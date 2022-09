Elegancia a štýl: použite tapety do obývačky

Tapeta je vítaným oživením každého interiéru a dokáže aj z nudnej miestnosti vytvoriť inšpiratívne miesto, ktoré vás len tak ľahko neomrzí. Na trhu nájdete širokú ponuku typov a druhov tapiet. Niekedy je preto zložité vybrať tú správnu tapetu pre konkrétnu miestnosť. Vinylové tapety sú najideálnejšie do kuchyne a kúpeľne. Sú odolné voči vlhkosti a v prípade zašpinenia ich jednoducho umyjete. V spálni a obývačke zasa oceníte tapety vliesové, ktoré sú ľahko aplikovateľné. Detská izba si žiada tapety odolné aj voči umeleckým zásahom vašich nezbedných ratolestí. Ak fajčíte alebo máte fajčiara doma, zabudnite na textilné a papierové tapety, ktoré najviac pohlcujú pachy. Ako vidíte, každý interiér potrebuje niečo iné. My vám dnes prezradíme, akou tapetou dodáte šmrnc obývacej izbe.

V hlavnej úlohe obývačka

V obývačke si môžete dovoliť experimentovať so vzormi aj farbami. Ideálne sú tapety s bohatým výberom vzorov a motívov, ktoré sa zároveň aj jednoducho aplikujú. Lepidlom totiž nenatierate tapetu ale priamo stenu. Siahnuť môžete aj po pretierateľných tapetách, ktoré majú rovnaké vlastnosti ako vliesové, no vyrábajú sa v bielej farbe a rôznorodých vzoroch, napr. imitácia dreva, šťuku a podobne. Ľahko ich tak prispôsobíte vašim predstavám.

Ak hľadáte lacnejšiu variantu tapiet pre vašu obývačku, šancu môžete dať aj papierovým tapetám. Nezabúdajte však na to, že nie sú vhodné do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, múr pod nimi musí byť bez akýchkoľvek prasklín a nie sú umývateľné. Dych vyrážajúcou možnosťou sú fototapety alebo 3D tapety. Hodia sa do väčších miestností, akými bývajú práve obývačky. Minimálna odporúčaná pohľadová vzdialenosť je 2 metre. Máte v obývačke krb a od tapety očakávate, že vydrží žiar? Na toto miesto môžete bez obáv zvoliť pieskovcovú tapetu, ktorá vydrží a pritom bude krásnou dekoráciou. Pieskovcové tapety sú vhodné do interiéru aj exteriéru, takže sa nebojte experimentovať.

