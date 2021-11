Hľadáme motívy na tapety: kvety, stromy, kameň či tehly?

Tapety sú nadčasové, krásne, praktické a dizajnovo nápadité. Tešia sa čoraz väčšej obľube u malých aj veľkých, jednotlivcov ale aj celých rodín. Premýšľate nad ich zakomponovaním vo vlastnom interiéri? Pomôžeme vám s výberom a poradíme, aký typ či vzor bude pre vás ten najlepší. Inšpirujte sa.

Chcete svoj interiér naozaj ozvláštniť? Potom je obstaranie tapiet na stenu dobrá voľba. Len ešte predtým, než si začnete prehliadať neuveriteľne širokú ponuku farieb, vzorov a materiálov, je dobré vziať do úvahy niekoľko hľadísk.

Rozmanitý tapetový svet

Najprv si stanovte, do akej izby tapetu zháňate. Je jasné, že tapeta v obývacej izbe bude mať úplne iný vzhľad ako tá, ktorá ozdobí detskú izbu. Stanovenie konkrétnej miestnosti vás nasmeruje aj na voľbu čo najvhodnejšieho materiálu tapety. Ak potrebujete tapetu do kuchyne či kúpeľne, najlepším riešením sú vinylové tapety, ktoré sú odolné voči vode, pare, oteru aj teplote a sú umývateľné. Do iných miestností si môžete zaobstarať vliesové tapety. Do detskej izby, kde hrozí, že dieťa môže tapetu pomaľovať alebo zničiť, sú lepšie umývateľné vinylové tapety a zlou voľbou nie sú ani lacné papierové tapety. Ak kupujete tapetu pre niekoho iného, napríklad ako darček, zoberte do úvahy jeho vek. Všeobecne platí, že mladí ľudia dávajú prednosť väčšej extravagancii, teda nápadnejším farbám a vzorom, zatiaľ čo staršie generácie sú skôr pre jednofarebné a konzervatívnejšie vzory.

Pri výbere tapety na stenu si uvedomte charakteristiky danej izby. V prvom rade jej veľkosť. Pre malú izbu sa odporúčajú tapety vo svetlých a jasných farbách, ktoré priestor opticky zväčšia a rozšíria. Naopak, do veľkých priestorov si môžete dovoliť tapety s tmavším odtieňom, dobrou voľbou je tmavo červená alebo bordová. Ak potrebujete, aby izba vyzerala nižšie a širšie, vyberte tapetu so vzormi vo vodorovnom smere. Naopak tapety so vzormi v zvislom smere spôsobia, že miestnosť bude pôsobiť vyšším dojmom.

Veľmi dôležitým faktorom je farebné zloženie izby. Presnejšie, aká je farba podlahy/koberca, okien a dverí, nábytku a v prípade, že nechcete tapetovať všetky steny (čo sa neodporúča), aj aká je farba ostatných stien. Stanovenie celkovej svetlosti či tmavosti izby samozrejme výrazne ovplyvňuje množstvo slnečného svetla, teda koľko je v miestnosti okien, aké sú veľké, na akých stenách sa nachádzajú, čiže kam svetlo najviac dopadá. Je logické, že napríklad pre izbu s tmavým nábytkom a podlahou, ktorá má len jedno okno, je potrebná svetlá a prejasňujúca tapeta. Čo sa týka vzorov platí, že drobné vzory svetlej farby priestor rozšíria, naopak veľké tmavé vzory ho zúžia. Keď už bola reč o svetle, majte na pamäti, že tapeta vyzerá inak pri dennom svetle a inak pri umelom osvetlení. Aby ste boli s tapetou v oboch prípadoch osvetlenia spokojní, odporúčame vám využiť služby obchodov či internetových e-shopov a objednať si vzorku tapety domov. Vo väčšine prípadov vám ju pošlú zdarma.

Určite poznáte poučku, že všetkého veľa škodí. A pri zariaďovaní interiéru to platí dvojnásobne. Ak máte veľký nápadný nábytok, podlahu/koberec a ďalšie doplnky v izbe, voľte tapetu s umiernenejším vzhľadom. Pokiaľ naopak potrebujete niečo, čo rozžiari vašu tak trochu mdlú izbu s bielym nábytkom a kobercom, potom je moderná tapeta s výraznými farbami a vzormi tým pravým orechovým. Pri viacerých dominantných tapetách dajte pozor na farbu doplnkov. Ak ich nechcete mať len v odtieňoch bielej, smotanovej či šedej, môžete zvoliť svetlé odtiene z jednej výraznej farby zo vzoru tapety. Vzor tapety vyberajte vzhľadom k tomu, či bude na stene visieť obraz alebo fotografie. Aj tá najzaujímavejšia tapeta bude pri prekombinovaní vyzerať zle. Pri výbere tapety sa nesnažte zameriavať len na samotnú izbu. Najlepšie je, keď má celý interiér bytu či domu svojho jednotiaceho ducha.

