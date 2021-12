Dnes už kúpite kuchyne naozaj pre každého

Predtým, ako začnete vyberať kuchynskú linku a spotrebiče do vašej novej kuchyne, sa na chvíľu zastavte a začnite sa pýtať. Pýtať sa samých seba. Pýtať sa a premýšľať o tom, ako by mala vaša kuchyňa vyzerať a čo všetko by vám mala zabezpečiť a umožniť. Len takto si vytvoríte kuchyňu „šitú na mieru“ presne pre vás.

Začíname s plánovaním kuchyne

S plánovaním kuchyne treba začať už pred samotným návrhom rodinného domu alebo bytu. Aj pred renováciou sa treba poriadne zamyslieť nad tým, čo vám v starej kuchyni prekážalo, čo bolo dobré a čo treba zmeniť. V navrhovaných aj existujúcich priestoroch musíte v prvom rade zvážiť priestorové možnosti, veľkosť a dispozičné umiestnenie kuchyne. Zohľadniť by ste mali aj to, ako často varíte, v akých množstvách, koľko budete potrebovať miesta na ukladanie potravín, kuchynského riadu a náčinia. Dôležitým bodom je umiestnenie stolovania, respektíve koľko času zvyknú tráviť členovia domácnosti v kuchyni, či ju plánujete využívať aj na stretnutia s rodinou a priateľmi. Svoje predstavy je dobré prebrať s odborníkom. Dnes vám s návrhom kuchyne vedia pomôcť špecialisti v takmer každom kuchynskom štúdiu. Ak už máte presne určený priestor na kuchyňu predtým, ako sa rozhodnete využiť ich konzultáciu, musíte kuchynský priestor odmerať. Náčrt vám pomôže zorientovať sa v možnostiach a obmedzeniach, ktoré sú dané tvarom miestnosti a priestorom pri stenách.

Meranie je základ Odmerajte vzdialenosť medzi stenami a ich výšku. Zaznačte si súčasné umiestnenie dverí, okien, ventilácie, prívodu a odtoku vody, elektriny, radiátorov, špeciálne uhly a všetky ostatné architektonické prvky. Stenám, na ktoré by ste chceli umiestniť skrinky kuchynskej linky, venujte zvýšenú pozornosť. Nezabudnite na priestor potrebný na otváranie okien a dverí. Ak uvažujete o umiestnení skriniek pod okno, myslite na to, že minimálna vzdialenosť medzi rámom okna a podlahou by mala byť aspoň 90 cm, najlepšie 105 cm.

Východiskom je ergonómia Ak má byť vaša nová kuchyňa priestorom, v ktorom budete radi pracovať, musíte logicky usporiadať chladiace, prípravné, jedálenské, umývacie a odpadové centrum. Praváci by mali postupovať zľava doprava. Ak meníte umiestnenie kuchynskej linky, je potrebné brať do úvahy novú dĺžku rozvodov jednotlivých inštalácií. Kvôli napojeniu na odpad je linku výhodnejšie nechať pri inštalačnej šachte.

Nezabudnite na to, že

v paralelnej kuchyni by medzi dvomi radmi skriniek mala byť vzdialenosť aspoň 120 cm

medzi varnou doskou a drezom je vhodné mať aspoň 80 cm širokú pracovnú plochu

na každej strane sporáka by mal byť voľný priestor široký aspoň 40 cm

medzi sporákom a hornou skrinkou by mal byť voľný priestor najmenej 50 cm.

Vyhnite sa najčastejším chybám, ktoré pri zariaďovaní kuchyne vznikajú

Sporák pri stene – okrem toho, že vám pri ňom bude chýbať pracovná plocha, steny sa budú rýchlo špiniť a ťažko čistiť

– okrem toho, že vám pri ňom bude chýbať pracovná plocha, steny sa budú rýchlo špiniť a ťažko čistiť Chladnička a mraznička v rohu – obmedzí to otváranie ich dvierok, ako aj prístup do vedľajších skriniek

– obmedzí to otváranie ich dvierok, ako aj prístup do vedľajších skriniek Umiestnenie umývačky – najvhodnejšie je naplánovať umývačku riadu vedľa drezu. Riad bez zbytočných mlák rýchlo naložíte

– najvhodnejšie je naplánovať umývačku riadu vedľa drezu. Riad bez zbytočných mlák rýchlo naložíte Umiestnenie rúry na pečenie – ideálna pracovná výška je v úrovni očí

