Hodnotíme vysávače: Electrolux, Bosch, Zelmer

Výber vysávača nie je vôbec jednoduchý. Vzhľadom k jeho cene a tomu, ako dlho chceme, aby nám vysávač správne fungoval, ide o veľmi dôležité rozhodnutie. Práve preto sme pre vás pripravili nasledujúci test, ktorý vám poskytne prínosné informácie o tom, na čo si dať pozor pri výbere a mohol by byť pre vás pomocníkom pri samotnom výbere.

Vyberáme vysávač

Prvú otázku, ktorú chceme, aby ste si položili je: Aký vysávač potrebujete? Niekto dáva prednosť metle a podlahu radšej pozametá, iní ľudia zase volia radšej mop a inak neupratujú. Dnes je ale možné zaobstarať vysávače, s ktorými vám upratovanie pôjde tak jednoducho, že vás to bude dokonca baviť. Je jedno, aké máte podlahy, je jedno, či je potrebné podlahu občas vyčistiť aj vodou. Niektoré vysávače zvládajú oboje.

Klasický vysávač

Multifunkčný/Priemyselný vysávač

Tyčový vysávač

Ručný vysávač

Tyčový a ručný 2v1

Robotický vysávač

Centrálne vysávanie

Klasický vysávač Klasický vysávač patrí medzi najčastejšie kupované. Nájdu svoje uplatnenie vo väčšine domácností a ocenia ho majitelia kobercov, ale aj obyvatelia domácností s tvrdými podlahami. Pomocou nadstavcov, ktoré sú ku klasickým vysávačom dodávané, ich môžete použiť aj na vysávanie sedačiek alebo ako pomocníkov pri čistení automobilu a podobne.

Multifunkčný/ Priemyselný vysávač Multifunkčné vysávače sú schopné vysávať nasucho aj namokro. Možné je s nimi teda aj vytieranie alebo mokré čistenie kobercov a čalúnenia, poprípade zber vody. Bývajú rozmernejšie, ťažšie a drahšie než obyčajné podlahové vysávače. Oceníte ho v prípade, že potrebujete kombináciu vysávania na sucho aj na mokro a potrebujete veľký objem zásobníka nečistôt. Obvykle ho využívajú upratovači spoločnosti na upratovanie kancelárii, dielní a ďalších rozsiahlych priestorov.

Tyčový vysávač Tyčové vysávače zoženiete na kábel (ale pozor, spravidla bez automatického nabíjania), tak akumulátorové, ktoré po práci musíte dobiť. Ich výhodou je ľahkosť, obvykle nižšia cena a jednoduchšia obsluha a prenášanie. Na trhu nájdete vreckové aj bezvreckové verzie tyčových vysávačov a rovnako sa bude výrazne líšiť ich výkon. Obvykle je výkon veľmi nízky a hodí sa skôr pre menší byt alebo kanceláriu, nebýva tiež vhodný na upratovanie kobercov, pretože nemá dostatočnú silu na vytiahnutie nečistôt z tkaniny. Môžu byť vhodným pomocníkom pri občasnom upratovaní alebo napríklad pre seniorov, pretože s tyčovými vysávačmi sa nemusíte pri upratovaní toľko ohýbať. Dajte ale pozor na hmotnosť tyčového vysávača – uvedomte si, že v ruke budete držať takmer celú hmotnosť prístroja okrem kábla (vysávač budete mať opretý o zem, ale rovnako vyššiu hmotnosť pocítite). Po niekoľkominútovom vysávaní vás teda u ťažších variant tyčového vysávača môže jeho nákup veľmi mrzieť, pokiaľ nie ste rozhodnutí vymeniť občasnú návštevu posilňovne za vysávanie.

Ručný vysávač Ručné vysávače sú takmer výlučne na akumulátor a nabíjajú sa vo svojom držiaku alebo zapojením do zásuvky ako napríklad smartphone. Výhodou je teda prenosnosť a ľahkosť prístroja, ktorý je dobrým pomocníkom k rýchlemu vysatiu drobného neporiadku (napr. rozsypanej múky), kvôli ktorému by bolo zbytočne namáhavé vyťahovať klasický podlahový vysávač. Nečakajte žiadny veľký výkon ani dlhú výdrž batérie. Skutočne sú určené pre spôsob rýchleho vysatia aktuálnej nečistoty.

Tyčový a ručný 2 v 1 Do kategórie tyčových vysávačov patrí aj kategória 2v1 – teda ručný vysávač a tyčový vysávač v jednom. Prístroj funguje tak, že súčasťou dlhého držadla je samostatný ručný vysávač, ktorý je možnoé používať aj samostatne. Takéto vysávače sú obvykle o niečo drahšie a menej výkonné, než priemer pre klasické len tyčové vysávače

Robotický vysávač Robotický vysávač je moderným a užitočným pomocníkom v domácnosti, klasický vysávač ale nahradí len ťažko, hoci vám predajcovia budú často tvrdiť opak. Slúži skôr k priebežnému udržovaniu, vďaka ktorému je neskôr vysávanie klasickým vysávačom jednoduchšie Lepšie si poradí s tvrdou podlahou, než s kobercom s vysokými vlasmi (respektíve väčšina si s takýmito kobercami neporadí vôbec a zasekne sa). Taktiež sú vhodné predovšetkým pre rovnú podlahu bez prekážok. Čo sa prekážok týka, na trhu sú robotické vysávače, ktoré si s nimi vedia poradiť a to tak, že sa im jednoducho vyhnú. Nevýhodou ale môže byť nevyčistený priestor okolo. Môžete natrafiť aj na vysávače, ktoré prekážku jednoducho ignorujú a tlačia ju napríklad pred sebou. Môžu sa taktiež zamotať do káblov, ktoré vedú po zemi. Ide predovšetkým o lacnejšie alternatívy robotických vysávačov. V prípade robotických vysávačov nemusí byť príslovie „menej je niekedy viac“ vždy pravdivé a priplatiť sa jednoducho vyplatí. Ich výhodou je, že vysávajú úplne samy, upratovanie v podstate prebieha v dobe, kedy nie ste doma. Ďalej je nutné mať na pamäti, že vysávače sú kompaktné a relatívne malé, tým pádom nebude ani nádobka na smeti veľkých rozmerov a bude nutné ju vymieňať častejšie. Lacnejšie modely ale väčšinou nepodávajú príliš uspokojivý výkon a produkty za 450 eur a viac zase nie sú práve malou investíciou.

Centrálne vysávanie Centrálne vysávanie bolo doposiaľ doménou hlavne v zahraničí, poslednú dobu ale naberá na popularite aj u nás. Vyplatí sa hlavne v niekoľkoposchodových domoch s väčšími miestnosťami. Tým pádom úplne tak odpadajú starosti s prepojovaním šnúry, prenášaním vysávača po schodoch a častým vymieňaním vrecka/vysypávaním zbernej nádobky. Centrálny vysávač má v každej miestnosti zabudovanú hadicu, ktorou je možné miestnosť povysávať a nasaté nečistoty a prach potom systémom trubiek putujú do pivnice (alebo inej vhodnej miestnosti).

Pozrite si vysávače v týchto e-shopoch:

Vreckové verzus bezvreckové vysávače

Vrecká do vysávača sú síce investíciou navyše, na druhej strane patrí vysávač s výmenným vreckom k jedným z najhygienickejších riešení. Kvalitné vrecká slúžia ako prvá sada filtrov, niektoré lepšie vrecká sú vybavené záklopkou, ktorá uľahčuje ich výmenu (zabránia tak úniku prachu a ďalších častíc pri manipulácií s vreckom). Vrecká s opakovaným použitím už máličko zaostávajú. Pri ich vysypávaní sa totiž nevyhnete vdýchnutiu častíc prachu a ich zachytávaniu na tele a oblečení. Pri opakovanom použití stráca na kvalite aj samotný materiál, môžu sa objaviť drobné trhlinky a motor vysávača sa môže začať zanášať. Varianta vreckového vysávača je stále veľmi obľúbená. Vysávače sa vyznačujú vysokým výkonom a ich výhodou je taktiež dôkladné zachycovanie nečistôt. Osoby s alergiami túto vlastnosť určite ocenia, obzvlášť v kombinácii s HEPA filtrom, ktorý zvyšuje kvalitu zachytenia nečistôt.

Nákup vrecka odpadá v prípade bezvreckových vysávačov, ktoré zbierajú nečistoty do zbernej nádobky alebo do vody. Zbernú nádobku je potrebné vysypávať a tu narážame na rovnaký problém, ako je u vreciek s opakovaným použitím – vdýchnutie a rozvírenie nečistôt pri vysypávaní. V domácnosti so zvieracími miláčikmi alebo dlhovlasými obyvateľmi sa naviac nevyhnete častému čisteniu filtrov od chlpov, vlasov a ďalších nečistôt, aby sa neznižoval sací výkon vysávača. Vysávače, ktoré zbierajú nečistoty do vody, sú veľmi hygienické, často zachytia aj rôzne roztoče a mikróby, a tým sú skvelým výberom pre alergikov. Ich nevýhodou ale môže byť horšia sacia schopnosť, tá je znížená, aby sa zabránilo nasávaniu vody do motora. Väčšinou sa voda mení po cca 20 min vysávania, čo môže byť dosť nepohodlné. Drobnou nevýhodou týchto vysávačov je tiež estetický dojem. Zberná nádobka je často priehľadná a zaplnená nečistotami nepôsobí príliš vábne. Do bežnej domácnosti by sme teda odporučili klasické vreckové vysávače. Vysávače s vyberateľným zásobníkom sa hodia skôr do dielní alebo iných priestorov s hrubšími nečistotami.

Pozrite si aj tieto vysávače:

Objem

Všetko sa odvíja od veľkosti bytu/domu. Pri ploche do 50 m2 využijete 2 – 2,5 l vrecko, pri veľkosti plochy do 150 m2 sa vám bude hodiť vrecko s objemom 3 – 4 l a nad 150 m2 by sme odporučili 4 l a viac. V prípade bezvreckových vysávačov univerzálne stačí objem 1,2 – 2 litra, po každom vysávaní je možné ho vyprázdniť. Samozrejme je na zvážení každého kupujúceho, aký objem nečistôt potrebuje odstraňovať. Rodina s malými deťmi, ktoré drobia, niekedy vbehnú do domu obuté apod. určite uvíta väčší objem než jednotlivec, ktorý trávi väčšinu času mimo domova. Vždy je rozumné sa zamyslieť, aké vlastnosti a schopnosti od daného prístroja očakávate, pretože môžete ušetriť peniaze, ale sa aj ochrániť pred budúcim sklamaním.

Príkon verzus výkon

Tieto podobne znejúce slovíčka vás môžu ľahko zmiasť. Príkon znamená, koľko elektrickej energie vysávač spotrebuje, teda vyšší príkon = vyššia spotreba. Za slovom výkon hľadajte sací výkon, ten je často regulovateľný v závislosti na vysávanom povrchu. Často je možné natrafiť na situáciu, kedy sa tieto slovíčka zamieňajú. Sací výkon väčšinou predstavuje 1/5 – 1/3 príkonu. Príkon sa väčšinou pohybuje okolo 1500 W a vyššie. Naopak minimálne hodnoty sa pohybujú okolo 300 W. Existujú aj modely, ktoré ponúkajú nižší príkon a napriek tomu slušný sací výkon, čím šetria peniaze.

