Hodia sa obrazy aj do kuchyne?

Chýba vášmu domu či bytu povestný šmrnc? Okrem dekorácií či izbových rastlín, kritickým okom zhodnoťte aj vaše steny. Správny obraz dokáže z každého interiéru vytvoriť unikátny priestor pre život. Čo všetko môže pri výbere obrazov zavážiť, aké máte možnosti a čo sa do tej ktorej izby hodí? Poradíme vám v nasledujúcom článku.

Keď prehovoria steny v kuchyni

Prostredníctvom obrazov dokážete nie len zútulniť priestor, v ktorom trávite čas, ale aj interpretovať svoje myšlienky, pocity či záľuby. Každý obraz na stene, nech sa nachádza v akejkoľvek časti vašej domácnosti, odráža váš individuálny vkus. Dekorácie stien a priestorov sa dnes už neobmedzujú iba na tradičné maľby a motívy v drevenom ráme. Na výber máte veľa možností, farieb, dizajnov a prevedení, ktoré dodajú tú správnu atmosféru. V prvom rade zvážte to, kam obraz plánujete umiestniť. Samotný charakter miestnosti vám veľa napovie. Rozhodli ste sa, do ktorej miestnosti obraz potrebujete a zaobstaráte si ho ako prvý? Aj vďaka našim jednoduchým radám neurobíte krok vedľa. Pamätajte si však jedno zo základných pravidiel. Ak je miestnosť zariadená striedmo a jednoducho, môžete si dovoliť výraznejší motív či rám obrazu. V prípade, že ste stavili na nábytok s osobitým štýlom, interiér dotvoria obrazy v jemnejších farbách a jednoduchých motívoch.

V súčasnosti sa obrazy neobmedzujú iba na klasické a originálne olejomaľby umelcov, ktoré sa maľujú na plátno. Ak si nemôžete dovoliť investovať do originálu, poobzerajte sa po iných možnostiach. V ponuke nájdete obrazy vytlačené na plátno a nejde len o portréty či krajinky. Obľube sa tešia abstraktné motívy, makro fotografie, foto obrazy, moderné viacdielné obrazy. Do rámu sa nebojte vložiť ani vintage plagáty, rôzne grafiky, ale aj kresby vašich detí. Ide predsa o vyjadrenie vášho štýlu.

Obrazy do jednotlivých častí domu

Obraz do obývačky Obývacia miestnosť patrí medzi dominantný priestor, v ktorom trávite azda najviac času a prijímate v nej návštevy. Jej celkový vzhľad by mal byť preto reprezentatívny a harmonický zároveň. Ak vyberáte obraz do tejto časti vášho domova, myslite na to, že by mal nie len zaujať, ale aj vytvoriť príjemnú a priateľskú atmosféru. Vychádzajte z celkového dizajnu izby a riaďte sa srdcom. Zamerať sa môžete na jeden výrazný kúsok, ktorý bude dominantou miestnosti alebo vytvorte kompozíciu viacerých menších obrazov v podobnom štýle a téme. Oba varianty sú vhodné napríklad za sedaciu súpravu. Ak oplývate veľkorysým priestorom s viacerými stenami, nebojte sa obrazy rozvešať aj na ne.

Obraz do spálne Spálňa je miestom odpočinku, preto by v nej nič nemalo pôsobiť silene a rušivo. Ak túžite po obraze aj tu, v ideálnom prípade ho zaveste nad posteľ. Pôsobiť by mal príjemným a harmonickým dojmom.Vyhnite sa výrazným farbám a veľkým motívom.

Obraz do kuchyne Kuchyňa nie je len priestorom pre varenie. Čoraz viac sa prepája s jedálňou, ale aj obývacou miestnosťou. Pri výbere obrazu do nej sa teda vôbec nemusíte uspokojiť len s obrazmi byliniek, kvetov či iných pochutín. Samozrejme, záleží od zariadenia a rozloženia priestoru. Dbajte na to, aby konečný výsledok nepôsobil gýčovo a preexponovane. Práve tu sú povolené výrazné a energické farby, ktoré podporia chuť do varenia, ale aj do jedla.

Obraz do pracovne či kancelárie Je úplne jedno, či hľadáte obraz do pracovne, ktorú máte doma alebo do kancelárie. Ozdobené steny sú totiž veľmi účinným nástrojom, ako priestor zútulniť a aj podporiť pracovný výkon. Vítané sú moderné foto obrazy pokojne s motívmi vašej rodiny, priateľov či obľúbených miest. Vyberajte skôr prírodné odtiene, ak potrebujete podporiť koncentráciu, určite siahnite po bielej a šedej.

Obraz do detskej izby V detskom svete je dovolené takmer všetko. V prípade detí a ich detskej izby vyberajte obrazy, ktoré nie sú finančne nákladné, pretože je viac ako isté, že jedného dňa z nich „vyrastú“. Na druhej strane venujte pozornosť obrazom, ktoré nie len rozžiaria detské očká, ale tiež navodia príjemnú atmosféru, chuť do učenia a podporia ich kreativitu a dobrú náladu. Obrazy pestrých farieb, rôznych tvarov, s rozprávkovými postavičkami či zvieratkami sú skutočne ideálnou voľbou. V tomto prípade popusťte uzdu svojej fantázii a vybláznite sa.

Predpokladáme, že obrazy nekupujete a diery do stien nevŕtate na pár týždňov či mesiacov. Ich umiestneniu venujte dostatočnú pozornosť. Vešajte ich približne do úrovne očí nie len preto, aby mali priestor vyniknúť ale aj kvôli ľahšej údržbe. Z funkčných dôvodov si dávajte pozor na to, aby na vaše obrazy nesvietilo priame slnko. UV žiarenie znehodnocuje väčšinu farieb a poškodzuje obrazy aj motívy na nich.