– ideálna pracovná výška je v úrovni očí Okolie sporáka – v blízkosti sporáka myslite na zásuvku s kuchynským náčiním. Pri varení oceníte možnosť siahnuť po potrebnej pomôcke bez toho, aby ste museli pobiehať po kuchyni. Ak máte malé deti, nedávajte zásuvky od podlahy až hore. Deti by po nich mohli vyliezť a ublížiť si

– v blízkosti sporáka myslite na zásuvku s kuchynským náčiním. Pri varení oceníte možnosť siahnuť po potrebnej pomôcke bez toho, aby ste museli pobiehať po kuchyni. Ak máte malé deti, nedávajte zásuvky od podlahy až hore. Deti by po nich mohli vyliezť a ublížiť si Batéria pod oknom – zvažujete umiestnenie umývadla pod kuchynským oknom? Pozor na výšku batérie, ktorá môže brániť pri jeho otváraní

– zvažujete umiestnenie umývadla pod kuchynským oknom? Pozor na výšku batérie, ktorá môže brániť pri jeho otváraní Otváranie skriniek – medzi skrinku pri stene a stenu je vhodné dať výplňovú lištu

Siete Pred montážou kuchynskej linky musíte mať ukončenú povrchovú úpravu podlahy, stien za linkou, pripravené prípojky vody, elektriny a ak je to potrebné, aj plynu. Dodatočné zásahy alebo zmeny do rozvodov a sietí už väčšinou nie sú možné, prípadne znamenajú značné komplikácie.

Voda Ak renovujete kuchyňu, je dobré s pomocou odborníka skontrolovať vodovodné rúry a zistiť, či nie je potrebná ich výmena. Nemali by ste zabudnúť ani na vybudovanie odtoku vody z umývačky alebo z práčky a zabezpečiť si drezový sifón s prípojkou na odtokovú hadicu umývačky riadu či práčky, alebo drviča na odpad. V skrinke pod drezom budú skryté, ľahko prístupné a nebudú zavadzať.

Elektrina Nové rozvody elektriny treba dimenzovať vzhľadom na zamýšľané elektrospotrebiče, napríklad sklokeramické a indukčné varné dosky vyžadujú vyššie napätie a samostatný istič. Pri renovácii objektov sú väčšinou potrebné úpravy, ktoré môže vykonať len odborník.

Materiál a povrchové úpravy Povrch nábytku a zariadení v kuchyni musí byť dobre umývateľný a schopný zvládnuť záťaž, ktorú činnosti pri príprave jedla prinášajú. Odborníci sa často stretávajú s názorom laikov, že kuchyňa z masívu je to najkvalitnejšie, čo si môžu vybrať. To neplatí. Masív nie je tvarovo stály. A pre kuchyňu, kde sa pri varení hromadí veľa pár, je skôr nepraktický. Mnohí výrobcovia dnes ponúkajú laminát, ktorý svoj tvar nemení. Z tohto pohľadu nie je teda len lacnejšou, ale aj praktickejšou alternatívou. Pri výbere materiálu na kuchynskú linku si všímajte opracovanie hrán nábytku. Je to detail, ktorý dokáže predĺžiť životnosť kuchyne. Kvalitný nábytok nemá lepené hrany. Dôležité je nie len to, ako bude kuchynská linka vyzerať, ale aj to, čo všetko a akým spôsobom do nej môžete uložiť. Určite máte predstavu, čo bežne skladujete v kuchyni, koľko máte príborov, riadu, kuchynského náčinia a hrncov.

Má vami vybraná kuchynská zostava taký vnútorný úložný systém, ktorý je schopný prehľadne uložiť všetko, čo potrebujete? Pri výbere materiálu pracovnej dosky zohľadnite jeho vlastnosti a to, ako bude ladiť s ostatnými prvkami interiéru. Pracovnú plochu by ste sa mali snažiť vyriešiť tak, aby mala čo najmenší počet spojov, pretože ak sa do nich dostane vlhkosť, stávajú sa zdrojom jej poškodenia. K intenzívne využívaným kuchynským plochám patrí aj drez s miestom na odkvapkávanie riadu. Zvážte jeho veľkosť, materiál, typ batérie a pripojenie na umývačku. Pri výbere batérie by ste mali myslieť na to, že musí mať dostatočne dlhú a pohyblivú výtokovú rúru. Mala by siahať do drezu minimálne 10 cm od jeho okraja. Praktická je drezová batéria so sprchovou hadicou, ale aj klasická zmiešavacia páková batéria. Aj podlaha v kuchyni musí byť ľahko udržiavateľná, trvanlivá a odolná.

