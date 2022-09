Domáce potreby od A po Z ako výbava kuchyne

Nejedna šikovná gazdiná zaručene potvrdí, že bez domácich potrieb to v kuchyni jednoducho nejde. Sú samozrejmosťou pri každodennom používaní a rozhodne sú neoddeliteľnou súčasťou kuchyne – srdca našich domácností. Nezáleží dokonca ani na tom, či varíte veľa a každý deň, alebo si len občas zohrejete jedlo prinesené donáškovou službou. Jedného dňa sa vám totiž tieto zaručené kúsky zídu a vtedy budete šťastné, že ste ich vo svojej kuchyni neopomenuli. A bez čoho sa to v kuchyni vlastne nezaobídete?

Taniere

Slúžia na servírovanie jedla. Na tanieroch podávame prakticky všetko. Zaobstarajte si kvalitnú a kompletnú jedálenskú sadu, aby bolo vaše stolovanie úplné a dokonalé. Hlboké, plytké, či dezertné taniere. Určite ich budete potrebovať.

Hrnce

Najdôležitejšia súčasť na prípravu jedla. Ak varíte, rozhodne by ste mali mať minimálne tri hrnce rôznej veľkosti. V prípade, že chcete ušetriť a zároveň mať všetko potrebné, hrncové súpravy sú tým správnym riešením. Pri výbere hrncov zohľadnite aj typ sporáka. Napr. sporáky s indukčnou varnou doskou vyžadujú používanie hrncov so špeciálne upraveným povrchom.

Doska na krájanie

Mali by byť tri – na mäso, zeleninu a na pečivo. Materiál dosky je výlučne vo vašej réžii. V ponuke nájdete pomerne široký výber a všetky materiály sa relatívne ľahko udržiavajú.

Príbory

V základnej sade dostanete všetko po šesť kusov. Polievkové lyžice, vidličky, príborové nožíky a kávové lyžičky. Ako prvá a základná výbava to rozhodne stačí.

Pozrite si domáce potreby do kuchyne v týchto e-shopoch:

Varešky a naberačky

Môžete ich kúpiť vo výhodných sadách alebo jednotlivo. Sú ideálnym pomocníkom vždy, keď potrebujete manipulovať s jedlom.

Panvice

Pripravíte na nich viacero jedál. Volské oko, hranolky, či šťavnaté mäso. So správne zvolenou panvicou pripravíte chutné jedlo ľahko a rýchlo.

Nespomenuli sme ešte jednu vec, ktorá by v základnej výbave kuchyne rozhodne nemala chýbať. Sú ňou kvalitné nože. Ak nie ste práve milovníkom varenia, postačí vám pri správnej údržbe aj jeden. Ten kto varí rád využije aj desať typov. Pravidlo na počet nožov neexistuje. Minimálne dva by vám však chýbať nemali. Prvým je základný kuchynský nôž, vhodný prakticky na všetko. Jeho minimálna dĺžka sa pohybuje okolo 20 cm, materiál je kvalitná oceľ a mal by vám doslova sadnúť do ruky. Na drobnejšie práce využijete napr. aj menší nôž na zeleninu.

Ak sa rozhodujete medzi materiálom, voľte oceľ. Ľahko sa udržuje, brúsi a je maximálne odolná. V súčasnosti však nie sú ničím výnimočným ani keramické nože. Používajte ich len na zeleninu a prípravu mäkkých jedál. Pri spadnutí, či prerezaní kosti sa poškodia a stratia na svojej funkčnosti. Nezabúdajte, že správna príprava a aj správne stolovanie sa podpisuje na chuti a kvalite jedla. So správne vybranými pomocníkmi bude vaše jedlo chutiť ako z rozprávky.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: