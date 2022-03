Hľadáte koberec do detskej izby? Pomôžeme vám

Koberec do detskej izby. Niekto si možno povie malichernosť. Zdanie však niekedy klame. Častokrát až v úlohe rodičov pochopíme, aké sú niektoré veci dôležité. A koberec do detskej izby veru žiadnou maličkosťou nie je. Jeho výberom totiž ovplyvníte výsledný vzhľad miestnosti a zároveň aj to, ako sa bude vaše dieťa v izbe cítiť. Mnohí rodičia hodnotia prítomnosť koberca v detskej izbe ako nevhodnú, v súvislosti s usadzovaním prachu a nečistôt. Súčasný trh je však veľmi bohatý na výber materiálu, farieb aj dĺžky vlasu. Každý si môže vybrať podľa vlastných preferencií. Detský koberec plní nie len estetickú funkciu, ale aj zútulňuje interiér, poskytuje deťom pohodlie, tlmí nárazy a intenzitu hluku, no najmä chráni pred chladom, stúpajúcim od podlahy. Výraznou nevýhodou zostáva len nadmerné riziko znečistenia. S trochou šikovnosti a trpezlivosti si s tým ale hravo poradíte.

Miesto pre hru a nekonečné šantenie

Koberec je pre deti jednoducho neoceniteľný spoločník v detskej izbičke. Či sa nám to páči alebo nie, deti sa najradšej hrajú na zemi. Koberec ich chráni pred úrazom a navodzuje príjemnú atmosféru. Jeho výber rozhodne nepodceňte a zohľadnite niekoľko faktorov naraz. Dobrý materiál oceníte pri údržbe, zaujímavou farbou oživíte interiér, nápaditým vzorom rozvíjate detskú predstavivosť a fantáziu. Prinášame vám niekoľko tipov na čo si dať pri výbere detského koberca pozor.

1. Materiál

Materiál určuje nie len vlastnosti koberca, ale aj jeho životnosť. V ponuke sú prírodné aj umelé materiály. V oblasti prírodných materiálov dominuje vlna. Vlnené koberce sú neskutočne mäkké, vysoko odolné a majú veľmi dobré tepelne izolačné aj akustické vlastnosti. Ak preferujete umelé materiály, k veľmi obľúbeným patria koberce z polyamidových vlákien. Sú taktiež vysoko odolné a navyše antistatické. V koberci sa tak zbytočne neukladá prach ani ďalšie nečistoty. Pre ešte lepšiu údržbu siahnite po koberci z nylonu s protišpiniacou úpravou.

2. Dĺžka vlasu

Detská izba je jednoducho magnetom na nečistoty. Okrem prachu musíte bojovať so zvyškami jedla, rozliatymi nápojmi, či chlpmi vašich domácich miláčikov. Nech by ste sa totiž akokoľvek snažili, dieťa si aj tak „prepašuje“ do detskej izby najrôznejšie nástrahy, s ktorými budete následne vytrvalo bojovať. Uľahčite si upratovanie aj výberom správnej dĺžky vlasu koberca. Do detskej izby vám určite neodporúčame huňaté koberce s dlhým vlasom. Nečistoty by sa mohli dostať až tak hlboko, že by ste ich neodstránili ani kvalitným vysávačom. Ideálne sú preto koberce s krátkym, až plytkým vlasom.

3. Kvalita

V prípade detského koberca určite nešetrite, a radšej si priplaťte za dobrú kvalitu. Postupom času sa vám investícia vráti v podobe vašej spokojnosti a dlhej životnosti samotného koberca. Detský koberec je namáhaný stokrát viac, ako v ktorejkoľvek inej izbe domu, či bytu. Deti sa na koberci hrajú, naháňajú, šantia a jazdia po ňom s najrôznejšími hračkami. Riziko opotrebovania je preto veľmi vysoké.

4. Veselé koberce

Pri výbere nezabudnite ani na dizajn, farbu a motív. Podobu koberca môžete prebrať priamo s dieťaťom. K dispozícii máte celoplošné koberce a menšie dizajnovo prepracované kúsky, napr. v podobe autíčok, zvierat, bábik a podobne. Koberce do detskej izby nájdete v rôznych farbách, či motívoch. Celý koberec môže mať. napr. podobu ihriska s cestičkami, zeleňou, autíčkami. Buďte preto kreatívni a vyberajte s nápadom.

5. Bezpečnosť

Pri deťoch je bezpečnosť na prvom mieste. Pri celoplošných kobercoch je problém spravidla vyriešený. Menšie kusové koberce by mali mať protišmykovú úpravu. Zvyčajne je zadná časť koberca pogumovaná. Ak tento komponent chýba zaobstarajte protišmykovú podložku.

