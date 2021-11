Hodnotíme vstavané rúry Electrolux, Bosch a Whirlpool

Kuchyňa je dominantou každého príbytku, obzvlášť zo ženského hľadiska. A či už sme viac alebo menej zručné kuchárky, bez rúry sa jednoducho nezaobídeme. Elegantný vzhľad docielite najmä rúrou vstavanou. Ktorá je najlepšia? Poďte sa s nami inšpirovať.

Vstavaná rúra je charakteristická svojou konštrukciou, v rámci ktorej nie je súčasťou sporáka, ale je umiestnená v koncepte kuchyne, namiesto klasickej skrinky. Vďaka tomu môže byť na inom mieste, ako varná doska a súčasne ju možno umiestniť aj do optimálnej výšky. Pri výbere narazíte na dva typy, a to plynovú a elektrickú rúru. Modely sa líšia vo funkciách pečenia, počte programov, čistení, konštrukčných vlastnostiach ako napríklad kruhové výhrevné teleso, teleskopický rošt alebo izolácia a samozrejme v rozmeroch a objeme rúry. Energetická trieda sa celkom stabilne udržuje v kategórii A.

Sladké pečenie

Elektrická rúra na pečenie Elektrická rúra na pečenie je obľúbenejším typom než plynová hlavne preto, že nemusíte riešiť plynovú prípojku. Navyše poskytne rôzne funkcie pečenia, ktoré by ste u druhého typu hľadali márne. Keď je vsadená do korpusu kuchyne, pôsobí esteticky omnoho zaujímavejším a modernejším dojmom. Hodí sa tak do moderných kuchýň. V menších kuchyniach sa uplatní špecifický typ označovaný ako mini rúra.

Teplovzdušná rúra Vstavaná rúra nemusí fungovať len na klasickom princípe, kedy je ohrievaná horná a spodná časť. Hitom posledných rokov je teplovzdušná rúra, ktorá zaistí lepšiu prípravu jedla za použitia horúceho vzduchu. Ak je s kruhovým výhrevným telesom, dokáže udržať konštantnú teplotu v celom priestore rúry. Teplovzdušná rúra s ventilátorom je lacnejším riešením, s dopadom na rýchlosť prípravy a udržanie teploty.

Parná rúra Parná rúra využíva pri príprave horúcu paru, a to s horným ohrevom. Niekedy je tiež nazývaná ako multifunkčná rúra, pričom samotná príprava parou je jednou z funkcií elektrickej rúry. Jednoznačne sa radí medzi obľúbený typ vyznávačov zdravého varenia, pretože neničí vitamíny a iné zdraviu prospešné látky, obsiahnuté v pripravovanom jedle.

Jedným z nevyhnutných parametrov pri výbere vstavanej rúry sú jej rozmery. Štandardom je šírka 60 centimetrov. Ďalej treba zohľadniť výšku a hĺbku. Rozmer je dôležitý hlavne pre prípravu, aby bolo možné rúru do daného priestoru bez problémov usadiť.

Objem rúry Výber by sa mal podriadiť tomu, ako často sa pečie a tiež pre koľko ľudí. Ak sa pozrieme na to, aký vnútorný objem ponúkne menšia elektrická rúra, je to objem presahujúci 50 litrov. Naopak, tie najväčšie zabudovateľné modely sa môžu so svojím objemom blížiť k hodnote 70 litrov. Takéto typy sú vhodné aj do väčších domácností.

Spotreba energie Rolu hrá hlavne príkon a spotreba energie pri pečení. Dané parametre nie je nutné vždy porovnávať. Lepším vodítkom pri výbere je energetická trieda. Štandardná energetická trieda, ktorú má vstavaná rúra nesie označenie písmenom A. Tie najlepšie modely na trhu sú spojené s označením A+, čo znamená úspornosť prevádzky. Aj pri pravidelnom použití tak nebude účet za elektrinu nijako výrazne vysoký.