Nie je nutné obmedzovať sa len na tapetovanie niektorých miestností. Týmto spôsobom môžete vyzdobiť nie len spálne, detské a obývacie izby, ale aj kuchyne či kúpeľne. Papierové tapety sa samozrejme vyrábajú dodnes a stále majú svoje výhody. Tými sú najmä ich nízka cena, čo zákazníci ocenia hlavne pri výbere dekorácií do detskej izby, kde hrozí ich poškodenie. Všetečné detské prstíky sa do tapety občas zvedavo pustia a môžu ju potrhať, alebo dajú priechod mladistvej kreativite a motívy doplnia o vlastné obrázky nakreslené pastelkami, ceruzkou či fixkou. Potom nezostáva iné, než tapetu pomerne skoro vymeniť, takže nízka cena rozhodne poteší. Samozrejme milovníci nových moderných materiálov sa určite obzrú povliesových tapetách. Majú luxusnejší vzhľad a ich veľmi príjemnou výhodou je ľahšie nalepenie. Zatiaľ čo pri lepení papierových tapiet sa natierajú jednotlivé pásy, v prípade vliesových sa lepidlo nanáša priamo na stenu.

Do miestností so zvýšenou vlhkosťou odporúčame vinylové tapety alebo 3D umývateľné stenové panely. Sú lacnejšie ako keramické obklady a ich aplikácia, a samozrejme aj prípadná výmena, je rozhodne jednoduchšia. Kúpeľňu zmenia na nepoznanie. Umývateľné panely sú vhodné tiež za kuchynskú linku. Úplne nový rozmer dajú obytným miestnostiam 3D stenové obkladové panely. Sú revolúciou v dekorovaní interiérov. Trojrozmerné plastické obklady vdýchnu do interiéru dynamickosť, jedinečnosť a štýl. Umiestnite ich okolo krbu, za sedačku, televíziu, posteľ, alebo pokojne na všetky steny v miestnosti.

Tapety do obývacej izby V obývačke si môžete dovoliť experimentovať so vzormi aj farbami. Ideálne sú tapety, ktoré majú obrovský výber vzorov a motívov a ľahko sa aplikujú. Lepidlom totiž nenatierate tapetu, ale priamo stenu. Do obývacej izby môžete zvoliť aj pretierateľné tapety, ktoré majú rovnaké vlastnosti ako vliesové, ale vyrábajú sa v bielej farbe v mnohých vzoroch (imitácia dreva, štuku a i.) A vy si ich tak ľahko môžete dotvoriť. Ak hľadáte lacnejšiu variantu tapiet pre vašu obývačku, šancu môžete dať aj papierovým tapetám. V prípade papierových tapiet ale myslite na to, že nie sú vhodné do miestností so zvýšenou vlhkosťou, múr pod nimi musí byť bez akýchkoľvek prasklín a nie sú umývateľné. Siahnuť môžete aj po dych vyrážajúcich 3D tapetách alebo fototapetách. Tie sú ideálne do väčších miestností, ako sú práve obývacie izby – minimálna odporúčaná pohľadová vzdialenosť je 2 metre.

Tapety ku krbu Máte v obývačke krb a od tapety očakávate, že vydrží žiar? Na toto miesto môžete bez obáv zvoliť pieskovcovú tapetu, ktorá vydrží a pritom bude krásnou dekoráciou. Pieskovcové tapety sú vhodné pre použitie v interiéri aj v exteriéri, takže sa nebojte experimentovať.

Tapety do kuchyne a kúpelne Ak hľadáte alternatívu za keramický obklad v kúpeľni (mimo obklad okolo vaní a sprchovacích kútov) či v kuchyni, vinylové tapety sú ideálnou voľbou. Ľahko sa udržujú a vyrábajú sa v rôznych hrúbkach (čím hrubšia vinylová vrstva, tým kvalitnejšie a odolnejšie tapety) a dekoroch. Pri výbere vinylovej tapety do kuchyne či kúpeľne sa zamerajte predovšetkým na stupeň umývateľnosti.

Tapety do detskej izby Tapeta do detskej izby musí spĺňať predovšetkým dve kritériá: musí sa páčiť a hlavne musí niečo vydržať. Vhodné sú preto vliesové tapety, pretože sú umývateľné a keď sa vášmu potomkovi omrzia, veľmi ľahko ich odstránite. Zvoliť môžete aj veľmi odolné vinylové tapety, v ich prípade sa ale dobre uistite, že sú zdravotne nezávadné a nevypúšťajú toxické látky. Dobrou voľbou predovšetkým vzhľadom k cene a množstvu vzorov sú aj papierové tapety, tie ale nie sú také odolné. Bordúry do detskej izby sú ďalšou alternatívou, napríklad pre tých, čo nechcú tapetovať celú stenu, ale chcú mať veselú izbičku. Dajú sa použiť aj k prechodom medzi rôznymi typmi tapiet, fantázii sa medze nekladú, veď ide o detský svet.

Tapety do spálne Chcete zo spálne urobiť nevšedné miesto, ideálne na relaxáciu pomocou tapety, ale neviete, akú vybrať? S vliesovými tapetami, ktoré sú vhodné do každej obytnej miestnosti, krok vedľa neurobíte. Z nepreberného množstva vzorov a farieb si určite vyberiete a rozhodne oceníte ich jednoduchú aplikáciu aj údržbu. Pokiaľ do spálne hľadáte luxus a nevšednosť, vyskúšajte textilnú tapetu. Tá je vďaka svojmu zloženiu tým najlepším, čo si môžete dopriať. V podstate ide o najstarší druh nástennej dekorácie, ktorý sa vyrába v mnohých moderných vzoroch.

