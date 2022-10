Halloweenske dekorácie oživia domácnosť

Veľká oranžová vyrezávaná tekvica je síce evergreen, ale čo tak skúsiť aj niečo iné? Halloween je síce o tradíciách, no premiešať ich s modernými prvkami určite nezaškodí. Hlavne ak ide o navodenie tej správnej mrazivej atmosféry. Prinášame vám niekoľko tipov, ako premeníte aj váš dom na strašidelný zámok.

V hlavnej úlohe svetielka

Vianočné svetielka nemusíte vyťahovať len na konci decembra. Zaujímavú atmosféru vedia navodiť aj počas strašidelnej noci. Ak nimi napr. ozdobíte vyschnutú vetvu alebo naaranžujete okolo stola plného čierneho prestierania, dokážu pôsobiť ako farebné kahančeky na cintoríne. Bude to vyzerať úchvatne.

Nadčasové tekvice

Pomaľujte ich. Od pavúkov, cez ježibaby až po jednoduché, ale halloweenske motívy plné čiernej, oranžovej, červenej, sem – tam bielej ako upírska sklovina na zuboch. Tekvica je nesmierne vhodný nositeľ rôznych dekoračných nápadov. Dá sa pokresliť, olepiť, vyrezať, ozdobiť nápismi či svetielkami, alebo sviecami. Využiť môžete aj lesklé flitre, ktoré budú pri večernom osvetlení hádzať zaujímavé svetelné efekty.

Bez lebky to nejde

To by ani nebol Halloween. Už to nemusí byť len klasická alabastrová napodobenina. Moderné sú lebky zo skla, z drahých kameňov, ako malé ozdoby na steny či stôl. Skvele vyzerá aj sklenená lebka na čajové sviečky, hlavne v prípade hádzania tieňov na stenu.

Keď zavanie cintorín

Pre odvážnejšie povahy odporúčame zobrať výzdobu od podlahy. Návleky na stoličky v čiernej farbe, umelé kvety a stôl ako katafalk. Prečo si vystačiť len s tekvicou pri dverách, keď môžeme prežiť horor aj vo vlastnej obývačke? Ešte nejaká špiritistická tabuľka a máte doma kino. Strašidelné príbehy s podmanivou atmosférou záhrobia budú nezabudnuteľným halloweenskym zážitkom nie len pre deti.

Originálne privítanie

Venčeky na vchodové dvere sa uchytili počas Vianoc a Veľkej noci. Aj Halloween môže byť tým dňom, keď privítate návštevy nevšedne. Čierna stuha navinutá v tvare venca. Svojský je aj venček z jesenných plodov doplnený čarodejníckymi rekvizitami. Vybrať sa môžete aj s duchárskou tematikou.