Kvalitné vysávače budú aj s nižším príkonom poskytovať skutočne slušný sací výkon. Ten je totiž docielený kvalitným tesnením a lepšou filtráciou. Saciemu výkonu by ste teda mali vždy prikladať väčšiu váhu, na efektivitu vysávania má oproti príkonu väčší vplyv. Aby toho ale nebolo málo, sací výkon meria každý výrobca inak – niekto u hubice a niekto už pri výstupe k hubici, čím ovplyvní výsledky, pretože vylúči nižší výkon kvôli zlému tesneniu a podobne. Z tohto dôvodu je najlepšie brať do úvahy účinnosť vysávania na energetickom štítku.

Filtre K výkonu sa neodmysliteľne viaže aj filtrácia a rovnako ako v prípade sania, celková konštrukcia vysávača. S nekvalitnými filtrami budete vysávať stále ten istý prach dookola, s nedokonale konštruovaným telom vysávača taktiež nedosiahnete ideálnych výsledkov. Vo všeobecnosti sú najdokonalejšími a taktiež najpoužívanejšími HEPA filtre. Čím vyššie je číslo, tým lepšie (napr. HEPA 13 dosahuje účinnosť 99,97%). Niektorí výrobcovia do počtu filtrov započítavajú aj vrstvy vnútorného vrecka, čo môže skresľovať. Najlepšie pre vás nakoniec bude, orientovať sa podľa energetického štítku, respektíve triedou čistoty vyfukovaného vzduchu, ktorý bude s kvalitou filtra vždy súvisieť. Inak je to pri alergikoch, ktorí bez určitých filtrov vysávač používať nemôžu.

Hmotnosť a ergonómia V prípade prístroja, akým je vysávač, hmotnosť značne ovplyvňuje komfort pri manipulácii a je dobré na ňu pri výbere pamätať. Vyššiu hmotnosť pocítite hlavne pri prenášaní vysávača po schodoch, znamená taktiež diskomfort najmä pre starších užívateľov alebo menej pohyblivé osoby. V predajní sa vám vysávač môže zdať ľahký, ale myslíte na to, že pri vysávaní väčších priestorov ho budete často prenášať. Zvážte taktiež, či ho budú používať aj staršie osoby alebo deti. Hmotnosť sa celkovo odvíja od konštrukcie vysávača a je často previazaná aj s výkonom. Vyššia hmotnosť býva práve kvôli vysokému výkonu, napríklad pri multifunkčných a priemyselných vysávačoch. Dôležitá je taktiež dĺžka kábla. Pokiaľ je kábel vysávača príliš krátky, budete musieť vysávač často vypínať a prepojovať do inej zásuvky alebo sa vám kábel sám vypojí, čo neprospieva motoru vysávača.

Aj kritérium ergonómie môže hrať svoju rolu, aj keď je ťažké na prvý pohľad určiť, čo je podstatné. Medzi veci, na ktoré by ste sa mali zamerať, patrí napríklad poloha umiestnenia ďalších nadstavcov a hubíc vysávača. Niektoré typy ich majú pripevnené priamo na teleskopickej trubici alebo tele vysávača, poprípade uložené vo zvláštnej priehradke vysávača – sú teda ihneď po ruke a nič nebráni v ich využívaní. Iné vysávače neumožňujú pripevnenie príslušenstva, takže trubice ostanú buď v krabici od vysávača alebo uložené niekde v pivnici. Toto sa v konečnom dôsledku môže prejaviť tak, že než by ste ich pracne vyberali a potom upratovali, radšej ich nepoužijete vôbec a vystačíte si len so základnou hubicou, čo je určite škoda. Pokiaľ máte napríklad čalúnený nábytok a počítate s častým používaním špeciálnych hubíc, určite na toto kritérium pamätajte.

Vybavenie

K základnému príslušenstvu patrí malá hubica, ktorú využijete v neprístupných kútoch alebo aj v záhyboch čalúnenia a hubice na tvrdé podlahy. Väčšina užívateľov, najmä majitelia domácich miláčikov alebo nositelia dlhých vlasov, ocení turbokefu, ktorá uľahčí vysávanie kobercov. Výhodná je teleskopická regulovateľnosť sacej trubky, ktorú oceníte pri vysávaní horných rohov miestností. Ako už bolo povedané, vždy je pohodlnejšie, keď je priehradka na príslušenstvo priamo v tele vysávača a človek ju tak má stále po ruke. Nedoceniteľnými pomocníkmi sú indikátory plnosti vrecka a zanesenia filtra, pretože odpadá nutnosť otvárania vysávača a kontroly po každom použití. Pri dlhodobom používaní určite oceníte funkciu Soft Start, ktorá zapína vysávač postupne, šetrí tak jeho motor a tým predlžuje životnosť.

Vysávanie rôznych typov podláh uľahčuje regulácia výkonu, hubica sa vám tak nebude napr. príliš silno prisávať na tvrdé podlahy. Niektoré vysávače umožňujú regulovať výkon priamo na držadle sacej hadice, čím si ušetríte ďalší čas a námahu, ktorú by ste vynaložili pri regulácií na prístroji samotnom. Body navyše môže priniesť aj taká drobnosť, ako sú napríklad mäkčené kolieska alebo gumový nárazník. Zo začiatku im človek nemusí prikladať dostatočnú dôležitosť, ale pri dlhodobom používaní ich patrične docení. No a absolútnym štandardom je automatické navíjanie prívodného kábla, ktorý šetrí užívateľovi námahu a čas strávený dlhým namotávaním a odmotávaním šnúry. Ďalšou maličkosťou, ktorá pre niekoho nemusí hrať významnú rolu, ale pre niekoho naopak áno, je spôsob, akým budete vysávač upratovať. Výhodné je, pokiaľ môžete voliť medzi horizontálnou a vertikálnou polohou uloženia vysávača.

Hodnotíme vysávače

Electrolux ZPFCLASSIC Hlučný, ale pritom veľmi dobre vybavený a dobre vysávajúci. Tak sa dá definovať tento vysávač od výrobcu Electrolux, ktorý zaujme pomerom cena/výkon. Odporučiť ho nemôžeme, pokiaľ chcete vysávať veľký byt plný kobercov, ale na vysávanie tvrdých podláh alebo menšej plochy krátkych kobercov sa vám vyplatí. Je energeticky úsporný, má kvalitnú filtráciu, a okrem vysokej hlučnosti nie je nič, čo by sme vyložene mohli vytknúť.

Electrolux ZSPGREEN Tento vysávač od výrobcu Electrolux je veľmi zaujímavou voľbou, pokiaľ hľadáte nie príliš ťažký vysávač, ktorý si ale dobre poradí s tvrdými podlahami aj kobercom. Ponúka energetickú nenáročnosť, dostatočne veľký objem vrecka a dostatočnú vybavenosť. Nenašli sme však veľa dôvodov, prečo nesiahnuť po vysávačoch na vyšších priečkach, ktoré nestratili body v žiadnej kategórií.

Electrolux ZUSORIGDB+ Pri tomto vysávači vás poteší energetická nenáročnosť, čistota vyfukovaného vzduchu a hlavne vysávanie tvrdých podláh. Pri vysávaní kobercov sa jedná o hraničnú hodnotu, ktorú odporúčame ľuďom, pre ktorých je vysávač hlavne pomocník na čistotu kobercov. Poradí si s kratšími vlasmi, ale na koberce s dlhými vlasmi sa radšej pozrite po inom prístroji. Celkovo je ale vysávač veľmi dobre vyvážený výkonom, energetickou náročnosťou a výbavou pre bežného spotrebiteľa.

Bosch BBHMOVE5N Prajete si rýchle a precízne upratovanie všetkých podláh vo vašom dome? Spolu s tyčovým vysávačom Bosch BBHMOVE5N to hravo zvládnete a docielite vždy skvelé výsledky. Vďaka systému 2v1 získate okrem tyčového vysávača tiež odnímateľný ručný vysávač, ktorý skvele poslúži pri menšom upratovaní. Nestrácajte čas s neskladnými prístrojmi a zamotanými káblami. Využite schopností vášho nového pomocníka, ktorý je pripravený splniť každú úlohu.

