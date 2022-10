Feng Shui bývanie má svoje čaro

Nie je dôležité, či máte pri vstupe do domu Budhu alebo vianočný venček. Nie je až tak podstatné, či ste si domov zariadili v orientálnom štýle, alebo preferujete tradičný stredoeurópsky dizajn. Praktické tipy Feng Shui zlepšia život v každej domácnosti. Fenomén Feng Shui ovplyvňuje aj našu zemepisnú šírku. Každý, kto chce žiť v harmónii a obklopený pozitívnou energiou, do neho zrejme aspoň raz nazrel. Spája sa s ním šťastný, zdravý život a prosperita. Toto čínske učenie nás usmerňuje v úprave interiéru, ktoré pozostáva z niekoľkých základných pravidiel.

Bývanie v harmónii

Vo Feng Shui platí jedna zásada. Len tam, kde veci fungujú, je možné plnohodnotne existovať. Zbavujte sa pravidelne nepotrebných vecí. Rovnako aj pokazených vecí, ktoré ste dlhodobo odkladali s presvedčením, že sa k nim raz vrátite. Staré, malé a poškodené veci. To všetko raz za rok zrevidujte a osviežte si byt. Je to hlavná zásada Feng Shui, bez ktorej nepomôže k pohode ani soška Budhu. Pre obývačku by malo byť, z pohľadu prúdenia energie čchi, príznačné zachovanie dvoch atribútov. Prvým je prirodzené svetlo. Čím viac svetla, tým lepšie. Ďalším atribútom je vzdušnosť. Vyhnite sa preto nábytku, ktorý vám pokryje celé steny. Vsaďte na svetlé odtiene a zrkadlá v kruhovom ráme. V svetlej obývačke sa lepšie relaxuje aj tvorí.

Kameňom úrazu mnohých domov aj bytov je špinavá rohožka pred vstupom. Vyhnite sa tomu, aby boli špinavé. Je to síce detail, ale dobrá či zlá energia sa nezačína na veľkých veciach, skrýva sa v detailoch. Ak sa rozhodujete, ako najlepšie energeticky umiestniť posteľ, najlepšie je, ak zapasuje do rohu tak, že budete vidieť na dvere. Je to postavenie, ktoré výrazne zlepšuje kvalitu spánku a po zobudení sa budete cítiť sviežejší. Energia vás bude počas noci nabíjať naplno. Umiestnenie knižnice v predsieni je vhodný dekoračný tip a, podľa Feng Shui, bude prichádzajúca energia podporovať vzdelanie a intelektuálnu snahu členov rodiny. Aj na vizuálny dojem je polička s knihami vždy prívetivejšia, ako iba opustená skriňa alebo vešiak na šaty. Prinášame vám ešte zopár ďalších tipov.

Pozrite si vitríny v týchto e-shopoch:

Dvere k úspechu

Základom úspechu sú vchodové dvere najlepšie červenej, zelenej alebo hnedej farby, v ktorých sa skrýva akýsi symbol úspechu, rastu a stability. Cesta, ktorá vedie ku vchodu by sa mala mierne kľukatiť, aby energia správne pretekala a nestagnovala. Podstatné je aj to, že dvere sa nesmú zadrhávať o podlahu.

Poriadok v dome aj v duši

Aby v priestore správne pretekala energia, nesmie byť v domácnosti neporiadok. Špina a neorganizovanosť vyvolávajú depresiu a pôsobia skľučujúco. Najvhodnejšie je zvoliť čo najjednoduchší interiér a čisté línie.

Preč so zbytočnosťami

V príbytku by sa nemali nachádzať veci, ktoré nás nejakým spôsobom rušia, sú nápadné a pútajú na seba prílišnú pozornosť. Ak máte v dome nejaký obraz, fotografiu, predmet, ktoré vo vás vyvolávajú smutné spomienky, či pôsobia deprimujúco, zbavte sa ich. Všetko je to len o pozitívnej energii.

zdroj: gettyimages.com

Zeleň zútulňuje

Dobrú energiu do interiéru prinesú aj rastliny a zeleň. Okysličujú priestor a zútulňujú interiér. Kvety nesmú byť vyschnuté.

Hudbou k relaxácii

Hudba pomáha navodiť pozitívnu energiu. Jemná hudba, zvončeky, či zvuk vody krásne narúšajú ticho a upokojujú.

Rovnováha živlov, vaša rovnováha

Pri učení Feng Shui je podstatná kombinácia a rovnováha živlov, ako sú oheň, voda, zem, drevo a kov. Nie je dobré, ak dominuje len jeden z nich. Ideálna je vyváženosť prinášajúca pozitívnu energiu.

Objavte váš talizman

Socha Budhu, draka, fénixa, či tigra v nás vyvoláva pocit ochrany a pokoja. Preto sú to aj ideálne talizmany, ktoré vám prinesú šťastie.

Kvalitný spánok

Najdôležitejšou vecou, ktorá prispieva k celkovej relaxácii tela aj mysle je spánok. Ten závisí aj od vhodného umiestnenia postele. Nedávajte posteľ oproti dverám. Lepšie je, ak dvere vidíte z iného uhla. Do spálne voľte jemné farby. Zlou možnosťou je biela a sivá.

Presvetlite si život

Veľa okien, veľa svetla. Dôležitý je dostatok prirodzeného svetla. Vyžeňte zo svojich domovov tmu, ktorá v nás zbytočne hromadí negatívnu energiu.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: