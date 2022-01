Je lepšia samostatná práčka alebo práčka so sušičkou

Čo by ste povedali na práčku, ktorá dokáže bielizeň nie len vyprať, ale aj vysušiť, aby ste ju mohli priamo z bubna poskladať a odložiť do skrine? Zistili sme pre vás, čo všetko to obnáša.

Čo by ste mali vedieť?

Sušenie s praním aj oddelene

Pri voľbe programu sa môžete vždy rozhodnúť, či sa má prací cyklus ukončiť odstreďovaním alebo sušením. Pri praní môžete vždy počítať s 9-kilogramovou náplňou, ale pri sušení by nemalo byť bielizne viac ako 7 kg. Po ukončení pracieho cyklu môžete vytiahnuť odevy, ktoré sú na sušenie nevhodné, a spustiť sušenie samostatne. Tak môžete aj skombinovať čierne oblečenie s farebným z dvoch rôznych praní.

Pozor na etikety

Ak nájdete na etikete prečiarknutý symbol kruhu vo štvorci, znamená to, že odev nie je vhodný na sušenie. V domácnosti sme pri inventúre zistili, že iba tri z desiatich odevov sú prispôsobené na sušenie. Pri opakovanom sušení nevhodných odevov však škody nepresiahli 5 %. Sušička poškodila odevy s mäkkou potlačou, časť syntetiky sa nenávratne zbehla a povolili staršie patenty s gumičkami.

Ako funguje sušenie

Po spustení sušiaceho cyklu začne práčka ohrievať prúd vzduchu a prevaľovať bielizeň, aby sa zohriala na teplotu vyššiu ako 100 °C. Z horúcej tkaniny sa odparuje vodná para, ktorá sa zráža v tepelnom výmenníku. Odtiaľ odteká v dávkach vypúšťacou hadicou do vane či odpadu. Sušiaci cyklus 7 kg bielizne trvá približne 2:20 h, spolu s vodou sa z bubna vytratia aj uvoľnené vlákna z bielizne.

Koľko zaplatíte

Pri bežnom sušiacom cykle sme namerali 3,11 kWh spotrebovanej energie, čo predstavuje pri tarife D2 SSE náklady vo výške 44 centov. Sušenie sa však nezaobíde bez vody, ktorá ochladzuje paru z bielizne. V jednom cykle sa jej minie približne 15 l. Jeden sušiaci cyklus vás tak vyjde približne na rovnakú sumu ako pranie. Ak budete sušiť všetko, vaše náklady na údržbu bielizne sa zdvojnásobia.

Šetrí čas a priestor

Na sušenie bielizne z bubna na 9 kg potrebujete veľký balkón so siedmimi šnúrami alebo priestor na dva skladacie sušiaky. Ak práčka bielizeň v bubne vysuší, stačí ju iba poskladať, prípadne vyžehliť podľa vašich zvyklostí. To môžete urobiť okamžite po skončení sušiaceho cyklu v deň prania – bez toho, aby ste museli deň či dva obchádzať sušiaky a opakovane sa k bielizni vracať.

Skryté výhody

Väčšina paplónov, vankúšov a valcov plnených dutým vláknom je vyrobená z materiálov vhodných do sušičky. Rovnako je na tom bavlnená posteľná bielizeň. Pri zbieraní skúseností nás prekvapilo, že stačí štyri a pol hodiny na to, aby ste sa mohli pustiť do ustieľania postelí s čerstvo vypratou výbavou, ktorá si ešte ráno žiadala vašu starostlivosť. Do bubna s kapacitou 9 kg sa zmestia dve letné súpravy na spanie.

Priestor na skladovanie

Ak ste doteraz používali práčku s kapacitou 5 kg bielizne, mali by ste vedieť, že skok na 9 kg ovplyvní priestorové požiadavky na skladovanie znečistenej bielizne. Potrebujete takmer trojnásobne viac miesta, aby ste pri každom praní dokázali po vytriedení bielizne naplniť práčku na jej plnú kapacitu. Miesto možno vytvoriť výmenou koša na bielizeň za skrinku, ideálnym riešením v dome je práčovňa.

Sušenie šetrí čas

Každá domácnosť má svoj vlastný rituál pri triedení bielizne, jej praní, sušení a odkladaní naspäť do skríň. My sme sa snažili zistiť, či práčka so sušičkou ušetrí čas a zvýši komfort pri manipulácii s ošatením a bielizňou. Po zácviku a zmene zaužívanej rutiny môžeme s istotou povedať, že sušenie je prínosom, ktorý stojí za to. Po pár cykloch máte jasnú predstavu o tom, kde získate.

Aj do malej kúpeľne

Práčka so sušičkou nie je väčšia ako ostatné modely práčok s rovnakou kapacitou. Nevyžaduje si špeciálnu elektroinštaláciu, rozvody vody a ani odvod vzduchu. Predstavuje kompromisné riešenie do bytov, v ktorých nie je miesto na samostatnú sušičku. Ponuka modelov na trhu je obmedzená, niektorí výrobcovia ich z katalógov vyradili úplne, nájsť vysnívaný ideál preto nemusí byť jednoduché.

Sušičky sú iná liga

Samostatné sušičky ponúkajú lepšiu kontrolu nad priebehom sušenia a vďaka tepelným čerpadlám môže byť ich prevádzka výrazne lacnejšia. Umožňujú znížiť teplotu vzduchu na sušenie citlivejšej bielizne, dokonale zachytávajú prach a uvoľnené vlákna vo filtri, bielizeň z nich vychádza menej pokrčená ako z kombinovaných práčok. Zaberú však rovnako veľa miesta ako práčka.

Parametre

Programy – možnosti prispôsobenia programov práčok sa výrazne líšia. Všímajte si najnižšie teploty vody v pracích cykloch a dĺžky programov. Vyberajte tak, aby ladili s vašimi návykmi

Hlučnosť – výrobcovia čoraz častejšie siahajú po motoroch, ktoré sú podstatne tichšie ako ich predchodcovia. Snahu o utíšenie však môže zmariť hlučné napúšťanie či vrčiaci ventil

Kapacita – veľký bubon práčky je praktický nie len v početnejších rodinách. Oceníte ho pri praní posteľnej bielizne, paplónov a obrovských diek. Väčšia náplň v jednom cykle znamená úsporu

Náklady – čím viac periete, tým viac by vás mala zaujímať spotreba vody a energie pri vašom najobľúbenejšom programe. O životnosti práčky rozhodujú aj na prvý pohľad nevýznamné rozdiely

Rozmery – kým sa rozhodnete pre konkrétny model, zmerajte skutočnú šírku dverí na kúpeľni. Aj keď je 60 cm šírkový štandard, zárubňa môže byť o niečo užšia. To pri menšej hĺbke práčky nemusí byť problém.