Vysávač Bosch BBHMOVE5N je ideálnym prístrojom pre jednoduché a rýchle upratovanie, najmä tvrdých podláh. Integrovaný ručný vysávač využijete pri príležitostnom upratovaní alebo pri vysávaní prachu na ťažko dostupných miestach. Vďaka sklopnému madlu je vysávač veľmi kompaktný a nenáročný na priestor pri skladovaní. Využiť môžete tiež schopnosť samostatného státia bez nutnosti umiestnenia do držiaka. Prístroj tak budete mať vždy po ruke, v prípade potreby okamžitého upratovania. Nastaviť je možné dve úrovne výkonu podľa vašej aktuálnej potreby pri upratovaní. Vysávač disponuje dobíjacími batériami, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Po nabití môžete s vysávačom pracovať až 36 minút, To vám umožní upratať aj niekoľko miestností. Následne je potrebné batérie opäť nabiť. Majte vždy po ruke praktický tyčový vysávač Bosch BBHMOVE5N 2v1 a spoznajte pohodlie rýchleho upratovania.

Tyčový akumulátorový vysávač Move 2in1

Praktický bezdrôtový akumulátorový vysávač pre rýchle čistenie – s odnímateľným ručným vysávačom

2v1: kompaktný a ručný vysávač pre viac flexibility

Ideálne pre váš domov – ak potrebujete rýchlo upratať, obzvlášť tvrdé podlahy

Dve úrovne výkonu a prevádzková doba až 36 minút

Skladací – pre ľahké uskladnenie

Šetrný k životnému prostrediu – dobíjacie nikel-metal-hydridové batérie

Technické špecifikácie

2in1: aku- a ručný vysávač v jednom

Doba chodu: až 36 min

Samostatne stojaci bez nutnosti umiestnenia do držiaka

Veľmi skladný vďaka sklopnému madlu

Elektrická kefa

Kapacita zásobníka: 300 ml

Nové batérie Ni-MH: ekologické, veľmi výkonné

Indikácia stavu nabitia akumulátora: nie

Doba nabíjania: 12 – 16 hodín

Nominálne napätie aku balenia: 18 V

Umývateľný filter

Farba: hnedá

Hmotnosť: 3.2 kg

Rozmery spotrebiča: 1130x255x200 mm

Bosch BKS4043 Chlpy vášho maznáčika odložené na stoličke, hromada omrviniek pod stolom, a aby toho nebolo málo, ešte to zalejeme prevráteným čajom. Takýto začiatok rána nemusí byť predzvesťou neúspešného dňa, ak viete, ako sa neporiadku rýchlo a jednoducho zbaviť. Akumulátorový vysávač Bosch BKS4043 je na takéto domáce trampoty vycvičený, veľmi rýchlo dokáže zakročiť a jeho misia končí perfektným výsledkom. Kvôli niekoľkým smietkam sa vám asi nechce vyťahovať veľký vysávač, zmontovať všetky tie hubice, nadstavce a hadice, potom zaťať všetky svaly a preniesť vysávač na miesto havárie. Nič z toho nemusíte, keď siahnete po ručnom vysávači Bosch BKS4043. Pracuje na batérie, takže do kábla sa rozhodne nezamotáte a vďaka jeho hmotnosti 1,3 kg s ním môžu pracovať aj deti. Po jednom nabití vydrží v prevádzke 15 minút, za takú dobu iste stihnete odstrániť všetky nechcené nečistoty.

