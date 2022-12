Je lepšia rohová sedačka alebo sedačka v tvare U?

Sedacia súprava zahŕňa niekoľko základných kritérií výberu. Aj keď sa v tomto prípade neoplatí dizajn podceňovať, v prvom rade si treba uvedomiť, do akej miestnosti je určená. Ak sa bavíme výhradne o obývacej izbe, dôležitú úlohu zohráva samotný priestor tejto miestnosti. Najmä od jeho veľkosti sa budú odvíjať aj základné atribúty sedačky.

Otázky, ktoré by sme mali zodpovedať

Kde v obývačke umiestnime sedačku? Koľko času budeme na nej tráviť? Koľko miest na sedenie potrebujeme vytvoriť? Kto ju bude primárne využívať? Požadujeme aj odkladací a úložný priestor? Chceme sedačku využiť na príležitostné, prípadne každodenné spanie? Aký máme rozpočet?

Ak poznáte odpovede na vyššie uvedené otázky, široká ponuka sedačiek sa zúžila do užšieho výberu. Treba si uvedomiť, koľko členov rodiny pravidelne sedáva v obývacej izbe. Zamyslite sa aj nad tým, ako často vás navštevuje rodina a priatelia, prípadne, či im robíte hostiteľov aj viac než na jeden deň. Dôležitým faktom tiež zostáva, či sedačku budete využívať na každodenné spanie. Tento účel využitia sa týka najmä sedacích súprav v jednoizbových bytoch.

Rohová sedačka

Najvyužívanejší model rohovej sedačky je sedenie v zostave dvojsedák + roh + trojsedák. Kratšia časť býva zvyčajne ukončená otomanom, tzv. ukončením bez podrúčky. Rohová sedačka sa dá, samozrejme, vyskladať podľa vašich predstáv. Ak sa rozhodujete práve pre rohové prevedenie sedacej súpravy, príležitostné sedenie k nej môžete doplniť napríklad taburetmi. Naopak, pri výbere sedačky v tvare U máte možností na sedenie podstatne viac.

Pozrite si rohové sedačky v týchto e-shopoch:

Sedačka v tvare U

Od rohovej sa odlišuje najmä tým, že jej súčasťou sú rohy dva. Priestor medzi nimi môže tvoriť ľubovoľný počet miest na sedenie, avšak odporúčame najmenej tri, aby ste si navzájom neobmedzovali váš osobný priestor. Navyše, ak do stredu umiestnite konferenčný stolík, možnosť plynulého prechodu by sa znížila. Sedačka v tvare U môže mať taktiež rohové časti ukončené otomanom alebo si ukončenie zvolíte klasické, s podrúčkami. Tento typ sedacej súpravy sa hodí skôr do veľkých priestranných miestností, ale môžete ju využiť aj do miestnosti na oddelenie, prípadne uzavretie priestoru.

Ktorú uprednostniť?

Jednoznačná odpoveď na otázku, či je lepšia rohová sedačka alebo sedačka v tvare U, neexistuje. Konkrétny typ sedacej súpravy si totiž musíte prispôsobiť vašim požiadavkám, a najmä dispozičnému riešeniu miestnosti a jej veľkosti. Možno chcete vyplniť nevyužitý roh miestnosti alebo chcete, aby sa sedačka stala centrom vašej obývačky. V každom prípade sa zamerajte najmä na jej pohodlie.

Vizuálnu stránku sedačky dokážete doladiť tak, aby sa hodila k interiéru miestnosti. Na výber máte širokú škálu odolných materiálov, ktoré vyžadujú jednoduchú údržbu. Zvolíte si nadčasovú kožu, kvetované motívy alebo bude vaša sedačka skúpa na vzory? Pokojne z nej vytvorte dominantu miestnosti, ale dbajte hlavne na jej ergonómiu, a teda výšku a hĺbku sedu, sklon a výšku operadla, a tiež tvrdosť výplne.

Pozrite si aj tieto krásne rohové rozkladacie sedačky:

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: