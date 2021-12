Domáce pestovanie klíčkov. Zdravý a chutný rastlinný doplnok, ktorý je vždy po ruke

Klíčky patria k plodom, ktoré si môžeme veľmi ľahko vypestovať v domácich podmienkach. Nezaberajú veľa miesta, na ich pestovanie nepotrebujete špeciálne náradie ani poznatky. Navyše sú chutné, lacné a mimoriadne výživné. Nedá sa prejsť nevšimnute vedľa všetkých plusov týchto miniatúrnych rastliniek. Pozrite si ako jednoducho si pripravíme porciu domácich klíčkov v každom ročnom období. Výborné semienka klíčky kúpite tu.

Čo sú to klíčky

Každý už asi niekde počul slovo klíčky. Uvažovali ste však o tom aká je jeho definícia? Klíček je malinká rastlina ktorá vyrástla zo semienka, ktoré je obrovskou zásobárňou živín potrebných rastline pri jej štarte. Mnohí si povedia, že predsa je možné zjesť semená. Bohužiaľ, to nie je to isté. V procese klíčenia sa vplyvom vody aktivizujú početné živiny ako sú enzýmy, vitamíny a minerály. Až vtedy sa semená stávajú ľahko stráviteľným jedlom, ktoré náš organizmus dokáže spracovať.

Sila klíčkov

Klíčky sú bohaté na obsah celého radu dôležitých živín. Hoci sa v nich pomer výživných zložiek líši podľa ich druhu, vyznačujú sa vysokým obsahom vitamínov a minerálnych solí. Konzumácia klíčkov nám preto poskytuje samé výhody. Klíčky obsahujú živiny ako: vitamíny B, vitamín PP, vitamín C a celý rad vitamínov rozpustných v tukoch- A, D, E, K. Krehké ministonky sú bohaté na proteíny, vlákninu a nenasýtené mastné kyseliny. Navyše majú vysoký obsah aminokyselín a antioxidantov, ktoré nás chránia pred voľnými radikálmi. Ich silnou stránkou je aj nízka kalorická hodnota a ľahká stráviteľnosť, a preto ich môžu konzumovať aj ľudia na diéte alebo v rekonvalescencii. Klíčky vynikajúco zabezpečia väčšiu časť dennej dávky živín potrebných pre organizmus, vďaka vysokému obsahu živín a bioaktívnych látok. Klíčky majú vplyv na naše zdravie, zvyšujú odolnosť proti infekciám a znižujú riziko výskytu civilizačných ochorení – rakoviny, arteriosklerózy, cukrovky, obezity. Veľké dávky živín pomáhajú upraviť krvný tlak, podporujú látkovú premenu a zlepšujú nervový prenos. Konzumácia klíčkov sa prejaví aj na našom vzhľade. Pokožka, vlasy a nechty sú silnejšie a krajšie. Pleť sa rozžiari, miznú zápaly. Mnohé vynikajúce účinky konzumácie klíčkov už potvrdili vedecké výskumy, ale vedci nezaháľajú a aj naďalej neustále analyzujú zloženie a účinky rastlinnej superpotraviny.

Zdroj foto: Shutterstock

Aké klíčky si môžeme vypestovať doma

Na klíčkovanie je vhodných veľa rastlín, ktoré poznáme. Bohatá ponuka semenárskych firiem obsahuje druhy populárnej zeleniny ako sú: brokolica, červená repa, cibuľa, reďkovka, lucerna. Nechýbajú ani strukoviny: šošovica, hrach, mungo fazuľa alebo olejnaté rastliny: slnečnica, sója, ľan. Okrem toho sú v ponuke aj bylinky – žerucha, bazalka, pažítka, senovka, horčica. Obilniny tu majú tiež svoje miesto, bez námahy dostaneme semená na klíčky obilnín- pšenice, ovsa. Veľmi pestrá ponuka druhov umožňuje konzumovať rôznorodé klíčky podľa našej chute a potreby.

Dôležitý výber semienok

Všetky semienka na naklíčenie sú testované a kontrolované z hľadiska obsahu škodlivých látok. Pestovatelia semienok určených na klíčenie sa všemožne usilujú, aby ich semienka boli veľmi čisté, čo znamená, že neobsahujú škodlivé baktérie ani iné patogény, ktorým sa môže dariť v prostredí klíčenia. Preto je mimoriadne dôležitý výber semienok, ktoré sú určené špeciálne na pestovanie klíčkov.

Ako si vypestovať klíčky doma

Koľko ľudí, toľko spôsobov na domáce pestovanie klíčkov. Je to jednoduchý a dosť rýchly proces, na ktorý nepotrebujeme špeciálne vybavenie. Samozrejme, že si môžeme zaobstarať naklíčovaciu nádobu, ale postačí aj väčšia sklená nádoba. Semienka po vysypaní z balenia prepláchneme v sitku a namočíme na čas uvedený na etikete. Po uplynutí tejto doby ich preložíme do pripravenej nádoby, ktorú umiestnime na teplom a svetlom mieste, avšak nevystavujeme ju na priame slnko. Dva krát denne semienka prepláchneme čistou vodou. Po každom prepláchnutí ich treba dôkladne odcediť- ich prostredie má byť vlhké, ale nie mokré. Za pár dní klíčky podrastú na 2-4 cm a sú vhodné na konzumáciu. Klíčky vydržia niekoľko dní aj v chladničke.

Na čo použiť klíčky

Klíčky sú chutnou prílohou k obrovskému množstvu jedál. Podľa chute a druhu ich pridávame do obložených chlebíkov, šalátov a oblôh, wrapov a zapekaniek. Výborne sa hodia do polievok, omáčok, koktailov, jogurtu a syrov cottage. V orientálnej kuchyni sú nenahraditeľné. Klíčky by sa mali konzumovať hlavne surové, ale niektoré môžu byť aj krátko tepelne upravené- smažené alebo uvarené.

