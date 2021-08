Jednoduchá údržba kúpeľňového nábytku nie je žiadna veda

Kúpeľňa je špecifickým priestorom domácnosti. Najlepšie je možné prirovnať ju k dažďovému pralesu. Je tu vlhko, teplo a všetko tu bujnie. Ako kúpeľňové skrinky udržať čo najdlhšie v perfektnom stave? Nie je to až tak zložité, ako sa môže zdať. Stačí vlhká handrička a pravidelnosť.

Kúpeľňové skrinky: Čo zvážiť pred výberom

Hlavným predpokladom vašej spokojnosti je obstarať si nábytok, ktorý je určený práve do kúpeľní. Na rozdiel od bežného nábytku je prispôsobený k horším podmienkam vlhkého prostredia. Obvykle je ošetrený špeciálnym lakom, prípadne pokrytý ochrannou fóliou. To ho chráni pred vlhkosťou. Dlhšiu životnosť vykazujú skrinky do kúpeľne, ktoré je možné zavesiť, prípadne majú nožičky, ktoré ich chránia pred vodou na podlahe. Nezabudnite, že kúpeľňové skrinky odolávajú vlhkosti, ale nie sú vodoodolné. Ak teda dôjde k obliatiu alebo „stoja vo vode“, je potrebné ich utrieť. Pozor je potrebné dať najmä na škáry. Práve tadiaľ môže vniknúť voda, dôjsť k „napučaniu“ steny a poškodeniu skrinky.

Krásne kúpeľňové skrinky? Základom je pravidelná údržba

Čo je mokré nemusí byť nutne čisté. Hoci je kúpeľňový nábytok vystavený vlhkosti a máte pocit, že keď ho pravidelne utierate od kvapiek, je to čisté, opak je pravdou. Práve zaschnuté nečistoty sú potravou pre rad baktérií a mikroorganizmov. Nezriedka sa v horšie prístupných častiach objavujú plesne, ktorým toto prostredie naozaj svedčí. Ak pleseň napadne silikón, ktorým býva skrinka prichytená k stene (alebo umývadlo ku skrinke), je potrebné zareagovať rýchlo. V opačnom prípade sa musí silikónová vrstva vymeniť. Venujte teda svojim kúpeľňovým skrinkách každý týždeň pár minút a starostlivo ich zbavte nečistôt prostredníctvom handričky navlhčenej v roztoku s čistiacim prostriedkom (obvykle stačí mydlová voda). Potom skrinku vytrite do sucha.

Foto: Santino

Pozor na škrabance

To, čomu by ste sa mali vyvarovať sú agresívne čistiace prostriedky obsahujúce chemické látky, ktoré by mohli rozleptať či inak narušiť povrch skrinky. Pozor je potrebné si dať hlavne u lakovaného kúpeľňového nábytku. Zabudnite tiež na hrubú stranu hubiek na riad, drôtenky, hrubé handry či piesky, ktoré môžu nábytok poškodiť mechanicky, prípadne odstrániť ochrannú vrstvu a narušiť tak kompaktnosť povrchov. Pre bežnú údržbu stačí jemná vlhká handrička, ktorou ľahkými krúživými pohybmi povrch zbavíte nečistôt.

Zohľadnite umiestnenie kúpeľňových skriniek

Ak je súčasťou kúpeľne aj toaleta, je potrebné kúpeľňové skrinky umývať častejšie. Mikročastice nečistôt môžu byť nebezpečné hlavne pre malé deti alebo domácich miláčikov, ktoré k povrchom majú intímnejší prístup. Kúpeľňové skrinky blízko vane, prípadne umývadlové skrinky, zase „trpia“ kvapkami vody obohatenými o mydlo, šampón či zubnú pastu. Ak kvapky v tomto zložení zaschnú, nesnažte sa ich mechanicky odstrániť škrabaním, ale povrchy najskôr ľahko navlhčite, aby zaschnuté nečistoty povolili a následne ich zotrite.

Na čo ešte pamätať u kúpeľňovej skrinky

Kúpeľňové skrinky z prírodných materiálov môžu meniť svoj odtieň, preto si dajte pozor, aby ste nemali predmety stále na rovnakom mieste. Nezabudnite vytrieť skrinky aj z vnútra, prípadne pravidelne kontrolovať odpadové sústavy alebo okolie umývadla inštalovaného na skrinku. Ak si radi doprajete horúcu vaňu, kedy sa kúpeľňa zaplní vodnou parou, ktorá následne steká po stenách aj nábytku, je potrebné náležite vyvetrať a kúpeľňové skrinky následne utrieť do sucha.

Ak sa svojmu nábytku v kúpeľni budete pár minút denne venovať, vydrží vám večnosť. Jeho údržba totiž nie je žiadna veda!

