Drevené stoličky, ktoré vás zaujmú

Ohýbané drevené stoličky nie sú len tak hocijakým obyčajným nábytkom. Nejde len o praktické sedenie, ale najmä o „radosť“ a štýlovosť, ktorú do interiéru prinášajú. Ide o výnimočný výrobný proces, ktorý má z remeselného hľadiska zmysel pre detail, ktorý je sériovým procesom nie vždy nahraditeľný.

Jedálenské drevené stoličky a barové drevené stoličky – aký druh dreva zvoliť?

Nie je drevo ako drevo. Od konkrétneho druhu sa totiž odvíjajú vlastnosti funkčnosti, dizajnu a životnosti. Čo sa týka drevín v našich klimatických podmienkach, medzi najpoužívanejšie ihličnany v oblasti nábytku patrí borovica a smrek, z listnatých stromov sa preferuje najmä dub, jaseň, buk a orech.

Spomínané ihličnany sa vyznačujú typickou vôňou živice, zaujímavou kresbou dreva, no aj mäkkosťou. To znamená, že stret s tvrdšími predmetmi, akými sú napríklad kľúče, nemusí vždy dopadnúť dobre. To sa prejavuje na prípadných vzniknutých ryhách, a preto je dobré zvážiť, na aký typ nábytku a do akej miestnosti sa hodia.

Dubové drevo je vhodné pre použitie do interiéru aj exteriéru, pretože sa vyznačuje pomerne vysokou tvrdosťou a odolnosťou. Jaseň má podobné vlastnosti, s tým rozdielom, že má výrazne svetlejší odtieň. Buk je taktiež tvrdou drevinou a často sa využíva aj na ohýbaný nábytok (ideálny aj pre kuchynské drevené stoličky). V nábytkárstve má ružovkastý nádych (inak jemne biele sfarbenie). Typická je preň aj najmenej výrazná štruktúra.

Tmavohnedé orechové drevo je skôr vzácnejšou drevinou a okrem nábytku sa často využíva aj na schody alebo na rezbárske účely. Drevené stoličky s opierkami rôznych tvarov a ornamentov tak môžu zdobiť aj vašu jedáleň. Zjednodušene by sme mohli povedať, že ihličnany lákajú najmä svojou cenou a listnaté dreviny zaujímavou štruktúrou a trvácnosťou.