Spotrebiče Dnes môžete všetky spotrebiče zabudovať do kuchynskej linky, pričom niektoré z nich môžu mať rovnaké dvierka ako ostatné kuchynské skrinky, takže nenarúšajú celkový dojem z kuchyne, prípadne si vybrať také, ktoré budú svojím dizajnom navzájom ladiť. Pri výbere bielej techniky, ktorú chcete zabudovať dajte pozor, aby bola na to určená. Inak sa vám môže stať, že nastanú problémy s jej chodom. Spotrebiče vhodné na zabudovanie majú špeciálne riešené chladenie a vetranie. Pri nákupe kuchynských spotrebičov zvážte svoje zvyklosti a potreby. Ak uprednostňujete rýchlu prípravu pokrmov a polotovarov, bez mikrovlnnej rúry sa pravdepodobne nezaobídete. Väčšie rodiny ocenia umývačku riadu a väčšiu chladničku. V prípade, že v kuchyni potrebujete ušetriť miesto, pouvažujte nad kúpou multifunkčnej rúry kombinovanej s mikrovlnnou rúrou. A nezabudnite, že počet a rozmiestnenie spotrebičov ovplyvní potrebu elektrických zásuviek, preto ich rozplánovanie nenechávajte na poslednú chvíľu.

Osvetlenie Ak chcete mať kvalitne osvetlenú kuchyňu, pri výbere svietidiel musíte počítať so všeobecným osvetlením na strope, s výškovo nastaviteľnou lampou nad stolom a s osvetlením nad pracovnou plochou. K súčasným trendom patrí lokálne náladové osvetlenie, ktoré je nie len efektné (vitrínové svietidlá za presklenými dvierkami), ale aj podstatne zvyšuje viditeľnosť pri práci (bodové osvetlenie pracovnej plochy).

Bezpečnosť detí Pre deti je kuchyňa miestom, kde majú stále čo objavovať. Preto by ste mali venovať pozornosť ich bezpečnosti a využiť všetky možnosti, ako ich ochrániť pred úrazom. Zásuvky a dvierka môžete opatriť poistkami, sporák bezpečnostným krytom. Čistiace prostriedky a ostatné chemikálie uzavrite do priestoru s poistkou, na ktorý dieťa bežne nedočiahne.

Stolovanie v kuchyni So stolovaním a umiestnením jedálenského kúta súvisí viacero rozhodnutí, ktoré by ste mali zvážiť predtým, ako začnete kupovať stoličky a vyberať stôl. Napríklad, ako často doma jedávate, či zvyčajne používate klasický jedálenský stôl alebo by vám rovnako dobre poslúžila barová doska. Najdôležitejšou podmienkou pri umiestňovaní stolovania je priestor. Aký priestor teda môžete venovať jedálenskému kútu? Od hrany stola budete potrebovať minimálne 50 cm na stoličku a ďalších 30 cm pri sadaní a vstávaní. Ak chcete, aby ste mali miesto aj na prechádzanie okolo stola, musíte rátať aspoň s 80 až 120 cm. Pri plánovaní jedálenského kúta nezabudnite ani na výnimočné situácie, keď k stolu pozývate hostí. Koľko ľudí by sa k nemu malo štandardne pri takýchto situáciách zmestiť? Ak musíte počítať s pohostením pre väčšie množstvo hostí a nemáte dostatočný priestor pre veľký stôl, bude najvhodnejším riešením stôl s prídavnými doskami.

Pozor na chyby

Kuchyňa je centrom každej domácnosti, preto je dobré venovať jej návrhu primeraný čas a pokúsiť sa vyhnúť chybám, ktoré vedia strpčovať každodenný život. Pri jej zariaďovaní preto buďte triezvi a dbajte, aby bola nie len príťažlivá svojím dizajnom, ale predovšetkým komfortne slúžila.

1. Nelogické usporiadanie Aby sa v kuchyni dobre pracovalo, je nevyhnutné správne usporiadať spotrebiče a pracovnú plochu tak, aby na seba logicky nadväzovali. Začínať by sa malo chladničkou, z ktorej vytiahnete suroviny, potom by mal nasledovať drez, v ktorom ich umyjete, prípravná plocha, na ktorej ich spracujete a nakoniec varná doska. Ak túto následnosť dodržíte, vyhnete sa zbytočnému chodeniu a kríženiu činností. Umiestnenie spotrebičov je však individuálne a vyplýva aj z dispozičných daností a priestorových možností.

