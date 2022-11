Vianoce nám klopú na okná…ako by to bolo, keby neboli čisté?

Minulý rok sa kapor podaril excelentne, medovníčky vydržali až do štedrej večere a z darčekov boli nadšení všetci. Konečne sa zas strela celá rodina pri jednom stole!

Hoci vás vianočné prípravy stáli hodiny úsilia a každoročne si sľúbite, že to upratovanie, pečenie a nakupovanie nebudete až tak hrotiť, nakoniec vždy gruntujete od skorého rána, upečetie o 3 druhy koláčov viac, ako ste plánovali a nakúpite pár prekvapení navyše. Možno je to tou škoricou, klinčekmi alebo sušenými pomarančmi, alebo že by ihličím? Jednoducho generálne upratovanie domácnosti sprevádza vianočné prípravy už tradične a mnohí z nás si ani nevedia predstaviť, že by sa čistenie kobercov, pranie záclon alebo tepovanie sedačiek odložilo na obdobie až po Vianociach. Máme pre vás preto pár tipov, ako zvládnuť generálne upratovanie a nestratiť pritom nervy.

4 tipy, ktorými si môžete spríjemniť generálne upratovanie

1. Dobrá nálada je základ

Pesničky, tradičné koledy, remixy, vaše obľúbené playlisty a sloboda spievať aj mimo tóninu. Keď vysávate, všetko je povolené! Áno, aj Mariah Carey. Vianočné piesne sú ideálnym sprievodným prostriedkom pri upratovaní. Pomáhajú nám dostať sa do dobrej nálady a upratovanie je vďaka nim oveľa zábavnejšie, ako by sme čakali. Pri počúvaní hudby sa jednoducho môžeme stratiť v čase, a tak nám upratovanie pôjde od ruky a rýchlo.

2. „Ve dvou se to táhne líp”

Uričite nie je fér, aby celú domácnosť upratoval jeden človek. Často táto povinnosť pripadá ženám… Máme pre vás tip, ako to tento rok môžete vyriešiť inak. Efektívny spôsob, ako rozdeliť upratovanie, je spísať si harmonogram činností a podľa veku a schopnosti členov rozdeliť jednotlivé úlohy. Keď sa do upratovania zapojí celá rodina, môže to byť aj zábavné. Samozrejme, výborne funguje motivácia odmeňovaním – napríklad za splnenú úlohu si môže iný člen rodiny vybrať druh koláča, ktorý chce na Vianoce. Ak vám však kapacity nestačia, nebojte sa požiadať o pomoc aj profesionálov. Veď to nie je žiadna hanba, keď vám popri všetkých povinnostiach neostáva čas aj na hĺbkové čistenie celého príbytku alebo umývanie fasády zvonku.

3. Urobte si radosť niečím novým

Patríte k milovníkom vianočných ikebanov, svetielok, home made dekorácií alebo vás viac poteší nový kúsok nábytku? Doprajte si prvok, ktorý vám urobí radosť. U nás to funguje tak, že ak máme v byte nejakú peknú novučičkú vec, udržiavame domácnosť o to starostlivejšie, aby daný prvok krásne vynikol. Stačí, ak to bude detail, napríklad môžete dať opraviť schodisko alebo k vášmu kreslu v obývačke môžete pridať malý praktický stolík. Oslovte kreatívne stolárstvo a vyberte si váš jedinečný kúsok nábytku, z ktorého sa budete tešiť.

4. Motivujte sa vianočnými dekoráciami

Vianočná výzdoba bude vyzerať oveľa krajšie v upratanom dome. Keď sa pekne postaráte o svoj tehlový obklad na fasáde, svetielka vyniknú o to viac, a takisto sa budú jednoduchšie upevňovať. Pripavte miesto pre vianočné dekorácie. Pamätajte na to, že všetkého veľa škodí, preto by malo byť množstvo výzdoby, ktorú pridáte porovnateľné s prvkami, ktoré na čas odložíte do škatule.

Slovo na záver…

Vianoce sú čarovným obdobím roka. Je to nádherná príležitosť stráviť čas s rodinou či blízkymi a popri tom si oddýchnuť a vychutnať útulnú atmosféru svojho domova. Nechajte sa len tak uniesť krásnymi pohľadmi a zvukmi, ktoré sa spájajú s týmto výnimočným obdobím roka. Nezabudnite sa však popri tom všetkom zastaviť a tešiť sa z prítomnosti.

