Hľadáte dekorácie na stenu?

Ak vyberáte dekorácie na stenu, môžete uplatniť svoj obchodný talent, alebo efektívne využiť aj vlastnú kreativitu a nápaditosť. Ide totiž o skupinu doplnkov, ktoré viete nie len kúpiť v obchode, či objednať cez internet, ale dokážete si ich vyrobiť aj doma. Získate tak dekorácie v jedinečnom a neopakovateľnom dizajne, ktoré vám budú závidieť všetky kamarátky :-) Nech sa už rozhodnete pre ktorúkoľvek možnosť, dekorácie na stenu vytvoria v miestnosti neopakovateľnú atmosféru a vyčaria dobrú a príjemnú náladu. Vyžadujú minimálne finančné náklady, môžete ich ľubovoľne meniť a premiestňovať po celom dome, prispôsobovať ich svojej nálade, ročnému obdobiu, či sezónnym módnym trendom.

Originálne dekorácie na stenu oživia každý interiér

Dekorácie na stenu dodajú nie len originalitu, ale aj akýsi pocit domova a zabývanosti. Mnohí z nás bývajú v podnájmoch, ktoré sú až príliš anonymné a je potrebné ich zútulniť. Rovnaký pocit môžeme mať aj po príchode do nového bytu. Máme v ňom síce všetko potrebné, no interiéru stále niečo chýba. Zamerajte sa na steny a vdýchnite im život. Aj malý detail vie vyčariť príjemný pocit a pohodu. Prinášame vám zopár tipov na originálne dekorácie, ktorými stenu určite zútulníte.

Fotorámčeky

Na výber máte jednoduché klipy bez rámov, ktoré pôsobia minimalisticky. V protiklade k nim sú v ponuke pestrofarebné a ozdobené klipy pre kreativcov a milovníkov extravagancie. Môžete si zvoliť jednoduché rámčeky alebo koláže poskladané z väčších aj menších rámčekov na fotografie. Koláže sú častokrát doplnené aj výstižnými nápismi typu My family, My best friends a podobne. Takto budete mať svojich blízkych vždy pekne pohromade. Niekedy je problematické efektívne rozloženie samostatných fotografií na stene. Koláž vám tento problém pomôže jednoducho vyriešiť a zároveň aj na stene dobre vyzerá.

Plechové tabule

Plechové tabule sú hitom posledných rokov. Svoje uplatnenie našli v komerčných priestoroch pivární, či reštaurácií, no opodstatnenie majú aj v domácnostiach. Vyniknú najmä v interiéri ladenom do retro, škandinávskeho a provensálskeho štýlu. Ich obsahom sú väčšinou vtipné slogany, prinášajúce nadhľad a hravosť. Pri výbere sa riaďte nie len obsahom, ale aj farbou, pretože plechová tabuľa by mala ladiť so zvyškom interiéru.

Obrázky

Nemyslíme tým klasické obrazy. Obrázky sú spojením nespojiteľného. Ide o výjavy, nachádzajúce sa vedľa seba, ktoré spolu zdanlivo vôbec nesúvisia. Istú črtu však majú spoločnú. Pohľad na takýto výjav nás núti k premýšľaniu a to vyvoláva požadované emócie. Dobrou voľbou je aj spojenie viacerých tematicky totožných obrázkov, no v rôznych formátoch. Nebojte sa so svojimi stenami hrať.

Samolepky na stenu

Samolepky na stenu sú odnímateľné. Nájdete ich v rôznych farbách, vzoroch aj veľkostiach, vďaka čomu ich viete použiť skutočne kdekoľvek. Môžete nimi napr.:

nalepiť ich nad sedaciu súpravu ako náhradu za obraz

oživiť detskú izbu originálnymi motívmi, či rozprávkovými postavičkami

skrášliť nudný vstupný priestor

vytvoriť zaujímavú náladu v spálni

Samolepky sú veľmi vtipným a nápaditým riešením. Keď vás omrzia, viete ich jednoducho olúpať a nahradiť novým, neopozeraným motívom. Vlastnosť rýchlej výmeny oceníte hlavne pri deťoch, ktorých záľuby a preferencie sa menia rýchlejšie než počasie.