Vstavané spotrebiče a ich prednosti

Funkcie pečenia a počet programov Od funkcií pečenia sa odvíjajú rôzne možnosti použitia, ako aj výsledná kvalita jedla. Klasikou je samozrejme horný a dolný ohrev, ktorý možno brať ako štandard. Ďalej je dobré prihliadnuť k tomu, či má rúra funkciu grilu. Aj to je vlastnosť, ktorá je považovaná za štandard. Modernejšie varianty ponúknu funkciu horúceho vzduchu. Tie najlepšie vedia využívať paru, avšak v tomto prípade si priplatíte. S ohľadom na funkcie sa môže líšiť aj počet programov. Jednoduchšie vstavané rúry môžu mať iba 3 programy + možnosť nastavenia teploty. Lepšie rúry už majú programov 9 alebo dokonca 13, a to práve s ohľadom na typ jedla a samotný výsledok (napríklad pre rozmrazenie, prípravu pizze a pod.).

Čistenie Štandardom by mal byť hladký povrch rúry, ktorý pôjde dobre čistiť. Modernejšie riešenia môžu ponúknuť integrované čistiace programy. Tie sú spojené napríklad s využitím pary. Najmodernejší variant je takzvaná pyrolýza, založená na využití vysokých teplôt.

Ďalšie vlastnosti Vstavaná rúra môže ponúknuť aj bezpečnostné funkcie, ako je detská poistka, ktorá by mala byť povinnosťou pri obstaraní do domácnosti s deťmi. Ďalej možno hovoriť aj o funkciách praktických, ako je časovač. Štandardom dnes býva aj vnútorné osvetlenie. Niektoré modely ďalej ponúknu kvalitný displej, možnosť dotykového ovládania, ale aj zasúvacie tlačidlá. Samozrejmou funkciou by malo byť kvalitné izolačné sklo a chladiaci vetrák, ktorý bude spínaný automaticky pri akejkoľvek prevádzke rúry.

Rúra na pečenie môže mať veľa funkcií

Vstavané rúry v hodnoteniach

Bosch HBG635NS1 Vstavaná rúra Bosch HBG635NS1 je multifunkčným riešením pre náročných. Celkovo je k dispozícii 13 druhov rôzneho ohrevu. Nechýba ani veľká regulácia teploty, spojená s rozsahom od 30 po 300 stupňov Celzia. Zaujme jej nerezový a čierny dizajn, tak aj výrazný textový displej, ktorý využíva dokonca aj farby.. Nadchne tiež energetická trieda A+. Celkový príkon tohto modelu je 3.65 kW a udávaná spotreba energie činí 0.87 kWh. Pre možnosť zabudovania je nutné dodržať rozmery 585 mm – 595 mm x 560 mm – 568 mm x 550 mm, pričom ponúkne objem veľkosti 71 litrov. Na pečenie je možné využiť klasický ohrev, veľkoplošný, maloplošný alebo infra gril, prípadne 4D teplovzdušnú funkciu. O ľahké umiestnenie jedál sa starajú teleskopické výsuvy. O ľahkú údržbu sa zase stará funkcia nesúca názov ECO clean.

Výhody a nevýhody

trieda A+

čistenie eco clean

farebný displej

aj napriek multifunkčnému prevedeniu nemá paru

Whirlpool RUSTIKAL AKP 288 Elektrická rúra Whirlpool RUSTIKAL AKP 288 môže na prvý pohľad skutočne vyzerať ako staršia plynová rúra. Je však na elektrinu a ponúkne aj nízku spotrebu. Energetická trieda tohto modelu nesie označenie A. Celkový príkon rúry je 3.2 kW. Vnútorná konštrukcia rúry ponúkne objem o veľkosti 53 litrov. Plechy sú do nej umiestňované v rámci klasických prelisov. Aj keď má zaujímavý retro vzhľad tak disponuje modernými funkciami, ako je napr. časovač. Určená je pre vstavanie, kedy je potrebné brať do úvahy rozmery 60 x 56 x 55 cm. Poteší aj vnútorným materiálom, označovaným ako Smart Clean. Celkom je k dispozícii 9 programov pre prípravu jedla. Okrem štandardného ohrevu využíva tento model aj čoraz populárnejší horúci vzduch. Ďalej nechýba ani funkcia grilu v hornej časti. Vo dvierkach sú hneď 3 sklá a priestor disponuje 2 roštami.

