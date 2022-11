Home office sa, samozrejme, hodí len pre určité druhy zamestnania. Inak by mohol byť opakom kreativity a efektívnosti. V rámci nich si vyžaduje sebadisciplínu, optimálne nastavenie časového harmonogramu práce, ako aj vzájomnú dôveru medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Home office práca prináša pozitíva i negatíva

Výhody:

dôležité sú vopred stanovené požiadavky a výsledky – často nezáleží, či ich dosiahnete v pohodlí domova, v kaviarni, na chalupe či niekde na pláži

meradlom home office hodnotenia je práca, nie malichernosti typu čo máte oblečené, kedy ste sa vrátili z obedovej prestávky a podobne

telepráca – využitie informačných technológií zjednodušuje komunikáciu, či už ide o elektronickú, telefonickú alebo realizovanú videohovormi

úspora času, v prípade potreby jeho využite na vybavenie osobných záležitostí

pre zamestnávateľa spočívajú v šetrení nákladov za prenajímanie kancelárií, pre zamestnanca v šetrení za cestovanie

Nevýhody, ak si nestanovíte základné pravidlá:

nespavosť – cez deň riešite i iné veci a prácu doháňate do neskorých večerných hodín

sklon k prejedaniu – pohyb je dôležitý, no v tomto prípade skôr obmedzený

rozptyľovanie okolitými vecami či „nekontrolovateľným“ prístupom na internet

niektorým ľuďom môže chýbať osobný kontakt s kolegami, iným však naopak vyhovuje

stresové podnety – kontrola emailov a komunikácia aj „mimo pracovnej doby“ môže spôsobovať miešanie pracovného a osobného života

Home office dizajn – primerané pracovné prostredie aj doma

Je lepšie pracovať z domu v pokojnom prostredí alebo medzi kolegami? Odpoveď má individuálny charakter a preto ideálne riešenie existuje len jednotlivo. Pre niekoho home office predstavuje kľúčový benefit zamestnania, pre iného stratu motivácie a slabé výsledky. Záleží i na tom, či ide vyslovene o prácu z domu alebo o domácku prácu v určenom rozsahu kombinácie s firemnou kanceláriou.

Je pravda, že hluk znižuje produktivitu práce a ovplyvňuje nás psychicky, kognitívne i behaviorálne. Rovnako pravdivé je ale i to, že rušivé elementy nás obklopujú i doma, a preto je nesmierne dôležité to správne nakopnutie do práce a pevná vôľa. Ak si vytvoríte praktickú a štýlovú domácu pracovňu alebo motivačný pracovný kútik, niekoľkonásobne sa zvyšuje pravdepodobnosť produktivity. Ponúkame vám niekoľko zaujímavých inšpirácií!