2. Problematický roh Osobitnú pozornosť venujte riešeniu rohov kuchynskej linky, ktoré sa častokrát nevyužijú naplno. Jednotliví výrobcovia ponúkajú rôzne spôsoby, ako priestor maximálne zužitkovať. K najefektívnejším patrí tzv. magic corner alebo rôzne otočné karusely.

3. Spotrebiče, ktoré naozaj (ne)využijete Dobre zvážte výber jednotlivých spotrebičov, ale aj investíciu do zariadení, ktoré sú nad vaše užívateľské potreby, napríklad zohrievač tanierov, lebo zbytočne zaberajú veľa miesta. Dvojdrez v menšej domácnosti s umývačkou riadu nenájde plné uplatnenie. Pri zabudovaných spotrebičoch nepodceňte správne odvetranie.

4. Nedostatok úložného priestoru Nepodceňte množstvo úložného priestoru. Dobrým riešením môže byť komora, s ktorou sa však v bytoch stretnete len málokedy. Základ tvorí dostatočne veľká potravinová skriňa a adekvátny priestor treba vyčleniť aj hrncom, riadu a rôznym ďalším kuchynským pomocníkom. Najmä v prípade menších kuchýň je ideálne využiť celú výšku miestnosti a potiahnuť horné skrinky až po strop.

5. Masívny odsávač pár Ak máte len malú bytovú kuchyňu, vyhnite sa rozložitým odsávačom pár. Zvoľte radšej výsuvný digestor zabudovaný do horných skriniek. Alternatívou môže byť model zabudovaný do pracovnej dosky, ktorý však uberá z pracovnej plochy.

6. Delenie pracovnej plochy Častou chybou pri návrhu kuchyne je zbytočné delenie pracovnej plochy na menšie časti. Práca bude pohodlnejšia, ak medzi drezom a varnou doskou vznikne aspoň 60 až 90 cm široká prípravná plocha. Nezabudnite ani na cca 30 cm širokú odkladaciu plochu po oboch stranách drezu a varnej dosky a vyhnite sa umiestneniu varnej zóny hneď vedľa vysokej skrine či chladničky.

7. Nedostatočné osvetlenie Častým nedostatkom kuchýň je nedostatočné osvetlenie. Centrálne osvetlenie je potrebné doplniť adekvátnym osvetlením pracovnej dosky, najčastejšie sa používajú LED pásy zabudované do horných skriniek. Osvetlenie varnej plochy sa rieši spravidla svetlom integrovaným do digestora. Najvhodnejšie je použiť jasné biele svetlo (tzv. cool white), ktoré prebúdza aktivitu.

8. Pozor na drez pod oknom Drez pod oknom predstavuje obľúbenú voľbu, vďaka ktorej získate v umývacej časti dostatok prirodzeného svetla. Pozor však dajte na výber vhodnej batérie, aby sa dalo okno v prípade potreby otvoriť. Umelé osvetlenie, ktoré dokáže v tejto časti kuchyne spôsobiť nemalé problémy, môžete vyriešiť „bodovkami“ umiestnenými do sadrokartónového stropu, prípadne visiacimi lampami, ak to rozmery okna umožnia.

9. Kuchynský ostrov v malom priestore Obľúbeným trendom súčasnosti je kuchynský ostrov, prípadne polostrov, ktorý je logickou odpoveďou na otvorené dispozície. Ak je denná časť dostatočne veľká, predstavuje ostrov ideálny prvok ako oddeliť kuchynskú zónu od jedálenskej – je praktický a pôsobí efektne. Častou chybou však je, že sa človek za každú cenu snaží umiestniť ostrov aj do menšieho priestoru, vďaka čomu prichádza o cenné centimetre. Mnohí zákazníci často investujú mnoho úsilia aj financií do oddelenia kuchyne posuvnými priečkami, v praxi však nakoniec túto možnosť nevyužívajú.

10. Náročná údržba Do kuchyne je ideálne voliť ľahko umývateľné a udržiavateľné materiály. Kuchynská zástena pozostávajúca z malých obkladačiek s množstvom škár pôsobí síce efektne, jej údržba je však náročná. Lepšou alternatívou sú v tomto prípade jednoliate plochy, napríklad lakované sklo. Dobrou voľbou je minimalizovať otvorené police, na ktorých sa môže usádzať prach či mastné výpary.

11. Drevená doska a drez Ak sa rozhodnete pre pracovnú dosku z masívneho dreva, je lepšie osadiť kuchynskú batériu priamo do drezu. Vyhnete sa tak prípadnému napučaniu dreva v dôsledku vlhkosti.