Výhody a nevýhody

retro vzhľad

teplovzdušná

Smart Clean

menší objem rúry

Whirlpool DYNAMIC AKP 244 Teplovzdušná rúra Whirlpool DYNAMIC AKP 244 / IX ponúkne nielen funkciu pečenia pomocou horúceho vzduchu, ale aj možnosť vyžitia horného grilu. Celkovo má k dispozícii 9 programov, podľa ktorých je možné navoliť typ prípravy. Vnútorný priestor má celkový objem 53 litrov a je tak vhodná do menších kuchýň. Vysúvanie plechov je riešené klasickými prelismi. Rúra je určená pre zabudovanie do kuchyne, k čomu je vhodné dodržať rozmery 60 x 56 x 55 cm. Medzi prednosti patrí energetická trieda A spojená s nízkou spotrebou. Udávaný príkon rúry predstavuje 3.2 kW. Medzi praktické vlastnosti sa radí ako minútka, tak aj detská poistka, rovnako ako existencia displeja. Dvere sú sklenené s možnosťou Smart Clean, teda jednoduchého čistenia. Nechýba ani chladenie dverí a jednoduché nastavenie programov a teploty, s využitím dvoch praktických otočných gombíkov.

Výhody a nevýhody

horúci vzduch

detská poistka

krátky kábel

Electrolux EOB43410OX Elektrická vstavaná rúra Electrolux EOB43410OX zaujme tým, že má 9 programov, ktoré možno voliť pri príprave jedla. Vďaka objemu 74 litrov ho môže byť skutočne dosť. Celkový príkon tohto modelu je 2.78 kW, čo v praxi znamená spotrebu energie o hodnote 0.89 kWh. Vďaka tomu je zaradená do energetickej triedy A. Okrem klasického pečenia ponúkne aj funkciu horného grilu, rovnako ako možnosť využiť teplovzdušné pečenie. Rúra disponuje aj praktickým displejom, kde je možné nastaviť napríklad časovač automatického vypnutia. Jej vstavané rozmery sú štandardizované, a to 600 x 560 x 550 milimetrov. Ďalej nechýba chladiaci ventilátor, dobre vyzerajúce zasúvateľné tlačidlá, alebo oceľová úprava eliminujúca odtlačky prstov. Rúra má tiež účinnú izoláciu, extra veľký ventilátor a nechýba ani praktické osvetlenie.

Výhody a nevýhody

energetická trieda A

teplovzdušná

čistiaca funkcia AquaClean

menej počuteľná minútka

Electrolux EOB6631BOX Multifunkčná rúra Electrolux EOB6631BOX naozaj plne uspokojí každého, z hľadiska rôznych príprav jedla. Okrem klasického pečenia je možné využívať tiež horúci vzduch, rovnako ako paru a horný gril. Pre dokonalé výsledky je súčasťou tohto modelu tiež praktická sonda na pečenie. Rozmery rúry sú klasické a v prípade vstavanie je potrebné počítať s priestorom 600 x 560 x 550 milimetrov. Dané rozmery sú spojené s dostatočným vnútorným objemom, ktorý predstavuje 74 litrov, teda dosť priestoru pre početnú rodinu. Súčasťou vnútorného priestoru je aj teleskopický výsuv plechov. Príkon tohto modelu je 3.38 kW a jeho spotreba energie iba 0.99 kWh. To je kombinácia, ktorá vedie k zaradeniu do energetickej triedy A. Ďalej nemožno zabudnúť na možnosť pečenia v 3 úrovniach naraz, či na hladký smaltovaný povrch, ktorý sa veľmi dobre čistí.

Výhody a nevýhody

mnoho funkcií

nízka spotreba

teplotná sonda

bez čistiaceho programu