Na rozdiel od prevažnej väčšiny klasických vysávačov sa akumulátorový vysávač BOSCH BKS4043 vysporiada aj s rozliatou tekutinou. Do svojho zásobníka pojme 40 ml. V prípade suchých nečistôt si urobí miesto až na 300 ml. Všetky nečistoty potom zo zásobníka jednoducho vysypete do odpadkového koša a nemusíte si lámať hlavu s nákupom sáčkov – do vysávača nie sú potrebné. V príslušenstve má 3 rôzne nadstavce, vďaka ktorým sa vysporiadate s prachom na nábytku, rozliatou vodou či smietkami zapadnutými v ťažko dostupných miestach. Akonáhle je u vás doma nastolený poriadok, vysávač ľahko vyčistíte, umyjete filter a môžete si len užívať dobrý pocit z bleskurýchlej čistoty.

Akumulátorový vysávač

Vysávanie bez kábla

Pre vysávanie suchých aj mokrých nečistôt

Kapacita zásobníka na nečistoty 300 ml, tekutiny 40 ml

Jednoduché čistenie

Umývateľný filter

3-dielne príslušenstvo: hubica na škáry, štetec na nábytok, hubica na tekutiny

NiMH batérie šetriace životné prostredie

Indikátor stavu batérie

Možnosť primontovania na stenu

Napätie: 14,4 V

Farba: strieborná

Zelmer ZVC 425 HT Vreckový vysávač od značky Zelmer má objem vrecka 4 l, v čase testovania bola táto hodnota nadpriemerná. Jeho napájací kábel meria 6 m a spolu s telom vysávača tvorí akčný rádius až 9 m. Nie je to najvyššia hodnota, akú na trhu nájdete, pre bežné použitie by ale mala byť dostačujúca. Čo sa týka samotného vysávania, na tvrdých podlahách odvádza skvelú prácu, vďaka čomu patrí do triedy účinnosti A. V prípade kobercov už jeho výkon celkom pokrivkáva, trieda C, do ktorej sa tento vysávač radí, je pomyselnou hranicou pre vysávanie kobercov. Ak máte koberce s krátkym vlasom, poslúži vám ešte dobre, pre koberce s dlhšími vláknami by sme ale odporúčali niektorú z vyšších tried.

Pokiaľ ide o ďalší dôležitý parameter, filtráciu vysávača, nemáme čo vytknúť. Spadá do triedy A a je vybavený skvelým HEPA filtrom, určite sa teda nemusíte báť zaobstarať ho aj do domácnosti s alergikom. Ak sa zameriame na ekonomickú stránku, príkon vysávača je pomerne vysoký a úmerne tomu je vyššia aj spotreba. Z týchto dôvodov sa vysávač radí do energetickej triedy B. Pri bežnom používaní počítajte pri príkone 1 000 W s priemernou spotrebou cca 5 eur za rok. To nie je nijako horibilná suma, ak ale trváte na čo najnižších nákladoch, odporúčame zvážiť niektoré úspornejšie vysávače. Vysávač nepatrí k najtichším, s hlučnosťou 78 dB už je mierne nad priemerom. Stále sa nájdu podstatne hlučnejšie vysávače, ale ak je pre vás tento parameter zásadný, zvážte niektorý z tichších modelov. V kategórii funkcií postráda iba indikátor zanesenia filtra, obstál preto veľmi dobre. Jeho hmotnosť je 6,1 Kg. V čase testovania išlo o mierne nadpriemernú hodnotu, stále je ale výrazne ľahší ako niektoré ďalšie modely.

Vysávač Zelmer ZVC 425 HT môžeme odporučiť hlavne užívateľom, ktorí príliš nestrážia spotrebu. Horšia energetická trieda je totiž hlavnou nevýhodou tohto prístroja. Inak je veľmi užitočným pomocníkom na tvrdé podlahy, poslúži aj pri občasnom vysatí koberca s kratším vlasom. Na koberce s dlhými vláknami by sme ho ale neodporučili. Má skvelú filtráciu a tak príde vhod aj pre alergikov alebo astmatikov. Inak nijako dramaticky nevyniká ani v pozitívnom, ani v negatívnom smere. Môžeme ho teda odporučiť všetkým, ktorým vyhovuje cenou a rozmermi a potrebujú hlavne vysávač na tvrdé podlahy.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: