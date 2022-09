Do domu sú ideálne dekorácie z dreva

Využívanie prírodných materiálov pri zariaďovaní je veľkým trendom. Drevo je v tomto prípade univerzálny materiál, doplnky z neho môžete skombinovať s rôznymi štýlmi a inými materiálmi. Od najmenších dekorácií, až po celé kusy nábytku. Stačí zapojiť fantáziu, kreativitu a nájsť pre originálne drevené kúsky to najvhodnejšie miesto.

Dekorácie z dreva prepoja váš domov s prírodou

Hladký, vybrúsený a niekoľkokrát nalakovaný povrch už taký zaujímavý nie je. Oveľa viac sa uprednostňuje neopracovaný vzhľad s hrubou štruktúrou. Zaujímavý kus dreva možno nájdete aj v lese počas prechádzky. Veľmi trendy sú napr. aj celé polienka s kôrou alebo tenké nastrihané vetvičky, ktoré môžete využiť na menšie dekorácie. Osobitnou kapitolou sú samorasty a hrubé veľké kusy dreva, z ktorých sa dajú vyrobiť malé stolíky, poličky, vešiaky a podobne. Nezabúdajte však, že aj keď sa uprednostňuje neopracované drevo, treba ho upraviť tak, aby z neho netrčali ostré časti. Zabránite tak nepríjemným úrazom, či poraneniam, napr. pri deťoch.

Na to ako sme v detstve pri prechádzke lesom zbierali samorasty asi nikto z nás len tak ľahko nezabudne. Tvary, ktoré stvorila príroda, nám vždy niečo pripomínajú a preto nás drevo vo svojej pôvodnej forme neprestáva fascinovať. Drevo jednoznačne patrí do domácnosti, aby svojou prítomnosťou zútulňovalo priestor. Nemusíme hneď investovať peniaze do nábytku z pravého dreva, aby sme si tento sen splnili. K drevu sa vieme dostať aj inou a menej náročnou cestou. Pri rezaní stromov v záhrade ho môžeme dodatočne zužitkovať vo forme vkusnej dekorácie.

Ďalšou kapitolou je naplavené drevo. Po dôkladnom vysušení mu nájdeme miesto v interiéri, aby sa stalo pýchou ako niekoľko desaťročný kus, na ktorom sa svojským spôsobom podpísal čas. Kus dreva môžeme sfunkčniť pripevnením háčikov, aby sme vytvorili vešiak do predsiene, alebo do kuchyne na zavesenie kuchynského náčinia alebo textilných utierok. Haluze sa môžu ocitnúť v úlohe štýlového zábradlia na schodisku. Konár poslúži ako stojan, na ktorý zavesíme dekoratívne svetielka. Vďaka našej invencii získame lacnú a zároveň vzácnu drevenú dekoráciu alebo časť nábytku.

