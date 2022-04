Ideálna tapeta do študentskej izby: niekoľko tipov

Imaginárny rozprávkový svet sa nerozprestiera za siedmimi horami a za siedmimi dolinami, ale oveľa bližšie, za dverami detskej izby. Poznáte kľúč k interiérovým úpravám tejto miestnosti? Je ním správna farba. Na prvý pohľad to nie je nič komplikované. Na trhu je predsa nepreberné množstvo odtieňov, ktoré vám dovolia kombinovať farby do ľubovôle. Z hľadiska farebnej psychológie predstavuje práve maľovanie detskej izby najväčšiu výzvu spomedzi všetkých častí bytu. Je všeobecne známe, že farby výrazne formujú našu momentálnu náladu, motiváciu a celkové mentálne nastavenie a naše ratolesti, hladné po nových podnetoch, najrýchlejšie podliehajú farebným vplyvom.

Farebné detské kráľovstvo

Predtým, než začnete zvažovať konkrétnu farbu či vzor tapiet na steny študentskej izby, myslite na to, že hotový výsledok by mal spĺňať dva základné nároky – na jednej strane v dieťati podnecovať tvorivosť a chuť učiť sa, na druhej strane pôsobiť dostatočne utlmujúco, aby bola zachovaná aj odpočinková funkcia izby. Netreba totiž zabúdať, že detská izba je „pracovňa“ a spálňa v jednom. Aj z tohto dôvodu mnohí interiéroví dekoratéri odporúčajú priestorovo a vizuálne oddeliť celú miestnosť tak, aby sa spomínané dve funkcie „nebili“ a zachovala sa harmónia každej z nich.

Študentská izba si priam pýta veselý maľovaný motív. Nie len každá z farieb, ale aj samotné tvary maľovaných objektov majú svoju unikátnu energiu a keď dieťa obkolesíte dvojrozmernými „hračkami“ ,usmievajúcimi sa zo steny, prirodzene v ňom podporíte radosť zo spoznávania. Mimoriadne obľúbené medzi rodičmi sú šablóny na maľovanie na motívy populárnych rozprávok. Ak chcete, aby pôsobili stimulujúco na detskú obrazotvornosť, skúste sa vyhnúť monotematickým predlohám, ktoré sú práve „in“. Takéto trendy dozaista pominú rýchlejšie ako je trvanlivosť náteru, nehovoriac o prelietavosti detského vkusu. Náučný rozmer a pestrosť dodajú stenám izby kreatívne poskladané koláže, kde nebudú chýbať rozprávkové postavičky, ale ani zvieratká, bežné predmety, čísla či písmenká. Ich nadčasovosť je zárukou, že nezostarnú rýchlejšie, ako sa zo zvedavého škôlkára stane premýšľavý študent. Nič nepokazíte, keď pri renováciách zapojíte do práce na koncepte aj svojho najmenšieho poradcu. Podstatné je predsa to, aby sa v priestore cítilo dieťa príjemne a familiárne. Nie to, aby ste mu nasilu pretláčali svoju víziu.

Pozrite si tapety v týchto e-shopoch:

Sýte až krikľavé farby áno, ale len na malé plochy, napríklad na vyfarbenie maľovaného motívu. Celoplošne pôsobia viac agresívne než energicky a zbytočne zvyšujú v drobcovi nepokoj. Najistejšou voľbou sú nežné, vzdušné pastely – nie len pre nepreberné množstvo variácií, ale najmä pre ich pohodové vyžarovanie a dobrú kombinovateľnosť s bielou. Naopak, vyhnite sa tmavým odtieňom modrej, zelenej, sivej a čiernej. V študentskej izbe vyznievajú až príliš sterilne a dokonca môžu u senzitívnych jedincov vyvolávať pocity skleslosti.

Pripravte sa, že steny študentskej izby budete zrejme „prezliekať“ častejšie než steny zvyšných miestností, z už spomínaného dôvodu potreby nových podnetov, akými by mali byť deti vo vývine neustále obklopené. Ani sa nenazdáte, roztomilé princezničky vystriedajú plagáty speváčok či abstraktné farebné úlety. Jedna zmena za druhou! Aby každé osvieženie povrchu zvládli vaše steny bez ujmy na estetickom a zdravotnom hľadisku, postarajte sa, nech majú kvalitný základ, najlepšie z prírodného materiálu, akým je sadra. Sadrové stierky a omietky sú vďaka priaznivému pH vhodné aj pre alergikov, pôsobia ako prirodzený regulátor vlhkosti v interiéri, majú vynikajúce akustické a protipožiarne vlastnosti, a bez námahy pomáhajú docieliť dokonalú hladkosť stien.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: