzhľad miestnosti, naopak pri výbere výraznejších farieb, zjemníte prírodným svietidlom interiér.

Foto: Svietidlá R1

Sklenené svietidlá s dymovým efektom

Spomínate si na svietidlá zo skla s dymovým efektom? Aj tento trend súčasnej svietidlovej scény totiž pochádza z minulosti. Sklenené závesné lampy v sebe nesú kúsok retra a vintage štýlu. Tónované sklo vytvára v miestnosti špecifickú atmosféru, všetko závisí od odtieňa skla.

V matnom alebo lesklom prevedení pôsobí sklo v tmavých, či svetlých odtieňoch s dymovým efektom nevšedne, zaujímavo, a predsa elegantne. Sklenené visiace lustre ozvláštnia každý interiér. Sú výbornou voľbou do obývačiek či spální, kde sa stanú vintage dizajnovým kúskom, ktorý pôsobí moderne.

Foto: Svietidlá R1

Rozmerné svietidlá, ktoré sú stredobod miestnosti

Niektorí chcú osvetlenie vo svojom príbytku skryť, a tak volia zabudované, LED osvetlenia či bodové svetlá. Sú však aj takí, ktorí chcú zdroj svetla neskrývať. Práve naopak urobiť z neho stredobod celej miestnosti. Pýšiť sa ním, a preto si volia veľké, nadrozmerné visiace svietidlá, ktoré zaujmú na prvý pohľad, udrú do očí a možno návštevu prekvapia.

Takýto typ lustrov sa hodí do veľkých priestorov, v malých interiéroch by mohol vytvoriť pocit stiesnenosti a zbytočne zaplniť miestnosť. Sú preto vhodné najmä do veľkých obývacích izieb alebo ako svietidlá nad stôl v priestrannejšej jedálni.

Ktoré svietidlá zaujali vás? Pozrite si výber moderných svietidiel na www.svietidla-r1.sk a vyberte si dizajnový kúsok do vášho domova. Lampy už dávno nie sú len zdrojom svetla.

